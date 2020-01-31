Xô, calor: conheça novos gelatos e picolés para curtir no verão

Atire a primeira casquinha quem não se derrete por um bom sorvete. Embora o sol ainda esteja tímido neste verão, o calor não tem dado trégua. Então, quando bate um desejo por doce, os geladinhos vêm em primeiro lugar. Antenadas com o clima e com as melhores combinações de sabores, feitas de leite ou à base de água, sorveterias aproveitam a temporada quente para caprichar nos lançamentos.
Na Grande Vitória, garimpamos receitas criativas em casas de gelato, o sorvete no estilo italiano que encanta pela cremosidade e pela intensidade com que expressa os sabores dos ingredientes. Entre os recém-lançados, há desde uma versão do bem-casado, produzida com leite e pedaços de pão-ló entremeados por doce de leite caseiro, até uma união bem-sucedida de banana, caramelo e pedacinhos crocantes de chocolate.
Em Vila Velha, sorvetes artesanais vindos do Pará, contendo frutas exóticas e até queijo cuia, são um verdadeiro achado. Descobrimos essas delícias na praça de alimentação de um shopping a duas quadras do mar, e lá também são vendidas comidas típicas da Amazônia. Na ala dos picolés, a novidade tem um brilho diferente, inspirado no carnaval. Fantasiados com purpurina, confete, serpentina, paetê e lantejoula comestíveis, os geladinhos foliões produzidos sob encomenda por uma marca capixaba já viraram hit.
Quer conhecer mais detalhes dessas gostosuras? Veja a seguir seis dicas de onde encontrá-las, em Vitória e Vila Velha, e aproveite! Vai ser difícil provar uma só.
Trio de novidades para o verão
Com oito lançamentos de verão, a vitrine da Chocolateria Brasil é uma das mais recheadas da cidade. Por lá, a dica são os gelatos de bem-casado e de cheesecake com geleia de morango, além dos sorbets de abacaxi com coco e de manga com maracujá, sem lactose (a partir de R$ 13,60/casquinha). Rua João da Silva Abreu, 971, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783.
Amarelo & Caramello é um dos gelatos sazonais imperdíveis da Bacio di Latte. Feito com leite, banana, chocolate crocante e calda de caramelo, fica em cartaz até 3 de março (a partir de R$ 12,50). Nos shoppings Vitória, Vila Velha e Praia da Costa.
Bacuri, taperebá, queijo cuia com goiabada e castanha-do-pará com cupuaçu (R$ 10 a bola) estão entre os oito sabores de sorvetes à venda no quiosque Sabores du Pará. Rua José Penna Medina, 216, Shopping Adventure Mall, Praia da Costa. (27) 99715-7798.
Em clima de folia, a Originalle lançou minipicolés temáticos de carnaval decorados com enfeites comestíveis. Os lindinhos têm recheio cremoso e cobertura crocante de chocolate (R$ 69,90 o isopor com seis sabores). Encomendas somente pelo Instagram @originallepicoles ou via Whatsapp no (27) 99226-0928.
Volta e meia surge um novo sabor na Gelato Arte, muito procurada por italianos aqui no Estado. Os lançamentos da vez são o de pera com kiwi e chocolate branco e o sorbet de manga com gengibre (sem leite). Além do gelato de chocolate 70%, campeão de vendas, sai bastante o de spirulina, alga queridinha dos nutricionistas. O preço dos sorvetes varia de R$ 10 a R$ 23. Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, 214, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3020-9636.
Três novos sabores chegaram às sorveterias La Basque no Estado: cheesecake de framboesa, leite (fior di latte) com amêndoas e mascarpone com damasco. O copinho simples custa R$ 14. Vitória: Praia do Canto (3315-7931) e Mata da Praia (3325-7041). Vila Velha: Praia da Costa (27) 3077-5670.