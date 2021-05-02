Aprenda a receita de caponata de uma famosa rotisseria em Vitória

Prato típico da Sicília, a caponata é uma delicada conserva feita com berinjela, temperos e bastante azeite. A receita que você confere abaixo faz sucesso na rotisseria Casa Roti, em Jardim Camburi, e foi gentilmente cedida pelo chef Felipe Ferragut ao Divirta-se. Em sua versão, ele acrescenta mel para dar um toque adocicado ao aperitivo. Confira:
CAPONATA
- INGREDIENTES:
- 1kg de berinjela
- 500g de pimentão vermelho
- 500g de pimentão amarelo
- 500g de cebola
- 50g de alho laminado
- 100ml de aceto balsâmico
- 50ml de mel
- Alecrim fresco
- Pimenta calabresa
- Sal, pimenta-do-reino e azeite extravirgem
MODO DE PREPARO:
- Corte todos os legumes em cubos de 1,5cm x 1,5cm.
- Preaqueça o forno a 180ºC.
- Em uma assadeira, antiaderente de preferência, coloque as berinjelas e tempere-as com sal, pimenta e azeite.
- Asse por 10 minutos ou até que a berinjela doure. Faça a mesma coisa com a cebola e com os pimentões, separadamente, e reserve.
- Em uma panela, doure o alho com azeite e incorpore todos os legumes. Cozinhe por cinco minutos e retire do fogo.
- Tempere a caponata com aceto balsâmico, mel, sal, pimenta-do-reino, alecrim e pimenta calabresa a gosto.
- Se estiver seca, adicione mais azeite. Deixe esfriar e sirva.
Veja mais em leia.ag/receitas.