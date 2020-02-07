Dicas de saladas refrescantes para comer e se apaixonar

Figo e queijo de cabra

No restaurante Casa Graviola, que tem como base a comida natural e aposta em várias preparações veganas, um dos destaques é a salada de folhas, quinoa, repolho roxo, tomate cereja, pepino, queijo vegetal, rabanete, cenoura e brotos (R$ 36). Os ingredientes, laminados ou cortados em tiras bem fininhas, são acompanhados por molho mostarda e mel vegano  este uma receita exclusiva à base de maçã. A porção, generosa, serve até duas pessoas se pedida como entrada, mas há quem opte por ela como prato principal. A casa abre diariamente, das 11h30 às 22h30. Rua Elesbão Linhares, 41, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8608. Foto: Abner Lopes

A salada de frango do Gol Burger surgiu com um propósito: ser tão gostosa quanto os outros pratos da casa e bem diferente das opções disponíveis nas saladerias. Farta, tem na base hortaliças hidropônicas de Pedra Azul (rúcula e alface holandesa), tomate cereja, cubos de queijo brie e amêndoas laminadas. O molho leva manteiga noisette (marrom-clara, de sabor amendoado), limão e mel. O frango vai na chapa com manteiga antes de ser finalizado com azeite de ervas. Quanto: R$ 34,90. Aberto de segunda a quinta, das 18h às 23h; sexta e sábado até 0h e domingo até 23h30. Rua 15 de novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3348. Foto: Luiz Felipe Torezani

No Café Bamboo, as saladas reinam entre os pedidos de almoço, tanto nas mesas da casa como no delivery. A campeã de vendas é a Roast Beef, preparada com mix de alfaces, tomatinhos cereja, cubos de queijo minas e fatias finas de rosbife de filé mignon. Um saboroso molho pesto de manjericão dá o toque final. Quanto: R$ 35,50, individual e bem servida. O café funciona de segunda a sábado, das 10h às 21h. Rua Afonso Cláudio, 254, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-9204. Foto: Ari Oliveira

A única salada servida no restaurante Cafe Haus é rica em contrastes de sabores (doce, salgado, picante) e de texturas. A crocância vem com o mix de alfaces e as folhas de couve-japonesa. Misturadas a abacaxi em cubinhos, tomate cereja, rabanete e castanhas caramelizadas e levemente apimentadas, elas são envolvidas por um molho cremoso e refrescante à base de ricota, limão e azeite. A salada, chamada de Tropicale, custa R$ 42. Funcionamento: de quinta a domingo, a partir das 11h (sexta e sábado também com jantar). Av. José Ruschi, 287, Centro, Santa Teresa. (27) 3259-1329. Foto: Rodrigo Borçato

No almoço executivo do Santa Salada revezam-se mais de 50 tipos de salada por semana, mas a Cobb nunca sai de cena. Carro-chefe desde a abertura, era feita no início com abacate, mas o ingrediente foi substituído por creme de ricota  o que não afetou a popularidade da receita, também famosa no bufê de eventos. Composta de alface americana e creme de ricota com frango desfiado, gorgonzola e bacon, custa entre R$ 9,25 (na montagem com 1 escolha de prato) e R$ 28,50 (com 4 escolhas). De segunda a sexta, das 11h às 14h30. Rua Des. Homero Maffra, 89, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3207-7761. FOTO: Rafa Cisne