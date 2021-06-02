Polenta mole com ragu de linguiça grelhada na brasa: veja receita

O sabor defumado das carnes assadas em brasa de carvão faz do churrasco uma paixão mundial. Na receita a seguir, de polenta mole com ragu de linguiça, esse elemento faz toda a diferença, deixando o prato ainda mais aconchegante. Quer ver só?
POLENTA MOLE COM RAGU DE LINGUIÇA TOSCANA
Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- Ragu:
- 1kg de linguiça toscana
- 4 tomates maduros
- 1 cebola
- 4 dentes de alho
- 100g de extrato de tomate
- Tomilho fresco
- 5g de açúcar
- Sal a gosto
- Polenta:
- 120g de margarina
- 300g de creme de leite
- 2 litros de água
- 3 xícaras de fubá
- Sal a gosto
- Queijo parmesão ralado
- MODO DE PREPARO:
- Leve as linguiças para a grelha em braseiro médio por mais ou menos 20 minutos.
- Após assadas, pique em pedaços bem pequenos e reserve.
- Deixe grelhar os tomates, a cebola e o alho.
- Pique a cebola e o alho e misture com os tomates grelhados.
- Amasse bem os tomates até virar um molho rústico.
- Acrescente o extrato de tomate, o açúcar, o sal e o tomilho. Misture bem e reserve.
- Em uma panela, acrescente a margarina, a água, o creme de leite e o fubá.
- Mexa com uma colher até a polenta começar a desgrudar do fundo da panela (por mais ou menos 20 minutos).
- Coloque a polenta em um recipiente e acrescente o ragu de linguiça por cima.
- Finalize com queijo parmesão ralado.
Receita cedida pela marca Perdigão. Veja mais em leia.ag/receitas.