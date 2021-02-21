Lasanha de polenta à bolonhesa: duas delícias italianas em uma só

Quando o assunto é comida italiana, lasanha e polenta figuram entre as receitas mais queridas pelos glutões. Então, por que não reunir essas duas delícias icônicas em um prato só? Veja a seguir como fazer.
LASANHA DE POLENTA À BOLONHESA
Rendimento: 15 porções
Tempo de preparo: 1h50min
Execução: fácil
Tempo de preparo: 1h50min
Execução: fácil
INGREDIENTES:
- Molho bolonhesa:
- 6 colheres (sopa) de azeite
- 1 cebola grande picada
- 4 dentes de alho picados
- 1kg de coxão mole moído
- 16 tomates sem pele, sem sementes e picados
- 2 colheres (sopa) de extrato de tomate
- 750ml de polpa de tomate
- Sal, pimenta-do-reino, orégano e salsinha a gosto
- Polenta:
- 3 colheres (sopa) de azeite
- 2 dentes de alho picados
- 1 ½ xícara (chá) de fubá
- Para a montagem:
- 1 pacote de massa para lasanha (500g)
- 400g de queijo muçarela fatiado
- Queijo parmesão ralado
MODO DE PREPARO (molho bolonhesa):
- Em uma panela grande, aqueça o azeite, refogue a cebola e os dentes de alho.
- Junte o coxão mole e deixe refogar até fritar.
- Acrescente os tomates, o extrato de tomate, a polpa de tomate e 2 xícaras (chá) de água.
- Acerte o sal, tempere com pimenta-do-reino, orégano e salsinha, deixe apurar e reserve.
MODO DE PREPARO (polenta):
- Em uma panela média, aqueça o azeite, refogue o alho, junte 1 litro e meio de água e deixe ferver.
- Dissolva o fubá na água fria, acrescente aos poucos na panela e mexa delicadamente até obter o ponto de uma polenta mole.
- Acerte o sal, retire do fogo e reserve.
MONTAGEM DA LASANHA:
- Divida o molho bolonhesa e a polenta em três partes, as tiras de lasanha em quatro e as fatias de muçarela em duas.
- Alterne as camadas de molho e massa da seguinte forma: molho bolonhesa, tiras de lasanha, polenta, fatias de muçarela, tiras de lasanha, molho bolonhesa, tiras de lasanha, polenta, fatias de muçarela, tiras de lasanha, molho bolonhesa, polenta e finalmente queijo parmesão.
- Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 50 minutos.
- Para dourar a superfície, retire o papel-alumínio 10 minutos antes de finalizar o tempo.
Fonte: Adria.