Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Refrescante

Já comeu panzanella? Salada de pão é um clássico italiano

Receita é muito popular na Itália durante os meses de verão e combina vegetais, ervas, vinagre, azeite e pão amanhecido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 19:46

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 19:46

Panzanella (salada de pão)
Panzanella: salada de pão é muito consumida durante o verão Crédito: Sacciali/Divulgação
A panzanella, também chamada de panmolle, é um prato italiano muito popular nos meses de verão. Trata-se de uma salada suculenta, refrescante e colorida feita com pão amanhecido e legumes, típica das regiões de Toscana, Úmbria, Marcas e Lácio. Ainda não experimentou? Confira o passo-a-passo:

PANZANELLA (SALADA DE PÃO)

Rendimento: 3 porções
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 4 fatias grandes de pão
  • ½ cebola roxa
  • ½ cenoura
  • ½ pepino japonês
  • 2 talos de aipo
  • 7 tomates cereja
  • 4 ramos de salsinha (folhas e talos separados)
  • 2 colheres (sopa) de vinagre de maçã
  • ½ xícara de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Corte as fatias de pão em cubos ou rasgue em pedaços médios. Deixe secar em uma assadeira, de preferência por uma noite ou um dia inteiro. 
  2. Corte em pedaços pequenos a cebola roxa, a cenoura, o pepino (sem as sementes), o aipo e os talos da salsinha. Corte os tomates ao meio. 
  3. Misture os legumes em uma tigela e adicione uma pitada de sal, de pimenta e um fio de azeite. Reserve por alguns minutos para que os sabores se misturem e para que solte um pouco de líquido.
  4. Adicione à tigela dos legumes o pão e a metade da salsinha, misturando para o que os líquidos penetrem no pão. 
  5. Regue com a metade do azeite e reserve por 1 hora. 
  6. De tempos em tempos, mexa para que tudo se misture uniformemente e para que o pão seja envolvido pelos sucos dos legumes.
  7. Transfira para um prato, regue com o restante do azeite e cubra com as folhas de salsinha.
  8. Dica: adicione folhas de manjericão e hortelã rasgadas por cima na hora de servir.
Fonte: Sacciali. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Veja Também

Aprenda a receita de caponata de uma famosa rotisseria em Vitória

Lasanha de polenta à bolonhesa: duas delícias italianas em uma só

Chefs capixabas ensinam 4 receitas de saladas perfeitas 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados