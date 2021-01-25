Lasanha parisiense de micro-ondas: veja receita fácil e rápida

Lasanha: em um refratário quadrado (24 cm x 24 cm x 6 cm de altura), espalhe um pouco do molho. Acomode uma camada de massa, um pouco de molho por cima, um pouco de ervilha, fatias de presunto e muçarela. Cubra com mais molho e repita o processo com o restante da massa e do recheio, intercalando as camadas. A última deverá ser de molho. Polvilhe por cima o parmesão, cubra com papel-manteiga e leve ao micro-ondas em potência alta por cinco minutos. Deixe descansar por mais cinco minutos dentro do micro-ondas e sirva em seguida.