Polenta, ragu de cogumelo e queijo canastra para curtir o frio

POLENTA COM RAGU DE SHIITAKE E QUEIJO CANASTRA
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
- Para a polenta:
- 300g de fubá da roça
- 1,5 litro de água
- 1 colher (sopa) de sal
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 150g de queijo canastra ralado
- Para o ragu:
- 400g de cogumelo shiitake cortado em cubos sem os talos
- 1 cebola média cortada em cubos
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 3 dentes de alho picados
- 1 cenoura cortada em cubos
- 2 talos de salsão cortados em cubos
- Tomilho a gosto
- 100ml de vinho branco ou tinto
- 200ml de molho de tomate tipo passata
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Uma dica:
Se quiser formar crosta, deixe mais um tempo, sem mexer, em fogo médio. Quando sentir que está começando a grudar, vire a polenta em um refratário sem raspar o fundo. Volte com a panela ao fogo e deixe em fogo médio até soltar a casquinha.