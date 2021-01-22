Chefs ensinam 4 receitas de saladas perfeitas para o verão

Com leveza, frescor e diversidade de cores, texturas e aromas, as saladas são uma pedida perfeita para os dias de calor. Embora sejam consumidas o ano inteiro, é no verão que as combinações de hortaliças, legumes, queijos, frutas e oleaginosas, acrescidas ou não de carne, ganham maior destaque à mesa, proporcionando uma refeição confortável em meio às altas temperaturas.
Para refrescar suas ideias de almoço ou jantar, trouxemos quatro receitas inspiradoras dos chefs Cleuza Costa (Quintal 84), Juarez Campos (Oriundi) e Joelma Celestrini. Com atum e camarão ou vegetarianas, elas são simplesmente irresistíveis. Escolha a sua, separe os ingredientes e surpreenda-se.
SALADA REFRESCANTE, por Joelma Celestrini
- INGREDIENTES (4 porções):
- 300g de batata doce cortada em cubos e cozida al dente
- 1 abacate cortado em cubos
- 3 rodelas de abacaxi cortadas em cubos
- 300g de camarão médio ou grande descascado, limpo e temperado com sal
- Meio maço de coentro
- Meio limão (somente o suco)
- 1 dente de alho pequeno
- 1/4 de xícara de azeite
- Sal e pimenta caiena a gosto
- MODO DE PREPARO:
- No liquidificador, prepare o molho da salada juntando o azeite, metade do coentro, o alho e o suco de limão. Bata até ficar homogêneo e reserve.
- Em uma frigideira bem quente com um fio de azeite, grelhe os cubos de abacaxi até que fiquem caramelizados. Reserve.
- Na mesma frigideira e ainda com a temperatura alta, salteie os camarões até que estejam corados, crocantes e suculentos. Reserve.
- Em um bowl, junte todos os ingredientes, misture delicadamente e disponha em um prato.
- Finalize com um pouco do molho e a outra parte das folhas de coentro.
- Salpique pimenta caiena e sal e sirva puro, sobre folhas ou sobre quinoa cozida.
SALADA DE FEIJÃO BRANCO, ATUM E CEBOLA ROXA SOBRE CARPACCIO DE ABOBRINHA, por Juarez Campos
- INGREDIENTES (4 porções):
- 250g de feijão branco cozido e escorrido
- 1 lata de atum ao óleo
- 1 cebola roxa média cortada em meia lua
- 2 talos grandes de aipo fatiado fino
- 1 colher (sopa) de salsa picada
- 1 colher (sopa) de cebolinha verde picada
- 2 colheres (sopa) de suco de limão
- Zest de limão siciliano (raspas da casca da fruta)
- 2 tomates sem sementes cortados em cubos
- 2 abobrinhas verdes
- ½ xícara de azeite extravirgem
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Corte as abobrinhas em rodas finas e afervente em água salgada por 1 minuto. Esfrie em água com gelo, escorra e seque em um bowl.
- Misture o feijão, o atum já escorrido e quebrado grosseiramente, a cebola roxa, o aipo, a salsa, a cebolinha e o tomate.
- Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino.
- Montagem: disponha as lâminas de abobrinha em quatro pratos. Distribua a salada no centro e finalize salpicando as raspas da casca de limão siciliano.
SALADA DE PEPINO E IOGURTE, por Joelma Celestrini
- INGREDIENTES (4 porções):
- 2 pepinos grandes (de preferência o japonês ou sem sementes) cortado em cubos, fatias ou bastões (pode ser ralado também, como preferir)
- Suco de 1 limão
- 1 colher (sobremesa) de mostarda em grãos triturada
- Meia xícara de iogurte natural (comum ou grego)
- 1/4 xícara de tahine (pasta de gergelim)
- Folhas de endro para finalizar (opcional)
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Em um bowl, coloque o pepino já cortado, o suco de limão e uma colher de café de sal. Deixe descansar por meia hora.
- Em um outro recipiente, misture o iogurte ao tahine até formar uma pasta homogênea. Se ficar muito espesso, acrescente aos poucos água até obter um creme encorpado com textura similar à de maionese.
- Misture a pasta de iogurte e tahine ao pepino, lembrando-se de não descartar os sucos gerados pela junção de pepino, sal e limão (isso vai temperar a sua salada).
- Ajuste o sal e a pimenta-do-reino.
- Cubra a salada salpicando as sementes de mostarda trituradas e enfeite com as folhas de endro.
- Dica: a mostarda pode ser substituída por gergelim.
SALADA LEVE COM VINAGRETE DE LIMÃO, MEL E CANELA, por Cleuza Costa
- INGREDIENTES (4 porções):
- Meio pé de alface romana
- Meio pé de alface roxa
- 1 pera portuguesa cortada em fatias finas
- 100g de queijo brie cortado em cubos
- 1 cenoura pequena cortada em diagonal
- 1 abobrinha pequena cortada em diagonal
- 1 bastão de palmito pupunha cortado em cubos
- 100g de tomates cereja cortados ao meio
- 50g de vagem francesa (ou ervilha torta)
- 50g de castanhas variadas
- Suco de 1 limão siciliano
- Canela em pó
- Mel
- MODO DE PREPARO:
- Higienize as folhas e seque.
- Arrume as folhas em uma saladeira e sobre elas acrescente os tomatinhos, o queijo brie e as castanhas trituradas. Reserve.
- Esquente uma chapa ou uma grelha e acrescente os legumes e a pera portuguesa, sem adicionar azeite.
- Para o vinagrete, misture o suco de limão siciliano, 1 pitada de sal, 1 pitada de canela, 90ml de azeite e uma colher pequena de mel. Misture bem e regue a salada.