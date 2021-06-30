AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cozinha intuitiva da Bia

Polenta, ragu de cogumelo e queijo canastra para curtir o frio

Comidinhas reconfortantes e deliciosas como essa são perfeitas para se aquecer em meio às baixas temperaturas do inverno

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 02:00

Públicado em 

30 jun 2021 às 02:00
Bia Brunow

Colunista

Bia Brunow

Polenta cremosa, ragu de cogumelos shiitake e queijo canastra, por Bia Brunow
A polenta com ragu de shiitake rende quatro porções Crédito: Bia Brunow
Por incrível que pareça, também faz frio em Colatina, cidade onde moro. E se você está acostumado com temperaturas acima dos 35ºC, não me venha dizer que 20ºC não configuram inverno. Então, tire as botas de cano longo, os tricôs e as jaquetas de couro do armário, acenda sua lareira (risos) e bora fazer uma comidinha reconfortante para curtir esse clima!

POLENTA COM RAGU DE SHIITAKE E QUEIJO CANASTRA

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES 
  • Para a polenta:
  • 300g de fubá da roça
  • 1,5 litro de água
  • 1 colher (sopa) de sal
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 150g de queijo canastra ralado
  • Para o ragu:
  • 400g de cogumelo shiitake cortado em cubos sem os talos
  • 1 cebola média cortada em cubos
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 2 talos de salsão cortados em cubos
  • Tomilho a gosto
  • 100ml de vinho branco ou tinto
  • 200ml de molho de tomate tipo passata
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Veja Também

Hambúrguer de grão-de-bico, quinoa e espinafre: leve e vegano

Comece pela polenta. Em uma panela antiaderente, coloque a água para ferver. Após levantar fervura, acrescente o sal e, com um fouet, faça movimentos circulares e acrescente o fubá de pouco a pouco para não empelotar. Mexa durante uns 20 minutos. Misture a manteiga, 100g de queijo e reserve.

Uma dica:

Se quiser formar crosta, deixe mais um tempo, sem mexer, em fogo médio. Quando sentir que está começando a grudar, vire a polenta em um refratário sem raspar o fundo. Volte com a panela ao fogo e deixe em fogo médio até soltar a casquinha.

RAGU DE COGUMELOS

Para o ragu, leve uma panela ao fogo com a manteiga. Refogue o alho, a cebola e, em seguida, o salsão e a cenoura. Quando tudo estiver bem dourado, acrescente o shiitake em cubinhos.
Acrescente o vinho e deixe reduzir um pouco até entrar com a passata e os temperos. Após adicioná-los, deixe reduzir até chegar à consistência desejada.
Para servir, use um prato fundo e coloque nele uma concha de polenta, cubra com um pouco do queijo ralado, adicione uma colher bem cheia do ragu ao meio e, por cima, um ovo de gema mole. Aproveite!
Leia as colunas anteriores e acompanhe a colunista também no Instagram

Veja Também

Bacon, wasabi, chá verde: conheça 5 cervejas com ingredientes inusitados

Vinhos da Grécia estão conquistando o paladar dos capixabas

Polenta mole com ragu de linguiça grelhada na brasa: veja receita

Bia Brunow

Bia Brunow é uma jornalista que virou cozinheira. Por aqui vamos ter muita cozinha afetiva, viagens e histórias contadas entre uma garfada e outra

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Inverno opinião Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carregador de carro elétrico
Férias de julho: confira dicas para viajar de carro elétrico
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/07/2026
Imagem de destaque
Inglaterra vence a França por 6 a 4 em jogo épico pelo terceiro lugar da Copa de 2026; Mbappé se torna o maior artilheiro da história do torneio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados