Hambúrguer de grão-de-bico, quinoa e espinafre: leve e vegano

Em uma panela, ferva um pouco de água, jogue o espinafre e deixe cozinhar por 30 segundos. Depois dê um banho em água fria para parar o cozimento. Faça o mesmo com os ramos de tempero verde.

Em um processador, acrescente a cebola cortada grosseiramente, o alho, o grão-de-bico e dê uma pulsada para quebrar os grãos. Misture, em seguida, o restante dos ingredientes e bata até formar uma pasta uniforme.



Em uma frigideira, esquente um fio de azeite ou de óleo vegetal.