Salada Caesar com frango e bacon é deliciosa e fácil de fazer

Um clássico no universo das saladas, a Caesar acompanha uma infinidade de preparações e também vale como refeição. Sua versão acrescida de frango e bacon fica irresistível, como você pode conferir abaixo na receita.
Entre as versões sobre sua origem está a de que a famosa Caesar Salad foi criada pelo chef ítalo-americano Cesare Cardini em Tijuana, no México, e popularizou-se nos Estados Unidos, de onde ganhou o mundo.
SALADA CAESAR COM FRANGO E BACON
- INGREDIENTES (salada):
- Peito de frango grelhado ou assado
- Pedacinhos de bacon
- Queijo parmesão ralado
- Croûtons
- Molho Caesar
- INGREDIENTES (molho Caesar):
- 200ml de creme de leite
- 2 colheres (sopa) de maionese
- 1 colher (sopa) de mostarda
- Suco de meio limão
- 150g de parmesão ralado
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 40g de filé anchova (ou aliche) picado
- Sal a gosto
- Salsinha picada
- MODO DE PREPARO (molho):
- Bata os ingredientes em um mixer ou liquidificador até obter uma mistura homogênea.
- MODO DE PREPARO (salada):
- Rasgue as folhas de alface americana e acomode-as em um prato fundo.
- Em seguida, acrescente o molho Caesar.
- Fatie o peito de frango grelhado ou assado e arrume por cima da alface.
- Finalize cobrindo com os pedacinhos de bacon, os croûtons e o parmesão ralado.
Receita do chef Gilmar Vilas Boas, da rede Windsor Hotels. Veja mais em leia.ag/receitas.