Macarrão com atum aos 4 queijos: receita fácil e gostosa

Em uma panela, aqueça o óleo do atum e doure nele a cebola.

Aos poucos, acrescente cada tipo de queijo, alternando com a água e misturando até que todos os ingredientes fiquem bem dissolvidos.

Dissolva a farinha de trigo no creme de leite e acrescente, juntamente com o queijo parmesão, ao creme de queijos.

Tempere com sal, noz moscada e pimenta-do-reino. Misture bem e reserve.

Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem.

Em um refratário pequeno (com cerca de 20 cm de diâmetro), despeje o macarrão cozido.

Distribua pela superfície os pedaços de atum e cubra a preparação com o molho de queijos.