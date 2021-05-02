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Aperitivo

Aprenda a receita de caponata de uma famosa rotisseria em Vitória

Sucesso na Casa Roti, em Jardim Camburi, o antepasto italiano está entre as especialidades do chef Felipe Ferragut

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

02 mai 2021 às 02:00
Caponata de berinjela, receita de Felipe Ferragut (rotisseria Casa Roti)
Caponata de Felipe Ferragut leva mel e aceto balsâmico Crédito: Flavio Moraes
Prato típico da Sicília, a caponata é uma delicada conserva feita com berinjela, temperos e bastante azeite. A receita que você confere abaixo faz sucesso na rotisseria Casa Roti, em Jardim Camburi, e foi gentilmente cedida pelo chef Felipe Ferragut ao Divirta-se. Em sua versão, ele acrescenta mel para dar um toque adocicado ao aperitivo. Confira: 

CAPONATA 

  • INGREDIENTES:
  • 1kg de berinjela
  • 500g de pimentão vermelho
  • 500g de pimentão amarelo
  • 500g de cebola
  • 50g de alho laminado
  • 100ml de aceto balsâmico
  • 50ml de mel
  • Alecrim fresco
  • Pimenta calabresa
  • Sal, pimenta-do-reino e azeite extravirgem
MODO DE PREPARO:
  1. Corte todos os legumes em cubos de 1,5cm x 1,5cm. 
  2. Preaqueça o forno a 180ºC. 
  3. Em uma assadeira, antiaderente de preferência, coloque as berinjelas e tempere-as com sal, pimenta e azeite. 
  4. Asse por 10 minutos ou até que a berinjela doure. Faça a mesma coisa com a cebola e com os pimentões, separadamente, e reserve.
  5. Em uma panela, doure o alho com azeite e incorpore todos os legumes. Cozinhe por cinco minutos e retire do fogo.
  6. Tempere a caponata com aceto balsâmico, mel, sal, pimenta-do-reino, alecrim e pimenta calabresa a gosto. 
  7. Se estiver seca, adicione mais azeite. Deixe esfriar e sirva.
Veja mais em leia.ag/receitas.

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