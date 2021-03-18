Espaguete de abobrinha à carbonara fica uma delícia! Veja receita

São várias as receitas italianas de massa apreciadas no mundo, mas o espaguete à carbonara é uma das mais queridas. De origem romana, o molho é composto basicamente de ovos, queijo pecorino e pancetta, embora muitos brasileiros substituam esses dois últimos por parmesão e bacon.
A receita abaixo é uma alternativa sem glúten, pois dispensa o espaguete tradicional. Sua base é a abobrinha cortada em espiral, que já pode ser comprada assim em alguns mercados. Se você for cortá-la na hora do preparo, tenha à mão um mandolin ou ralador específico, que também não é difícil de achar.
CARBONARA DE ABOBRINHA
Rendimento: 2 porções
Tempo de preparo: 15 minutos
Dificuldade: média
Tempo de preparo: 15 minutos
Dificuldade: média
- INGREDIENTES:
- 2 abobrinhas
- ½ xícara de bacon cortado em cubinhos
- 2 ovos
- ½ xícara de creme de leite
- 2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Corte as abobrinhas em forma de espaguete usando um mandolin ou um ralador próprio.
- Em seguida, cozinhe em água fervente com um pouco de sal por aproximadamente três minutos.
- Em uma tigela, misture os ovos, o creme de leite, o parmesão, o sal e a pimenta. Reserve.
- Em uma frigideira funda ou em uma panela, frite o bacon e acrescente em seguida o espaguete de abobrinha. Logo depois, adicione a mistura de ovos.
- Desligue o fogo e misture tudo delicadamente, formando um molho cremoso que envolve totalmente o espaguete.
- Sirva imediatamente.
Receita cedida pela marca Mondial. Veja mais em leia.ag/receitas.