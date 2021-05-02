Aprenda a receita de caponata de uma famosa rotisseria em Vitória

Prato típico da Sicília, a caponata é uma delicada conserva feita com berinjela, temperos e bastante azeite. A receita que você confere abaixo faz sucesso na rotisseria Casa Roti, em Jardim Camburi, e foi gentilmente cedida pelo chef Felipe Ferragut ao Divirta-se. Em sua versão, ele acrescenta mel para dar um toque adocicado ao aperitivo. Confira: