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Um clássico!

No Dia do Carbonara, veja como preparar o famoso prato italiano

O tradicional espaguete com molho cremoso à base de ovos, queijo e bacon é celebrado em todo o mundo no dia 6 de abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 16:23

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 16:23

Espaguete à carbonara
Espaguete à carbonara Crédito: Renata/Divulgação
O dia 6 de abril foi escolhido para celebrar um dos mais famosos e adorados pratos italianos, o espaguete à carbonara. Você já viu por aqui uma versão com abobrinha, mas hoje vamos comemorar mostrando uma receita bem próxima da original, feita com queijo pecorino romano e pancetta. Confira!

ESPAGUETE À CARBONARA

Rendimento: 2 porções individuais
Tempo de preparo: 20 minutos, em média
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 1 pacote de macarrão grano duro tipo Spaghetti 8 (500g)
  • 1 litro de água para cada 100g de macarrão cru
  • 4 ovos
  • 2 gemas
  • 1 colher (chá) de sal
  • 100g de queijo pecorino romano ralado (opcional)
  • 2 pacotes de queijo parmesão ralado
  • 500g de pancetta ou bacon (corte em cubos)
  • 2 colheres (sopa) de azeite extravirgem
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 xícara (chá) de salsa picada
  • 1 colher (café) de pimenta-do-reino moída na hora (opcional)
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela grande, utilize 1 litro de água para cada 100g de macarrão cru e cozinhe a massa conforme as orientações da embalagem. Escorra e reserve. 
  2. No liquidificador, junte os ovos, o sal e a metade dos queijos, batendo por 2 minutos. Reserve. 
  3. Enquanto a massa cozinha, em outra panela, com fogo na temperatura média, coloque o azeite e doure a pancetta ou bacon por aproximadamente quatro minutos.
  4. Junte o alho e refogue levemente por dois minutos.
  5. Em seguida, acrescente a salsa, o macarrão escorrido e a mistura de ovos reservada. Mexa para que envolva o macarrão com os demais ingredientes, até obter um molho cremoso sem deixar que os ovos cozinhem (faça isso por no máximo dois minutos).
  6. Retire do fogo e sirva imediatamente as porções, polvilhadas com o restante dos queijos e a pimenta-do-reino.
Receita cedida pela marca Renata. Veja mais em leia.ag/receitas.

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