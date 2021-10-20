Conheça os 8 melhores rótulos do Concurso do Espumante Brasileiro

A 12ª edição do Concurso do Espumante Brasileiro foi realizada em Garibaldi Crédito: Jeferson Soldi

Presente em datas especiais e nas grandes celebrações, o espumante é também a bebida oficial do réveillon e um curinga na hora de harmonizar, pois vai bem com tudo. O que muita gente talvez não saiba é o quanto a produção desse estilo de vinho no Brasil é significativa, tanto em qualidade quanto em quantidade.

Já são mais de 17 milhões de litros feitos anualmente só na Serra Gaúcha, e embora o Brasil ainda seja novato na elaboração desse vinho, o espumante nacional está ficando cada vez mais famoso ao redor do mundo, deixando boquiabertos inclusive os apaixonados por champanhe.

Para elencar os rótulos de maior destaque no mercado, a Associação Brasileira de Enologia promove todos os anos o Concurso do Espumante Brasileiro, e a 12ª edição aconteceu entre os dias 13 e 15 de outubro, em Garibaldi (RS), cidade conhecida como a capital do espumante no país.

"O evento reuniu 424 amostras enviadas por 93 vinícolas de vários estados do Brasil, e a avaliação foi feita por um painel composto de 45 degustadores." Nádia Alcalde - Sommeliére

Os critérios para a premiação seguem as normas internacionais da Organização Internacional da Uva e do Vinho (OIV), respeitando o estilo de cada categoria: os espumantes de segunda fermentação (método charmat e tradicional) e os de apenas uma fermentação, conhecidos como moscatéis.

QUALIDADE DAS AMOSTRAS

A qualidade das amostras apresentadas este ano impressionaram o júri presente. Para o enólogo da Cooperativa Vinícola Garibaldi, Ricardo Morari, o casamento perfeito de solo e clima com as frutas é imprescindível para um bom resultado. "A amplitude térmica, com noites frias e dias quentes, favorece a maturação lenta das uvas, formando açúcares e degradando os ácidos aos poucos", explicou.

Confira a seguir os oito espumantes que conquistaram a medalha Grande Ouro no concurso.

Os premiados com a medalha Grande Ouro no Concurso do Espumante Brasileiro Crédito: Jeferson Soldi

Salton Gerações Espumante Azir Antonio Nature Elaborado no método tradicional apenas em safras especiais e em quantidades limitadas, o Aracuri Collector tem perlage fina, delicada e elegante. Seus aromas de pão são bem evidentes e alguns de frutas secas também. Cremoso na boca, harmoniza com frutos do mar e comidas pouco condimentadas. Quanto: R$ 87, no Empório Vino do Sul. (27) 99629-2848. O 130 foi lançado em 2005 em homenagem aos 130 anos da chegada da família Valduga ao Brasil e já é o queridinho de muitos consumidores. O brut rosé é um lançamento e já vem colecionando medalhas. É um espumante elegante, cremoso e bastante aromático. Atualmente fora de estoque, o vinho será vendido em breve nas lojas Espaço D.O.C. e Wine Vix, em Vitória. A linha Arte da Valduga também é elaborada pelo método tradicional, e esse rosé traz 60% de Chardonnay e 40% de Pinot Noir. A perlage logo entrega a jovialidade da bebida, com borbulhas bem presentes. É bastante festivo, ideal para bebericar em festas ou na praia e na piscina, sem muito compromisso. Quanto: R$ 84, nos supermercados Perim. (27) 99840-3056. Bem suave e de aroma frutado, com notas florais, tem ótimo custo-benefício. É uma boa dica para harmonizar com sobremesas, como pudim, e com queijos faixa azul, além de comida agridoce. Quanto: R$ 32,50, no site Vinhos e Vinhos Esse espumante safrado da vinícola São Luiz, de Garibaldi (RS), tem produção bem limitada, no método tradicional, com as uvas Chardonnay, Riesling Itálico e Cabernet Sauvignon. De toda a lista, é o mais difícil de encontrar. Disponível apenas para venda na loja da vinícola. O preço é sob consulta. Elaborado no método charmat, o espumante impressiona pela qualidade apresentada. Bem aromático, traz muita fruta vermelha, como morango e framboesa, e uma discreta nota amanteigada. Na boca é bem refrescante, com acidez bem viva. Na harmonização, aposte em camarão na moranga, salmão grelhado, sashimi e até mesmo um risoto de tomate seco. Quanto: R$ 59, no site Família Valduga Trata-se de outra excelente opção no método charmat e com ótimo custo. Espumante de perlage fina com aroma intenso e frutado que lembra rosas e frutas, como morango e framboesa. Harmoniza com carnes brancas, massas e risotos bem condimentados. Quanto: R$ 49, no site Espumantes do Sul A linha Gerações é uma homenagem aos familiares que lideraram a Salton anos atrás. Esse espumante passou 28 meses em contato com as borras, na garrafa, e com isso adquiriu boa complexidade. Elaborado com Pinot Noir, Riesling e Chardonnay, tem bom potencial de guarda. Quanto: R$ 174,90 no site Espumantes do Sul