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Lasanha parisiense de micro-ondas: veja receita fácil e rápida

Sugestão para quem busca uma refeição prática e adora massas com molhos cremosos, o prato fica pronto em menos de meia hora
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

25 jan 2021 às 08:15

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 08:15

Lasanha Parisiense
Queijo, presunto e ervilha compõem o recheio da lasanha Crédito: Ara Fotografia
Você possivelmente já usou o micro-ondas para preparar lasanha congelada, mas com a receita abaixo poderá fazer o prato diretamente nesse forno, em menos de meia hora, usando massa e molho branco prontos.
Para o recheio, serão necessários presunto, ervilha e queijo muçarela. A sugestão, bem prática, cremosa e de preparo rápido, rende seis porções. Veja como fazer:

LASANHA PARISIENSE DE MICRO-ONDAS

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 20 minutos + 5 minutos de forno 
Execução: muito fácil
INGREDIENTES:
  • Molho:
  • 800ml de molho branco pronto
  • 1 ½ xícara (chá) de leite (300ml)
  • Lasanha:
  • 1 embalagem de massa para lasanha (200g)
  • 1 xícara (chá) de ervilha (120g)
  • 350g de presunto fatiado
  • 350g de muçarela fatiada
  • 3 colheres (sopa) de queijo parmesão, ralado fino
MODO DE PREPARO:
  1. Molho: em um refratário grande e alto, coloque o molho, misture o leite e leve ao micro-ondas, em potência alta, por três minutos para aquecer bem. Reserve.
  2. Lasanha: em um refratário quadrado (24 cm x 24 cm x 6 cm de altura), espalhe um pouco do molho. Acomode uma camada de massa, um pouco de molho por cima, um pouco de ervilha, fatias de presunto e muçarela. Cubra com mais molho e repita o processo com o restante da massa e do recheio, intercalando as camadas. A última deverá ser de molho. Polvilhe por cima o parmesão, cubra com papel-manteiga e leve ao micro-ondas em potência alta por cinco minutos. Deixe descansar por mais cinco minutos dentro do micro-ondas e sirva em seguida.
  3. Dica: durante a montagem, o molho deve estar bem quente. Caso perceba que esfriou durante o processo, aqueça-o novamente antes de continuar a montar a lasanha.
Fonte Adria. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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