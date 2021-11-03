Gosta de Merlot? Saiba mais sobre a famosa uva de Bordeaux

A cor da Merlot influencia na tonalidade de seus vinhos, bem mais violáceos Crédito: Shutterstock

Você sabia que em 7 de novembro comemora-se o Dia Internacional da Merlot? Essa uva tinta francesa é uma das mais famosas do mundo dos vinhos, e para homenageá-la, vou contar algumas curiosidades, desde sua origem ao que apresenta na taça.

O berço da Merlot é a região de Bordeaux, e o nome é inspirado no de um pássaro muito comum por lá, o melro-preto (um pássaro pequeno de penas pretas). É uma cepa de fácil adaptação, amplamente cultivada e adorada em diversos países, inclusive no Brasil.

É inevitável a comparar a Merlot com a rainha das uvas tintas, a Cabernet Sauvignon, mas as duas são bem diferentes entre si. Por isso, muitas vezes são vinificadas em conjunto para se complementarem. Até mesmo no cacho, se olharmos com cuidado, é possível notar suas inúmeras diferenças.

As videiras da Merlot, por exemplo, têm frutos menores do que as da Cabernet Sauvignon e as da Syrah. A cor da uva também é peculiar: um roxo meio azulado, e que reflete diretamente na tonalidade do vinho ao qual ela dará origem, bem mais violáceo e intenso quando jovem.

É comum entre os estudiosos do vinho dizer que a Merlot é a cepa que melhor se adaptou ao terroir brasileiro, sendo considerada a nossa uva emblemática. Alguns são mais ponderados na fala, como Dirceu Viana, o único brasileiro com o título de Master of Wine. “Acho que essa resposta vai levar décadas para ser respondida com convicção”, comenta o enólogo. “Mas não há dúvidas de que a Merlot nacional tem uma identidade que merece ser respeitada pelos vinicultores”, complementa.

RECONHECIMENTO MUNDIAL

Emblemática ou não, a Merlot já é, de fato, a uva mais plantada na Região Sul do Brasil, e a casta tinta mais importante na única D.O. (Denominação de Origem) do Brasil e do Vale dos Vinhedos. Essa certificação assegura que as bebidas têm procedência geográfica única e que as vinícolas seguem práticas regulamentadas pela legislação local. A D.O. já rendeu bons frutos, tendo a Merlot nacional recebido reconhecimento em competições pelo mundo afora.

Gosto de classificar os vinhos da Merlot como bastante versáteis, que agradam aos mais distintos paladares, desde os dos novos entusiastas até os dos amantes de vinho mais experientes e clássicos em suas escolhas.

"Não há dúvidas de que a Merlot nacional tem uma identidade que merece ser respeitada pelos vinicultores." Dirceu Viana - Enólogo

No geral, a uva apresenta baixo nível de taninos e de acidez, tem grande concentração de açúcar e de álcool, mas é como falo sempre por aqui: cada lugar e cada terroir apresenta uma característica diferente, somando-se a isso os diversos estilos de vinificação.

Os Merlots mais famosos são os da Margem Direita da região de Bordeaux, como St. Emilión e Pomerol. Um dos vinhos mais caros do mundo vem de lá, e é elaborado 100% com a uva Merlot: o famoso Chateau Petrus.

HARMONIZAÇÃO

É difícil errar quando se combina um vinho Merlot com comida. A uva não está em nenhum extremo de acidez, taninos ou doçura, o que facilita bastante na hora de escolher o alimento para harmonizar.

Se a sua escolha for uma tábua de frios, opte por embutidos menos condimentados e queijos meio maturados. Se a ideia for carne, vá então pelas mais magras, considerando que talvez o vinho não terá estrutura para uma comida mais pesada.

Não esqueça de considerar o estilo de vinificação do vinho, o tempo de guarda, a passagem por madeira e se há alguma outra uva na composição da bebida. Se o vinho for um varietal (100% Merlot), de safra mais recente, massas e risotos à base de tomate ou cogumelos são a melhor opção.

Agora que você já sabe um pouco mais sobre a Merlot, mostrarei a seguir algumas boas opções de rótulos caso queira comprovar a versatilidade da uva na prática. Confira!

MORANDÉ TERRARUM RESERVA MERLOT 2019 O rótulo, nacional, já foi eleito o melhor Merlot do mundo em uma competição em Londres. Elaborado com uvas de diversos vinhedos da vinícola Miolo, no Vale dos Vinhedos, todos inclusos na D.O. com uvas escolhidas de forma manual, esse vinho ainda amadurece em barricas de carvalho francês por 12 meses. Super fácil de encontrar. Quanto: R$ 147,43, nos supermercados Perim (27) 99840-3056. Um Merlot clássico francês não poderia faltar na lista. Aromas de amoras, framboesas e menta surgem nesse vinho de forma muito intensa. Na boca é fresco e tem taninos suaves e macios, como esperamos de um bom vinho da região de Bordeaux. É um blend de Merlot com Cabernet Sauvignon, como quase todos os vinhos da região, porém, de acordo com a margem, a predominância é da uva Merlot. Quanto: R$ 147,90, na Grand Cru Vitória. (27) 98885-8407. Rótulo assinado pela Viña Morandé, uma das vinícolas mais inovadoras do Chile. Produzido 100% com a uva Merlot de vários vinhedos da região do Vale do Maule. Faz a linha de vinhos do Novo Mundo, bem diferente dos europeus. É bastante intenso com aromas de frutas negras, como amora e mirtilo, notas de especiarias (como canela e cravo-da-índia), um pouco de herbáceo e ainda toques de baunilha e chocolate. Fácil de harmonizar. Quanto: R$ 75, na Wine Spot Adega (27) 98868-0166.