Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Deu fome!

Polenta mole com ragu de linguiça grelhada na brasa: veja receita

Sabe aquele gostinho defumado irresistível de churrasco? Ele faz a diferença nesse prato, ideal para esquentar o corpo em dias frios
Evelize Calmon

Publicado em 

02 jun 2021 às 16:00

Polenta mole com ragu de linguiça toscana
Polenta mole com ragu de linguiça: sabor defumado  Crédito: Perdigão/Divulgação
O sabor defumado das carnes assadas em brasa de carvão faz do churrasco uma paixão mundial. Na receita a seguir, de polenta mole com ragu de linguiça, esse elemento faz toda a diferença, deixando o prato ainda mais aconchegante. Quer ver só? 

POLENTA MOLE COM RAGU DE LINGUIÇA TOSCANA

Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
  • INGREDIENTES:
  • Ragu:
  • 1kg de linguiça toscana 
  • 4 tomates maduros
  • 1 cebola
  • 4 dentes de alho
  • 100g de extrato de tomate
  • Tomilho fresco
  • 5g de açúcar
  • Sal a gosto
  • Polenta:
  • 120g de margarina
  • 300g de creme de leite
  • 2 litros de água
  • 3 xícaras de fubá
  • Sal a gosto
  • Queijo parmesão ralado
  • MODO DE PREPARO:
  1. Leve as linguiças para a grelha em braseiro médio por mais ou menos 20 minutos.
  2. Após assadas, pique em pedaços bem pequenos e reserve.
  3. Deixe grelhar os tomates, a cebola e o alho.
  4. Pique a cebola e o alho e misture com os tomates grelhados.
  5. Amasse bem os tomates até virar um molho rústico.
  6. Acrescente o extrato de tomate, o açúcar, o sal e o tomilho. Misture bem e reserve.
  7. Em uma panela, acrescente a margarina, a água, o creme de leite e o fubá.
  8. Mexa com uma colher até a polenta começar a desgrudar do fundo da panela (por mais ou menos 20 minutos).
  9. Coloque a polenta em um recipiente e acrescente o ragu de linguiça por cima.
  10. Finalize com queijo parmesão ralado.
Receita cedida pela marca Perdigão. Veja mais em leia.ag/receitas.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados