No Dia do Carbonara, veja como preparar o famoso prato italiano

O dia 6 de abril foi escolhido para celebrar um dos mais famosos e adorados pratos italianos, o espaguete à carbonara. Você já viu por aqui uma versão com abobrinha, mas hoje vamos comemorar mostrando uma receita bem próxima da original, feita com queijo pecorino romano e pancetta. Confira!
ESPAGUETE À CARBONARA
Rendimento: 2 porções individuais
Tempo de preparo: 20 minutos, em média
Execução: fácil
Tempo de preparo: 20 minutos, em média
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 1 pacote de macarrão grano duro tipo Spaghetti 8 (500g)
- 1 litro de água para cada 100g de macarrão cru
- 4 ovos
- 2 gemas
- 1 colher (chá) de sal
- 100g de queijo pecorino romano ralado (opcional)
- 2 pacotes de queijo parmesão ralado
- 500g de pancetta ou bacon (corte em cubos)
- 2 colheres (sopa) de azeite extravirgem
- 3 dentes de alho picados
- 1 xícara (chá) de salsa picada
- 1 colher (café) de pimenta-do-reino moída na hora (opcional)
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela grande, utilize 1 litro de água para cada 100g de macarrão cru e cozinhe a massa conforme as orientações da embalagem. Escorra e reserve.
- No liquidificador, junte os ovos, o sal e a metade dos queijos, batendo por 2 minutos. Reserve.
- Enquanto a massa cozinha, em outra panela, com fogo na temperatura média, coloque o azeite e doure a pancetta ou bacon por aproximadamente quatro minutos.
- Junte o alho e refogue levemente por dois minutos.
- Em seguida, acrescente a salsa, o macarrão escorrido e a mistura de ovos reservada. Mexa para que envolva o macarrão com os demais ingredientes, até obter um molho cremoso sem deixar que os ovos cozinhem (faça isso por no máximo dois minutos).
- Retire do fogo e sirva imediatamente as porções, polvilhadas com o restante dos queijos e a pimenta-do-reino.
Receita cedida pela marca Renata. Veja mais em leia.ag/receitas.