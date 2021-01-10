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Sirva gelada

Salada Waldorf com frango defumado é uma boa pedida para refrescar

Leve e suculenta, a receita é inspirada em um clássico da cozinha internacional, criado em 1893 no Waldorf Hotel, hoje Waldorf Astoria, em Nova York
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

10 jan 2021 às 08:00

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 08:00

Salada Waldorf com peito de frango defumado
Servida gelada, a salada Waldorf combina com o verão Crédito: Eder/Divulgação
Gosta de salada com iogurte? E se ela vier com um toque defumado? Nesta receita, inspirada na clássica Salada Waldorf, são usadas na base batata e maçã verde, e a crocância é trazida pelas nozes. Pedacinhos de salsão trazem um sabor todo especial, típico de preparações originárias dos EUA.
A salada Waldorf foi criada em 1893, no então Waldorf Hotel, hoje mundialmente conhecido como Waldorf Astoria, em Nova York. Sua versão com peito de frango defumado mantém a essência leve e refrescante da original, tornando-se uma boa pedida no verão capixaba. Veja como preparar:

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  • INGREDIENTES: 
  • 250g de peito de frango defumado 
  • 500g de batata inglesa
  • 2 maçãs verdes
  • Nozes picadas
  • 1 limão
  • 2 talos de salsão
  • 1 cebola pequena bem picada
  • 2 copos de iogurte natural desnatado
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
  • Sal a gosto
  • Salsa ou cebolinha picadas para decorar
  • MODO DE PREPARO:
  1. Corte as batatas em cubos e cozinhe em água fervente com sal até que fiquem al dente.
  2. Escorra as batatas e leve-as à geladeira, deixando até esfriar.
  3. Corte as maçãs e o salsão em cubinhos e deixe de molho no sumo dos dois limões, dentro da geladeira.
  4. Em uma peneira forrada por um guardanapo fino, deixe o iogurte desnatado escorrer por 1 hora, também na geladeira.
  5. Corte o peito de frango defumado em cubinhos ou em tiras.
  6. Em um pote grande, misture o peito de frango, as batatas, o salsão, a maçã verde, as nozes picadas, a cebola picada e o azeite.
  7. Acrescente o iogurte escorrido, que estará com uma consistência bem cremosa.
  8. Tempere com sal, decore com salsa ou cebolinha frescas e leve à geladeira, mantendo refrigerada até a hora de servir.
Receita cedida pela marca Eder. Veja mais em leia.ag/receitas.

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