Receita sem glúten: lasanha de berinjela e sardinha com ervas

- INGREDIENTES:
- Berinjela:
- 1 berinjela grande ou 2 médias (cerca de 500g)
- Sal a gosto
- Molho de tomate:
- 2 colheres (sopa) de azeite extravirgem
- 2 dentes de alho amassados
- 1 cebola média picada
- 4 tomates maduros, sem pele e sem semente, picados (cerca de 500g)
- Sal a gosto
- Outros:
- 1 lata de sardinha com ervas (125g)
- 1 xícara e meia (chá) de queijo Minas ralado na parte grossa do ralador
MODO DE PREPARO:
- Berinjela:
- Corte a berinjela (com casca) em rodelas de cerca de 0,3 cm de espessura. Distribua numa peneira e salpique sal. Deixe descansando por cerca de 1 hora. O repouso com sal retira o excesso de água da berinjela, que escorre pela peneira. Numa frigideira antiaderente doure as rodelas de berinjela dos dois lados. Reserve.
- Molho de tomate:
- Aqueça o azeite e doure o alho. Junte a cebola e refogue até ficar levemente dourada. Acrescente o tomate picado e cozinhe em fogo baixo, com a panela tampada, por cerca de 15 minutos ou até que os tomates comecem a desmanchar. Tempere com sal a gosto.
- Montagem:
- Em um refratário pequeno (quadrado com cerca de 16cm) faça uma camada de berinjela, cubra com molho e queijo, berinjela, molho, sardinha, berinjela, molho e queijo. Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até que o queijo esteja derretido e a preparação aquecida. Sirva em seguida.
Dicas: a berinjela deve ficar na peneira por 1 hora ou deixada de molho em água com sal para amenizar seu sabor amargo. Você pode substituir a berinjela por abobrinha ou chuchu.
Rendimento:
4 porções
Tempo:
Total: 90 minutos. Cozimento: 30 minutos. Preparo: 60 minutos.
Complexidade:
Fácil.