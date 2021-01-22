Chefs ensinam 4 receitas de saladas perfeitas para o verão

Com leveza, frescor e diversidade de cores, texturas e aromas, as saladas são uma pedida perfeita para os dias de calor. Embora sejam consumidas o ano inteiro, é no verão que as combinações de hortaliças, legumes, queijos, frutas e oleaginosas, acrescidas ou não de carne, ganham maior destaque à mesa, proporcionando uma refeição confortável em meio às altas temperaturas.