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Entre vinhos

Conheça alguns dos vinhos mais caros e desejados do mundo

Clássicos como Château Petrus, Sassicaia e Dom Pérignon estão na lista, e alguns rótulos chegam a custar mais de R$ 30 mil

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 09:00

Públicado em 

07 jul 2021 às 09:00
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde

Garrafas de vinho Château Petrus
Château Petrus é considerado um mito Crédito: Phillipe Marc/Tumblr
Costumo dizer que existem vinhos para todos os gostos e bolsos, mas sabemos que alguns acabam custando muito mais do que outros. O que determina isso envolve todo um custo de produção, que vai desde a escolha das uvas e dos tipos de barris e de rolha utilizados até o valor da terra onde as uvas estão plantadas.
Todos esses fatores, e alguns outros mais, contam. Fato é que determinados rótulos têm uma reputação ímpar. Fica difícil até dizer se são caros ou não, e muitas vezes seus preços são calculados considerando aspectos, digamos, imponderáveis.

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Mas sempre há quem tenha disposição (e muita bala na agulha, claro) para desembolsar cifras astronômicas por uma única garrafa. Os preços são de cair o queixo, mas quando conhecemos a história dos vinhos mais caros e desejados do mundo, podemos nos encantar e ver sentido nesses valores.
A seguir, falo sobre cinco rótulos icônicos e extremamente valiosos. Mas por que clássicos como esses são cultuados pelos apreciadores de vinho? Conheça alguns motivos:

Opus One (EUA)

Em 2020, o Château Mouton Rothschild foi o vinho mais buscado no aplicativo Wine Search, um dos mais usados por enófilos e interessados na bebida. O rótulo francês é o único da história de Bordeaux elevado à categoria Premier Grand Cru Classé. Esse sistema de classificação foi criado em 1855, a pedido do então Imperador da França Napoleão Bonaparte, para que vinhos superiores pudessem ser encontrados entre os melhores da região. O Mouton Rothschild entrou para a lista em 1973 e a garrafa é vendida hoje por R$ 12 mil, em média. 
Ícone da região de Champagne, a famosa bebida leva o nome do monge que descobriu o processo de criação dos espumantes. Esse champanhe é elaborado unicamente em anos de safras excepcionais, a partir das castas Chardonnay e Pinot Noir e de vinhedos selecionados entre os melhores da região. Para se ter uma ideia, cada garrafa de Dom Pérignon leva nove anos em sua elaboração até chegar ao mercado, podendo alcançar o valor de R$ 4 mil, de acordo com a safra.
Trata-se de um mito. Não é raro ver celebridades famosas ostentando uma garrafa de Petrus por ser um dos mais cultuados, raros e caros do mundo. Curiosamente, é um vinho produzido 100% com a uva Merlot, julgada por muitos por originar vinhos de consumo rápido e de baixo tanino. Mas isso depende do local de cultivo da uva, e na região de Pomerol, na França, ela mostra todo o seu potencial. Um Petrus é capaz de evoluir por décadas. Recentemente, uma notícia publicada no site Olive Press conta que, em Madri, uma jovem britânica usou um Petrus que o pai guardava há 18 anos para preparar sangria para amigos em uma festa. Ela não fazia ideia do preço do vinho, que chega a custar o mesmo que um carro popular, por volta de R$ 35 mil. 
O primeiro vinho não francês da lista de clássicos e caríssimos é o italiano Sassicaia, que também está entre os mais buscados no aplicativo Wine Search em 2020. É um pioneiro entre os Supertoscanos - rótulos que fogem ao blend tradicional da região da Toscana, que tem a Sangiovese como uva local permitida. O Sassicaia é elaborado apenas com uvas francesas: 85% de Cabernet Sauvignon e 15% de Cabernet Franc. O vinho passa por um período de envelhecimento de pelo menos dois anos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à colheita. Somam-se a esse tempo 18 meses em barricas de carvalho francês. Em uma busca rápida pela internet, achei um exemplar da safra 2011 por R$ 5.999,99.
Para não dizer que só há vinhos europeus na lista, finalizo com um rótulo da Califórnia, representando os vinhos do Novo Mundo. O Opus One é assinado por Baron Philippe de Rothschild e Robert Mondavi - este responsável por importantes inovações que colocaram os EUA no mapa vinícola mundial. O rótulo é um típico corte bordalês, com grande proporção de Cabernet Sauvignon e pequenas parcelas de Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc e Malbec. Os percentuais de cada casta variam conforme a safra dos vinhedos biodinâmicos da vinícola. Uma garrafa de Opus One chega a custar R$ 12 mil. 
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Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

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