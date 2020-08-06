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Refeição em família

Macarrão com atum aos 4 queijos: receita fácil e gostosa

Massa do tipo gravatinha ou parafuso é gratinada antes de ir para a mesa e rende uma travessa para mais ou menos cinco pessoas

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 14:49
Receita de macarrão aos quatro queijos com atum ao forno
Farfalle com atum e molho de 4 queijos: dica para o almoço em família Crédito: Gomes da Costa/Divulgação
Gorgonzola, provolone, requeijão e parmesão compõem o creme que dá liga a uma receita deliciosa de macarrão de forno. Ficou interessado? Confira a seguir os ingredientes, que rendem uma travessa para mais ou menos cinco pessoas, e arrase na preparação!  

MACARRÃO COM ATUM AOS 4 QUEIJOS

Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 70 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 1 lata de atum sólido em óleo (170g)
  • 1 cebola (pequena) ralada ou bem picadinha
  • Meio copo de requeijão cremoso (110g)
  • Meia xícara (chá) de queijo provolone ralado (45g)
  • 5 colheres (sopa) de queijo gorgonzola picado (50g)
  • 4 colheres (sopa) de água (60ml)
  • 1 colher (sopa) de farinha de trigo
  • Meia xícara (chá) de creme de leite fresco
  • 3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
  • Sal, noz moscada e pimenta-do-reino a gosto
  • 200g de macarrão tipo parafuso ou gravatinha (farfalle)
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela, aqueça o óleo do atum e doure nele a cebola. 
  2. Aos poucos, acrescente cada tipo de queijo, alternando com a água e misturando até que todos os ingredientes fiquem bem dissolvidos. 
  3. Dissolva a farinha de trigo no creme de leite e acrescente, juntamente com o queijo parmesão, ao creme de queijos. 
  4. Tempere com sal, noz moscada e pimenta-do-reino. Misture bem e reserve.
  5. Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem. 
  6. Em um refratário pequeno (com cerca de 20 cm de diâmetro), despeje o macarrão cozido. 
  7. Distribua pela superfície os pedaços de atum e cubra a preparação com o molho de queijos. 
  8. Salpique parmesão ralado por cima e leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 25 minutos ou até dourar.
Receita cedida pela marca Gomes da Costa. Veja mais em leia.ag/receitas.

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