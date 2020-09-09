Receita leve: salada refrescante de macarrão integral com legumes

O inverno ainda não acabou oficialmente, mas o sol tem brilhado forte nos últimos dias e trazido com ele um calor que já pede leveza nas refeições.
Uma sugestão para incrementar a mesa neste momento sem deixar de lado a massa, que domina as receitas principalmente na estação fria, é apostar em uma salada de macarrão.
A seguir, você confere o passo a passo de uma combinação super simples de fazer, gostosa e refrescante, que fica pronta em 20 minutos.
SALADA REFRESCANTE DE MACARRÃO INTEGRAL E LEGUMES
Rendimento: 5 porções individuais
Tempo de preparo: 20 minutos
Complexidade: fácil
Tempo de preparo: 20 minutos
Complexidade: fácil
- INGREDIENTES:
- Salada:
- 500g de penne integral grano duro
- 1 litro de água para cada 100g de massa (cozimento)
- 10 tomates cerejas cortados ao meio
- Meia cebola roxa cortada em rodelas
- 1 pepino pequeno cortado em meia lua
- 2 xícaras (chá) de flores de brócolis cozidos al dente
- Tempero:
- 2 colheres (chá) de manjericão fresco picado
- 2 colheres (sopa) de vinagre de maçã
- 1 colher (sopa) de azeite extravirgem
- 1 colher (chá) de sal
- Meia colher (café) de pimenta-do-reino
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela grande, coloque 1 litro de água para cada 100g de macarrão e cozinhe conforme as instruções da embalagem. Escorra, resfrie em água gelada e envolva em fios em azeite.
- Transfira o macarrão e os demais ingredientes (exceto os do tempero) para uma saladeira e misture.
- Tempero da salada: misture todos os ingredientes do tempero (se preferir, bata em um processador) e sirva em uma molheira à parte .
Receita cedida pela marca Renata.