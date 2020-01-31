Xô, calor: conheça novos gelatos e picolés para curtir no verão

Trio de novidades para o verão

Com oito lançamentos de verão, a vitrine da Chocolateria Brasil é uma das mais recheadas da cidade. Por lá, a dica são os gelatos de bem-casado e de cheesecake com geleia de morango, além dos sorbets de abacaxi com coco e de manga com maracujá, sem lactose (a partir de R$ 13,60/casquinha). Rua João da Silva Abreu, 971, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783.

Amarelo & Caramello é um dos gelatos sazonais imperdíveis da Bacio di Latte. Feito com leite, banana, chocolate crocante e calda de caramelo, fica em cartaz até 3 de março (a partir de R$ 12,50). Nos shoppings Vitória, Vila Velha e Praia da Costa.

Bacuri, taperebá, queijo cuia com goiabada e castanha-do-pará com cupuaçu (R$ 10 a bola) estão entre os oito sabores de sorvetes à venda no quiosque Sabores du Pará. Rua José Penna Medina, 216, Shopping Adventure Mall, Praia da Costa. (27) 99715-7798.

Em clima de folia, a Originalle lançou minipicolés temáticos de carnaval decorados com enfeites comestíveis. Os lindinhos têm recheio cremoso e cobertura crocante de chocolate (R$ 69,90 o isopor com seis sabores). Encomendas somente pelo Instagram @originallepicoles ou via Whatsapp no (27) 99226-0928.

Volta e meia surge um novo sabor na Gelato Arte, muito procurada por italianos aqui no Estado. Os lançamentos da vez são o de pera com kiwi e chocolate branco e o sorbet de manga com gengibre (sem leite). Além do gelato de chocolate 70%, campeão de vendas, sai bastante o de spirulina, alga queridinha dos nutricionistas. O preço dos sorvetes varia de R$ 10 a R$ 23. Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, 214, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3020-9636.