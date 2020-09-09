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Receita leve: salada refrescante de macarrão integral com legumes

Ideal para os dias de calor, a combinação de penne integral com tomate, pepino e molho de manjericão fresco fica pronta em até 20 minutos

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 10:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 10:10
Salada refrescante de macarrão com legumes
Salada de macarrão com legumes é uma pedida para os dias de calor Crédito: Estúdio Gastronômico Luna Garcia
O inverno ainda não acabou oficialmente, mas o sol tem brilhado forte nos últimos dias e trazido com ele um calor que já pede leveza nas refeições. 
Uma sugestão para incrementar a mesa neste momento sem deixar de lado a massa, que domina as receitas principalmente na estação fria, é apostar em uma salada de macarrão. 
A seguir, você confere o passo a passo de uma combinação super simples de fazer, gostosa e refrescante, que fica pronta em 20 minutos.   

SALADA REFRESCANTE DE MACARRÃO INTEGRAL E LEGUMES

Rendimento: 5 porções individuais
Tempo de preparo: 20 minutos
Complexidade: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • Salada:
  • 500g de penne integral grano duro 
  • 1 litro de água para cada 100g de massa (cozimento)
  • 10 tomates cerejas cortados ao meio
  • Meia cebola roxa cortada em rodelas
  • 1 pepino pequeno cortado em meia lua
  • 2 xícaras (chá) de flores de brócolis cozidos al dente
  • Tempero:
  • 2 colheres (chá) de manjericão fresco picado
  • 2 colheres (sopa) de vinagre de maçã
  • 1 colher (sopa) de azeite extravirgem
  • 1 colher (chá) de sal
  • Meia colher (café) de pimenta-do-reino
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela grande, coloque 1 litro de água para cada 100g de macarrão e cozinhe conforme as instruções da embalagem. Escorra, resfrie em água gelada e envolva em fios em azeite.
  2. Transfira o macarrão e os demais ingredientes (exceto os do tempero) para uma saladeira e misture.
  3. Tempero da salada: misture todos os ingredientes do tempero (se preferir, bata em um processador) e sirva em uma molheira à parte .
Receita cedida pela marca Renata.

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