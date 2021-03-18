Espaguete de abobrinha à carbonara fica uma delícia! Veja receita

São várias as receitas italianas de massa apreciadas no mundo, mas o espaguete à carbonara é uma das mais queridas. De origem romana, o molho é composto basicamente de ovos, queijo pecorino e pancetta, embora muitos brasileiros substituam esses dois últimos por parmesão e bacon.

A receita abaixo é uma alternativa sem glúten, pois dispensa o espaguete tradicional. Sua base é a abobrinha cortada em espiral, que já pode ser comprada assim em alguns mercados. Se você for cortá-la na hora do preparo, tenha à mão um mandolin ou ralador específico, que também não é difícil de achar.