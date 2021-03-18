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Sem glúten

Espaguete de abobrinha à carbonara fica uma delícia! Veja receita

Substitua a massa tradicional pelo legume e surpreenda-se com uma nova versão do prato que é um clássico da cozinha italiana

Publicado em 18 de Março de 2021 às 16:14

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

18 mar 2021 às 16:14
Espaguete de abobrinha à carbonara
O carbonara de abobrinha rende duas porções e fica pronto em 15 minutos Crédito: Mondial/Divulgação
São várias as receitas italianas de massa apreciadas no mundo, mas o espaguete à carbonara é uma das mais queridas. De origem romana, o molho é composto basicamente de ovos, queijo pecorino e pancetta, embora muitos brasileiros substituam esses dois últimos por parmesão e bacon.    
A receita abaixo é uma alternativa sem glúten, pois dispensa o espaguete tradicional. Sua base é a abobrinha cortada em espiral, que já pode ser comprada assim em alguns mercados. Se você for cortá-la na hora do preparo, tenha à mão um mandolin ou ralador específico, que também não é difícil de achar.

CARBONARA DE ABOBRINHA 

Rendimento: 2 porções
Tempo de preparo: 15 minutos
Dificuldade: média
  • INGREDIENTES:
  • 2 abobrinhas 
  • ½ xícara de bacon cortado em cubinhos
  • 2 ovos
  • ½ xícara de creme de leite
  • 2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  1. Corte as abobrinhas em forma de espaguete usando um mandolin ou um ralador próprio.
  2. Em seguida, cozinhe em água fervente com um pouco de sal por aproximadamente três minutos.
  3. Em uma tigela, misture os ovos, o creme de leite, o parmesão, o sal e a pimenta. Reserve.
  4. Em uma frigideira funda ou em uma panela, frite o bacon e acrescente em seguida o espaguete de abobrinha. Logo depois, adicione a mistura de ovos.
  5. Desligue o fogo e misture tudo delicadamente, formando um molho cremoso que envolve totalmente o espaguete.
  6. Sirva imediatamente.
Receita cedida pela marca Mondial. Veja mais em leia.ag/receitas.

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