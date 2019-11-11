Já comeu panzanella? Salada de pão é um clássico italiano

A panzanella, também chamada de panmolle, é um prato italiano muito popular nos meses de verão. Trata-se de uma salada suculenta, refrescante e colorida feita com pão amanhecido e legumes, típica das regiões de Toscana, Úmbria, Marcas e Lácio. Ainda não experimentou? Confira o passo-a-passo:
PANZANELLA (SALADA DE PÃO)
Rendimento: 3 porções
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 4 fatias grandes de pão
- ½ cebola roxa
- ½ cenoura
- ½ pepino japonês
- 2 talos de aipo
- 7 tomates cereja
- 4 ramos de salsinha (folhas e talos separados)
- 2 colheres (sopa) de vinagre de maçã
- ½ xícara de azeite
- Sal e pimenta-do-reino
- MODO DE PREPARO:
- Corte as fatias de pão em cubos ou rasgue em pedaços médios. Deixe secar em uma assadeira, de preferência por uma noite ou um dia inteiro.
- Corte em pedaços pequenos a cebola roxa, a cenoura, o pepino (sem as sementes), o aipo e os talos da salsinha. Corte os tomates ao meio.
- Misture os legumes em uma tigela e adicione uma pitada de sal, de pimenta e um fio de azeite. Reserve por alguns minutos para que os sabores se misturem e para que solte um pouco de líquido.
- Adicione à tigela dos legumes o pão e a metade da salsinha, misturando para o que os líquidos penetrem no pão.
- Regue com a metade do azeite e reserve por 1 hora.
- De tempos em tempos, mexa para que tudo se misture uniformemente e para que o pão seja envolvido pelos sucos dos legumes.
- Transfira para um prato, regue com o restante do azeite e cubra com as folhas de salsinha.
- Dica: adicione folhas de manjericão e hortelã rasgadas por cima na hora de servir.
Fonte: Sacciali. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.