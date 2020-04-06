No Dia do Carbonara, veja como preparar o famoso prato italiano

Em uma panela grande, utilize 1 litro de água para cada 100g de macarrão cru e cozinhe a massa conforme as orientações da embalagem. Escorra e reserve.

No liquidificador, junte os ovos, o sal e a metade dos queijos, batendo por 2 minutos. Reserve.

Enquanto a massa cozinha, em outra panela, com fogo na temperatura média, coloque o azeite e doure a pancetta ou bacon por aproximadamente quatro minutos.

Junte o alho e refogue levemente por dois minutos.



Em seguida, acrescente a salsa, o macarrão escorrido e a mistura de ovos reservada. Mexa para que envolva o macarrão com os demais ingredientes, até obter um molho cremoso sem deixar que os ovos cozinhem (faça isso por no máximo dois minutos).