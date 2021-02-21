Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Direto do forno

Lasanha de polenta à bolonhesa: duas delícias italianas em uma só

Para celebrar o Dia Nacional do Imigrante Italiano, 21 de fevereiro, reunimos dois ícones da tradicional cozinha da mamma
Evelize Calmon

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 08:00

Lasanha de polenta com molho bolonhesa
A lasanha de polenta com molho bolonhesa rende 15 porções Crédito: Adria/Divulgação
Quando o assunto é comida italiana, lasanha e polenta figuram entre as receitas mais queridas pelos glutões. Então, por que não reunir essas duas delícias icônicas em um prato só? Veja a seguir como fazer. 

LASANHA DE POLENTA À BOLONHESA

Rendimento: 15 porções
Tempo de preparo: 1h50min
Execução: fácil
INGREDIENTES:
  • Molho bolonhesa:
  • 6 colheres (sopa) de azeite 
  • 1 cebola grande picada 
  • 4 dentes de alho picados 
  • 1kg de coxão mole moído 
  • 16 tomates sem pele, sem sementes e picados 
  • 2 colheres (sopa) de extrato de tomate 
  • 750ml de polpa de tomate 
  • Sal, pimenta-do-reino, orégano e salsinha a gosto
  • Polenta:
  • 3 colheres (sopa) de azeite 
  • 2 dentes de alho picados 
  • 1 ½ xícara (chá) de fubá
  • Para a montagem:
  • 1 pacote de massa para lasanha (500g) 
  • 400g de queijo muçarela fatiado
  • Queijo parmesão ralado
MODO DE PREPARO (molho bolonhesa):
  1. Em uma panela grande, aqueça o azeite, refogue a cebola e os dentes de alho. 
  2. Junte o coxão mole e deixe refogar até fritar. 
  3. Acrescente os tomates, o extrato de tomate, a polpa de tomate e 2 xícaras (chá) de água. 
  4. Acerte o sal, tempere com pimenta-do-reino, orégano e salsinha, deixe apurar e reserve.
MODO DE PREPARO (polenta):
  1. Em uma panela média, aqueça o azeite, refogue o alho, junte 1 litro e meio de água e deixe ferver. 
  2. Dissolva o fubá na água fria, acrescente aos poucos na panela e mexa delicadamente até obter o ponto de uma polenta mole.
  3. Acerte o sal, retire do fogo e reserve.
MONTAGEM DA LASANHA:
  1. Divida o molho bolonhesa e a polenta em três partes, as tiras de lasanha em quatro e as fatias de muçarela em duas. 
  2. Alterne as camadas de molho e massa da seguinte forma: molho bolonhesa, tiras de lasanha, polenta, fatias de muçarela, tiras de lasanha, molho bolonhesa, tiras de lasanha, polenta, fatias de muçarela, tiras de lasanha, molho bolonhesa, polenta e finalmente queijo parmesão. 
  3. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 50 minutos. 
  4. Para dourar a superfície, retire o papel-alumínio 10 minutos antes de finalizar o tempo.
Fonte: Adria. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados