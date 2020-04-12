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De forno

Receita sem glúten: lasanha de berinjela e sardinha com ervas

Em vez da massa tradicional, use rodelas do vegetal, que pode ser substituído por abobrinha ou chuchu. O rendimento da receita é quatro porções
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 09:01

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 09:01

Lasanha de berinjela e sardinha
Crédito: Gomes da Costa/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • Berinjela:
  • 1 berinjela grande ou 2 médias (cerca de 500g)
  • Sal a gosto
  • Molho de tomate:
  • 2 colheres (sopa) de azeite extravirgem 
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 cebola média picada
  • 4 tomates maduros, sem pele e sem semente, picados (cerca de 500g)
  • Sal a gosto
  • Outros:
  • 1 lata de sardinha com ervas (125g)
  • 1 xícara e meia (chá) de queijo Minas ralado na parte grossa do ralador

MODO DE PREPARO:

  • Berinjela:
  • Corte a berinjela (com casca) em rodelas de cerca de 0,3 cm de espessura. Distribua numa peneira e salpique sal. Deixe descansando por cerca de 1 hora. O repouso com sal retira o excesso de água da berinjela, que escorre pela peneira. Numa frigideira antiaderente doure as rodelas de berinjela dos dois lados. Reserve.
  • Molho de tomate:
  • Aqueça o azeite e doure o alho. Junte a cebola e refogue até ficar levemente dourada. Acrescente o tomate picado e cozinhe em fogo baixo, com a panela tampada, por cerca de 15 minutos ou até que os tomates comecem a desmanchar. Tempere com sal a gosto.
  • Montagem:
  • Em um refratário pequeno (quadrado com cerca de 16cm) faça uma camada de berinjela, cubra com molho e queijo, berinjela, molho, sardinha, berinjela, molho e queijo. Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até que o queijo esteja derretido e a preparação aquecida. Sirva em seguida.
Dicas: a berinjela deve ficar na peneira por 1 hora ou deixada de molho em água com sal para amenizar seu sabor amargo. Você pode substituir a berinjela por abobrinha ou chuchu. 

Rendimento:

4 porções 

Tempo:

Total: 90 minutos. Cozimento: 30 minutos. Preparo: 60 minutos.

Complexidade:

Fácil.

Fonte: Gomes da Costa.

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