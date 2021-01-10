Salada Waldorf com frango defumado é uma boa pedida para refrescar

Corte as batatas em cubos e cozinhe em água fervente com sal até que fiquem al dente.

Escorra as batatas e leve-as à geladeira, deixando até esfriar.

Corte as maçãs e o salsão em cubinhos e deixe de molho no sumo dos dois limões, dentro da geladeira.

Em uma peneira forrada por um guardanapo fino, deixe o iogurte desnatado escorrer por 1 hora, também na geladeira.



Corte o peito de frango defumado em cubinhos ou em tiras.



Em um pote grande, misture o peito de frango, as batatas, o salsão, a maçã verde, as nozes picadas, a cebola picada e o azeite.



Acrescente o iogurte escorrido, que estará com uma consistência bem cremosa.

