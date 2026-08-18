Corrida de rua interdita ruas e avenidas no Centro de Vitória

A primeira alteração começa às 8h de sábado, quando a Avenida República, no trecho ao lado do Parque Moscoso, será totalmente interditada para a montagem da estrutura de largada e chegada. A previsão é de que o local seja liberado até as 7h de domingo (23), após a retirada da estrutura.





Outros três pontos terão o trânsito interrompido antes da largada e a previsão é de que sejam liberados para os veículos por volta da meia-noite:





A Avenida Jerônimo Monteiro, a partir das 19h30: motoristas que seguirem para o Centro pela Avenida Vitória ou pela Avenida Beira-Mar deverão utilizar a Avenida Princesa Isabel.



