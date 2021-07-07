Conheça alguns dos vinhos mais caros e desejados do mundo

Opus One (EUA)

Em 2020, o Château Mouton Rothschild foi o vinho mais buscado no aplicativo Wine Search, um dos mais usados por enófilos e interessados na bebida. O rótulo francês é o único da história de Bordeaux elevado à categoria Premier Grand Cru Classé. Esse sistema de classificação foi criado em 1855, a pedido do então Imperador da França Napoleão Bonaparte, para que vinhos superiores pudessem ser encontrados entre os melhores da região. O Mouton Rothschild entrou para a lista em 1973 e a garrafa é vendida hoje por R$ 12 mil, em média.

Ícone da região de Champagne, a famosa bebida leva o nome do monge que descobriu o processo de criação dos espumantes. Esse champanhe é elaborado unicamente em anos de safras excepcionais, a partir das castas Chardonnay e Pinot Noir e de vinhedos selecionados entre os melhores da região. Para se ter uma ideia, cada garrafa de Dom Pérignon leva nove anos em sua elaboração até chegar ao mercado, podendo alcançar o valor de R$ 4 mil, de acordo com a safra.

Trata-se de um mito. Não é raro ver celebridades famosas ostentando uma garrafa de Petrus por ser um dos mais cultuados, raros e caros do mundo. Curiosamente, é um vinho produzido 100% com a uva Merlot, julgada por muitos por originar vinhos de consumo rápido e de baixo tanino. Mas isso depende do local de cultivo da uva, e na região de Pomerol, na França, ela mostra todo o seu potencial. Um Petrus é capaz de evoluir por décadas. Recentemente, uma notícia publicada no site Olive Press conta que, em Madri, uma jovem britânica usou um Petrus que o pai guardava há 18 anos para preparar sangria para amigos em uma festa. Ela não fazia ideia do preço do vinho, que chega a custar o mesmo que um carro popular, por volta de R$ 35 mil.

O primeiro vinho não francês da lista de clássicos e caríssimos é o italiano Sassicaia, que também está entre os mais buscados no aplicativo Wine Search em 2020. É um pioneiro entre os Supertoscanos - rótulos que fogem ao blend tradicional da região da Toscana, que tem a Sangiovese como uva local permitida. O Sassicaia é elaborado apenas com uvas francesas: 85% de Cabernet Sauvignon e 15% de Cabernet Franc. O vinho passa por um período de envelhecimento de pelo menos dois anos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à colheita. Somam-se a esse tempo 18 meses em barricas de carvalho francês. Em uma busca rápida pela internet, achei um exemplar da safra 2011 por R$ 5.999,99.