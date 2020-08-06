Macarrão com atum aos 4 queijos: receita fácil e gostosa

Gorgonzola, provolone, requeijão e parmesão compõem o creme que dá liga a uma receita deliciosa de macarrão de forno. Ficou interessado? Confira a seguir os ingredientes, que rendem uma travessa para mais ou menos cinco pessoas, e arrase na preparação!
MACARRÃO COM ATUM AOS 4 QUEIJOS
Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 70 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 70 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 1 lata de atum sólido em óleo (170g)
- 1 cebola (pequena) ralada ou bem picadinha
- Meio copo de requeijão cremoso (110g)
- Meia xícara (chá) de queijo provolone ralado (45g)
- 5 colheres (sopa) de queijo gorgonzola picado (50g)
- 4 colheres (sopa) de água (60ml)
- 1 colher (sopa) de farinha de trigo
- Meia xícara (chá) de creme de leite fresco
- 3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
- Sal, noz moscada e pimenta-do-reino a gosto
- 200g de macarrão tipo parafuso ou gravatinha (farfalle)
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, aqueça o óleo do atum e doure nele a cebola.
- Aos poucos, acrescente cada tipo de queijo, alternando com a água e misturando até que todos os ingredientes fiquem bem dissolvidos.
- Dissolva a farinha de trigo no creme de leite e acrescente, juntamente com o queijo parmesão, ao creme de queijos.
- Tempere com sal, noz moscada e pimenta-do-reino. Misture bem e reserve.
- Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem.
- Em um refratário pequeno (com cerca de 20 cm de diâmetro), despeje o macarrão cozido.
- Distribua pela superfície os pedaços de atum e cubra a preparação com o molho de queijos.
- Salpique parmesão ralado por cima e leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 25 minutos ou até dourar.
Receita cedida pela marca Gomes da Costa. Veja mais em leia.ag/receitas.