Salada Waldorf com frango defumado é uma boa pedida para refrescar

Gosta de salada com iogurte? E se ela vier com um toque defumado? Nesta receita, inspirada na clássica Salada Waldorf, são usadas na base batata e maçã verde, e a crocância é trazida pelas nozes. Pedacinhos de salsão trazem um sabor todo especial, típico de preparações originárias dos EUA.
A salada Waldorf foi criada em 1893, no então Waldorf Hotel, hoje mundialmente conhecido como Waldorf Astoria, em Nova York. Sua versão com peito de frango defumado mantém a essência leve e refrescante da original, tornando-se uma boa pedida no verão capixaba. Veja como preparar:
- INGREDIENTES:
- 250g de peito de frango defumado
- 500g de batata inglesa
- 2 maçãs verdes
- Nozes picadas
- 1 limão
- 2 talos de salsão
- 1 cebola pequena bem picada
- 2 copos de iogurte natural desnatado
- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
- Sal a gosto
- Salsa ou cebolinha picadas para decorar
- MODO DE PREPARO:
- Corte as batatas em cubos e cozinhe em água fervente com sal até que fiquem al dente.
- Escorra as batatas e leve-as à geladeira, deixando até esfriar.
- Corte as maçãs e o salsão em cubinhos e deixe de molho no sumo dos dois limões, dentro da geladeira.
- Em uma peneira forrada por um guardanapo fino, deixe o iogurte desnatado escorrer por 1 hora, também na geladeira.
- Corte o peito de frango defumado em cubinhos ou em tiras.
- Em um pote grande, misture o peito de frango, as batatas, o salsão, a maçã verde, as nozes picadas, a cebola picada e o azeite.
- Acrescente o iogurte escorrido, que estará com uma consistência bem cremosa.
- Tempere com sal, decore com salsa ou cebolinha frescas e leve à geladeira, mantendo refrigerada até a hora de servir.
Receita cedida pela marca Eder. Veja mais em leia.ag/receitas.