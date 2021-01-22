Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Refrescantes

Chefs ensinam 4 receitas de saladas perfeitas para o verão

Camarão, tahine, abacaxi grelhado, mostarda em grãos, atum e carpaccio de abobrinha estão nas criações de Cleuza Costa, Joelma Celestrini e Juarez Campos

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 08:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

22 jan 2021 às 08:00
Com leveza, frescor e diversidade de cores, texturas e aromas, as saladas são uma pedida perfeita para os dias de calor. Embora sejam consumidas o ano inteiro, é no verão que as combinações de hortaliças, legumes, queijos, frutas e oleaginosas, acrescidas ou não de carne, ganham maior destaque à mesa, proporcionando uma refeição confortável em meio às altas temperaturas.   
Para refrescar suas ideias de almoço ou jantar, trouxemos quatro receitas inspiradoras dos chefs Cleuza Costa (Quintal 84), Juarez Campos (Oriundi) e Joelma Celestrini. Com atum e camarão ou vegetarianas, elas são simplesmente irresistíveis. Escolha a sua, separe os ingredientes e surpreenda-se.   

SALADA REFRESCANTE, por Joelma Celestrini

Salada de camarão com batata doce, laranja, abacate, abacaxi grelhado e coentro criada pela chef Joelma Celestrini
Salada refrescante criada pela chef Joelma Celestrini fica pronta em 30 minutos Crédito: Joelma Celestrini
  • INGREDIENTES (4 porções):
  • 300g de batata doce cortada em cubos e cozida al dente
  • 1 abacate cortado em cubos
  • 3 rodelas de abacaxi cortadas em cubos
  • 300g de camarão médio ou grande descascado, limpo e temperado com sal
  • Meio maço de coentro
  • Meio limão (somente o suco)
  • 1 dente de alho pequeno
  • 1/4 de xícara de azeite
  • Sal e pimenta caiena a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  1. No liquidificador, prepare o molho da salada juntando o azeite, metade do coentro, o alho e o suco de limão. Bata até ficar homogêneo e reserve.
  2. Em uma frigideira bem quente com um fio de azeite, grelhe os cubos de abacaxi até que fiquem caramelizados. Reserve. 
  3. Na mesma frigideira e ainda com a temperatura alta, salteie os camarões até que estejam corados, crocantes e suculentos. Reserve.
  4. Em um bowl, junte todos os ingredientes, misture delicadamente e disponha em um prato. 
  5. Finalize com um pouco do molho e a outra parte das folhas de coentro. 
  6. Salpique pimenta caiena e sal e sirva puro, sobre folhas ou sobre quinoa cozida.

SALADA DE FEIJÃO BRANCO, ATUM E CEBOLA ROXA SOBRE CARPACCIO DE ABOBRINHA, por Juarez Campos

Salada de feijão, atum e cebola roxa com carpaccio de abobrinha do chef Juarez Campos
Salada do chef Juarez Campos é servida sobre carpaccio de abobrinha  Crédito: Juarez Campos
  • INGREDIENTES (4 porções):
  • 250g de feijão branco cozido e escorrido
  • 1 lata de atum ao óleo
  • 1 cebola roxa média cortada em meia lua
  • 2 talos grandes de aipo fatiado fino
  • 1 colher (sopa) de salsa picada
  • 1 colher (sopa) de cebolinha verde picada
  • 2 colheres (sopa) de suco de limão
  • Zest de limão siciliano (raspas da casca da fruta)
  • 2 tomates sem sementes cortados em cubos
  • 2 abobrinhas verdes
  • ½ xícara de azeite extravirgem
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  1. Corte as abobrinhas em rodas finas e afervente em água salgada por 1 minuto. Esfrie em água com gelo, escorra e seque em um bowl. 
  2. Misture o feijão, o atum já escorrido e quebrado grosseiramente, a cebola roxa, o aipo, a salsa, a cebolinha e o tomate.
  3. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino.
  4. Montagem: disponha as lâminas de abobrinha em quatro pratos. Distribua a salada no centro e finalize salpicando as raspas da casca de limão siciliano.

SALADA DE PEPINO E IOGURTE, por Joelma Celestrini

Receita de salada de pepino e iogurte da chef Joelma Celestrini
Salada de pepino e iogurte da chef Joelma Celestrini ganha um toque de tahine Crédito: Joelma Celestrini
  • INGREDIENTES (4 porções): 
  • 2 pepinos grandes (de preferência o japonês ou sem sementes) cortado em cubos, fatias ou bastões (pode ser ralado também, como preferir)
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher (sobremesa) de mostarda em grãos triturada
  • Meia xícara de iogurte natural (comum ou grego)
  • 1/4 xícara de tahine (pasta de gergelim)
  • Folhas de endro para finalizar (opcional)
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em um bowl, coloque o pepino já cortado, o suco de limão e uma colher de café de sal. Deixe descansar por meia hora.
  2. Em um outro recipiente, misture o iogurte ao tahine até formar uma pasta homogênea. Se ficar muito espesso, acrescente aos poucos água até obter um creme encorpado com textura similar à de maionese. 
  3. Misture a pasta de iogurte e tahine ao pepino, lembrando-se de não descartar os sucos gerados pela junção de pepino, sal e limão (isso vai temperar a sua salada).
  4. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino.
  5. Cubra a salada salpicando as sementes de mostarda trituradas e enfeite com as folhas de endro. 
  6. Dica: a mostarda pode ser substituída por gergelim. 

SALADA LEVE COM VINAGRETE DE LIMÃO, MEL E CANELA, por Cleuza Costa

Receita de salada de alfaces, abobrinha, pera e tomate com queijo brie e mel da chef Cleuza Costa
Vinagrete com mel e canela tempera a salada sugerida por Cleuza Costa Crédito: Vitor Jubini
  • INGREDIENTES (4 porções): 
  • Meio pé de alface romana
  • Meio pé de alface roxa
  •  1 pera portuguesa cortada em fatias finas 
  • 100g de queijo brie cortado em cubos
  • 1 cenoura pequena cortada em diagonal
  • 1 abobrinha pequena cortada em diagonal
  • 1 bastão de palmito pupunha cortado em cubos
  • 100g de tomates cereja cortados ao meio
  • 50g de vagem francesa (ou ervilha torta)
  • 50g de castanhas variadas
  • Suco de 1 limão siciliano
  • Canela em pó
  • Mel
  • MODO DE PREPARO:
  1. Higienize as folhas e seque.
  2. Arrume as folhas em uma saladeira e sobre elas acrescente os tomatinhos, o queijo brie e as castanhas trituradas. Reserve.
  3. Esquente uma chapa ou uma grelha e acrescente os legumes e a pera portuguesa, sem adicionar azeite.
  4. Para o vinagrete, misture o suco de limão siciliano, 1 pitada de sal, 1 pitada de canela, 90ml de azeite e uma colher pequena de mel. Misture bem e regue a salada.

Veja Também

Salada Waldorf com frango defumado é uma boa pedida para refrescar

Para refrescar: salada cremosa com pera, uva verde e gorgonzola

Salada de penne, maionese cítrica e frango crocante: veja receita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Verão Receitas Verão no ES Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Itamaraty confirma morte de brasileiros em ataque de Israel no Líbano; o que se sabe
FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Novo Desenrola permitirá uso do FGTS para renegociação de dívidas
Feira ES Tour
Pontos turísticos do ES em versão 'pocket' chamam a atenção em feira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados