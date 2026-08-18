AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Trânsito

Corrida de rua interdita ruas e avenidas no Centro de Vitória

A primeira alteração começa às 8h de sábado, quando a Avenida República, no trecho ao lado do Parque Moscoso, será totalmente interditada para a montagem da estrutura de largada e chegada

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 16:38

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

18 ago 2026 às 16:38
Corrida e Caminhada Nossa Vitória, Nossa história acontece no sábado (22)
 Shutterstock

Quem for circular pelo Centro de Vitória neste sábado (22) deve ficar atento às mudanças no trânsito provocadas pela Corrida e Caminhada Nossa Vitória, Nossa História. O evento terá largada às 20h, ao lado do Parque Moscoso, e vai passar por ruas próximas a pontos turísticos do Centro Histórico.

A primeira alteração começa às 8h de sábado, quando a Avenida República, no trecho ao lado do Parque Moscoso, será totalmente interditada para a montagem da estrutura de largada e chegada. A previsão é de que o local seja liberado até as 7h de domingo (23), após a retirada da estrutura. 


Outros três pontos terão o trânsito interrompido antes da largada e a previsão é de que sejam liberados para os veículos por volta da meia-noite:


  • A Avenida Jerônimo Monteiro, a partir das 19h30: motoristas que seguirem para o Centro pela Avenida Vitória ou pela Avenida Beira-Mar deverão utilizar a Avenida Princesa Isabel. 


  • Rua Henrique Novaes, na descida da Curva do Saldanha pela Avenida Vitória.

  • Rua Governador José Sette, na altura da esquina do Subway.

Interdições parciais com liberação de pista

Algumas vias terão interdição parcial, com uma das pistas mantida para a circulação de veículos. Os bloqueios começam a partir das 18h30:


  • Avenida Cleto Nunes (em frente ao Parque Moscoso)

  • Rua Cais de São Francisco (em frente ao Centro de Saúde Contra HPV)

  • Avenida Jerônimo Monteiro (trecho os correios e os Moinhos Buaiz)
Interdições totais durante a passagem dos corredores

Outras vias serão totalmente bloqueadas durante a passagem dos participantes. Nesses pontos, o trânsito será liberado à medida que os corredores avançarem pelo percurso:

  • Rua Thiers Velloso (onde fica o Centro Educacional Agostiniano)

  • Rua Henrique Coutinho (em frente à praça Misael Pena e loja Ortopedia Capixaba)

  • Rua Vinte e Três de Maio (lateral do Parque Moscoso e em frente à loja de roupas de noivas)

  • Rua Barão de Itapemirim (em frente à Escola de Música)

  • Rua aos fundos da Praça Costa Pereira e em frente ao Teatro Carlos Gomes

  • Rua Graciano das Neves (da Papelaria Castorino Santana até depois do Bar da Zilda)

  • Rua Filomeno Ribeiro (rua que dá acesso à Selva)

  • Rua Sete de Setembro (da Escadaria da Piedade até a Praça Ubaldo Ramalhete)
     
  • Rua Coutinho Mascarenhas (onde fica a Emef São Vicente de Paulo)

  • Rua Doutor Azambuja (acesso à Rua Gama Rosa)

  • Rua Gama Rosa (via de points noturnos do Centro da Cidade, como a Casa de Bamba)

  • Rua Professor Baltazar (rua atrás da Catedral Metropolitana)

  • Rua Pedro Palácios (via que interliga a Catedral Metropolitana ao Palácio Anchieta)

  • Rua Comandante Duarte Carneiro (fundos do Palácio Anchieta)

  • Viaduto Caramuru (na Cidade Alta)

  • Rua Dom Fernando (ponta do Viaduto Caramuru)

  • Rua São Francisco (rua atrás do antigo Fórum Criminal, na Cidade Alta)

  • Rua Caramuru (embaixo do viaduto Caramuru)

A Guarda Municipal de Vitória informou que equipes estarão no local para auxiliar na organização e no fluxo de veículos durante o evento.

Veja Também 

Obras da nova unidade da Havan, em Vila Velha

Abertas 200 vagas de emprego em nova loja da Havan no ES

Viaduto interditado na BR 259 em João Neiva

Desvio será construído na BR 259 após interdição em João Neiva

Sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES)

Demissão de grávida por justa causa é confirmada na Justiça; saiba o que diz a lei

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória Vitória (ES) Vitória Corrida de rua Corrida trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Glória Menezes nas gravações do especial 'Tributo'
Morre Glória Menezes, uma das grandes atrizes do teatro e da TV, aos 91 anos
Imagem de destaque
Gordura no fígado: veja quais alimentos priorizar e quais evitar no tratamento da doença
Imagem de destaque
Banana, aveia e outros alimentos podem ajudar a aliviar os sintomas da gastrite autoimune

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados