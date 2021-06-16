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Cozinha intuitiva da Bia

Hambúrguer de grão-de-bico, quinoa e espinafre: leve e vegano

Gosta de falafel? Então experimente essa versão mais incrementada do bolinho, ótima para acompanhar saladas com texturas

Públicado em 

16 jun 2021 às 02:00
Bia Brunow

Colunista

Bia Brunow

Hambúrguer de quinoa com salada, por Bia Brunow
O hambúrguer de grão-de-bico, quinoa e espinafre é uma variação de falafel Crédito: Bia Brunow
Sou tão apaixonada por falafel que dificilmente mudo a receita. Mas alguns ingredientes extras na geladeira me fizeram incrementar a famosa base de grão-de-bico. A receita original já circulou por aqui, mas desta vez a mistura leva, além do grão-de-bico demolhado, quinoa cozida e espinafre e tempero verde branqueados.

HAMBÚRGUER DE GRÃO-DE-BICO, QUINOA E ESPINAFRE

Rendimento: 6 unidades
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 1 xícara de grão-de-bico demolhado por 12 horas
  • 1 maço de espinafre, com talos
  • 2 dentes de alho
  • Tempero verde a gosto
  • Folhas de hortelã a gosto
  • 1 colher (sopa) de tahine
  • 1 colher (chá) de pimenta síria
  • 1 limão
  • 3 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • ½ xícara de quinoa cozida
  • 3 colheres (sopa) de azeite
  • Sal a gosto
  • 1 cebola roxa
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, ferva um pouco de água, jogue o espinafre e deixe cozinhar por 30 segundos. Depois dê um banho em água fria para parar o cozimento. Faça o mesmo com os ramos de tempero verde. 
  2. Em um processador, acrescente a cebola cortada grosseiramente, o alho, o grão-de-bico e dê uma pulsada para quebrar os grãos. Misture, em seguida, o restante dos ingredientes e bata até formar uma pasta uniforme.
  3. Em uma frigideira, esquente um fio de azeite ou de óleo vegetal. 
  4. Com cuidado, molde um pouco da pasta no formato de disco e disponha na frigideira quente. A massa fica úmida e sem muita liga, por isso é importante deixá-la dourar bem antes de virar.
Sugiro servir com uma boa salada acrescida de frutas secas e castanhas para textura. Se você não for adepto da alimentação vegana, um molhinho de iogurte com limão orna bem! Para um molhinho vegano igualmente delicioso, experimente fazer um vinagrete com tahine, laranja, sal e azeite.
Leias as colunas anteriores de Bia Brunow e acompanhe a colunista também no Instagram.

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Bia Brunow

Bia Brunow é uma jornalista que virou cozinheira. Por aqui vamos ter muita cozinha afetiva, viagens e histórias contadas entre uma garfada e outra

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