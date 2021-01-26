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Receita

Salada Caesar com frango e bacon é deliciosa e fácil de fazer

Confira o passo a passo de uma versão brasileira deste clássico das Américas, que vai bem como acompanhamento ou prato principal

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 09:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

26 jan 2021 às 09:00
Receita de salada caesar com frango e bacon
Caesar com frango e bacon sugerida pelo chef Gilmar Vilas Boas  Crédito: Alex Souto Maior
Um clássico no universo das saladas, a Caesar acompanha uma infinidade de preparações e também vale como refeição. Sua versão acrescida de frango e bacon fica irresistível, como você pode conferir abaixo na receita.
Entre as versões sobre sua origem está a de que a famosa Caesar Salad foi criada pelo chef ítalo-americano Cesare Cardini em Tijuana, no México, e popularizou-se nos Estados Unidos, de onde ganhou o mundo. 

SALADA CAESAR COM FRANGO E BACON

  • INGREDIENTES (salada):
  • Peito de frango grelhado ou assado
  • Pedacinhos de bacon 
  • Queijo parmesão ralado
  • Croûtons
  • Molho Caesar
  • INGREDIENTES (molho Caesar):
  • 200ml de creme de leite
  • 2 colheres (sopa) de maionese
  • 1 colher (sopa) de mostarda
  • Suco de meio limão
  • 150g de parmesão ralado
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 40g de filé anchova (ou aliche) picado 
  • Sal a gosto
  • Salsinha picada
  • MODO DE PREPARO (molho):
  1. Bata os ingredientes em um mixer ou liquidificador até obter uma mistura homogênea.
  • MODO DE PREPARO (salada):
  1. Rasgue as folhas de alface americana e acomode-as em um prato fundo.
  2. Em seguida, acrescente o molho Caesar.
  3. Fatie o peito de frango grelhado ou assado e arrume por cima da alface.
  4. Finalize cobrindo com os pedacinhos de bacon, os croûtons e o parmesão ralado.
Receita do chef Gilmar Vilas Boas, da rede Windsor Hotels. Veja mais em leia.ag/receitas.

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