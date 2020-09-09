Receita leve: salada refrescante de macarrão integral com legumes

Salada de macarrão com legumes é uma pedida para os dias de calor Crédito: Estúdio Gastronômico Luna Garcia

O inverno ainda não acabou oficialmente, mas o sol tem brilhado forte nos últimos dias e trazido com ele um calor que já pede leveza nas refeições.

Uma sugestão para incrementar a mesa neste momento sem deixar de lado a massa, que domina as receitas principalmente na estação fria, é apostar em uma salada de macarrão.

A seguir, você confere o passo a passo de uma combinação super simples de fazer, gostosa e refrescante, que fica pronta em 20 minutos.

SALADA REFRESCANTE DE MACARRÃO INTEGRAL E LEGUMES

Rendimento: 5 porções individuais

Tempo de preparo: 20 minutos

Complexidade: fácil



INGREDIENTES:

Salada:

500g de penne integral grano duro



1 litro de água para cada 100g de massa (cozimento)



10 tomates cerejas cortados ao meio



Meia cebola roxa cortada em rodelas



1 pepino pequeno cortado em meia lua



2 xícaras (chá) de flores de brócolis cozidos al dente



Tempero:



2 colheres (chá) de manjericão fresco picado



2 colheres (sopa) de vinagre de maçã



1 colher (sopa) de azeite extravirgem

1 colher (chá) de sal

Meia colher (café) de pimenta-do-reino

MODO DE PREPARO: Em uma panela grande, coloque 1 litro de água para cada 100g de macarrão e cozinhe conforme as instruções da embalagem. Escorra, resfrie em água gelada e envolva em fios em azeite. Transfira o macarrão e os demais ingredientes (exceto os do tempero) para uma saladeira e misture.

Tempero da salada: misture todos os ingredientes do tempero (se preferir, bata em um processador) e sirva em uma molheira à parte .