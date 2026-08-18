Corrida de rua interdita ruas e avenidas no Centro de Vitória

Quem for circular pelo Centro de Vitória neste sábado (22) deve ficar atento às mudanças no trânsito provocadas pela Corrida e Caminhada Nossa Vitória, Nossa História. O evento terá largada às 20h, ao lado do Parque Moscoso, e vai passar por ruas próximas a pontos turísticos do Centro Histórico.
A primeira alteração começa às 8h de sábado, quando a Avenida República, no trecho ao lado do Parque Moscoso, será totalmente interditada para a montagem da estrutura de largada e chegada. A previsão é de que o local seja liberado até as 7h de domingo (23), após a retirada da estrutura.
Outros três pontos terão o trânsito interrompido antes da largada e a previsão é de que sejam liberados para os veículos por volta da meia-noite:
- A Avenida Jerônimo Monteiro, a partir das 19h30: motoristas que seguirem para o Centro pela Avenida Vitória ou pela Avenida Beira-Mar deverão utilizar a Avenida Princesa Isabel.
- Rua Henrique Novaes, na descida da Curva do Saldanha pela Avenida Vitória.
- Rua Governador José Sette, na altura da esquina do Subway.
Algumas vias terão interdição parcial, com uma das pistas mantida para a circulação de veículos. Os bloqueios começam a partir das 18h30:
- Avenida Cleto Nunes (em frente ao Parque Moscoso)
- Rua Cais de São Francisco (em frente ao Centro de Saúde Contra HPV)
- Avenida Jerônimo Monteiro (trecho os correios e os Moinhos Buaiz)
Outras vias serão totalmente bloqueadas durante a passagem dos participantes. Nesses pontos, o trânsito será liberado à medida que os corredores avançarem pelo percurso:
- Rua Thiers Velloso (onde fica o Centro Educacional Agostiniano)
- Rua Henrique Coutinho (em frente à praça Misael Pena e loja Ortopedia Capixaba)
- Rua Vinte e Três de Maio (lateral do Parque Moscoso e em frente à loja de roupas de noivas)
- Rua Barão de Itapemirim (em frente à Escola de Música)
- Rua aos fundos da Praça Costa Pereira e em frente ao Teatro Carlos Gomes
- Rua Graciano das Neves (da Papelaria Castorino Santana até depois do Bar da Zilda)
- Rua Filomeno Ribeiro (rua que dá acesso à Selva)
- Rua Sete de Setembro (da Escadaria da Piedade até a Praça Ubaldo Ramalhete)
- Rua Coutinho Mascarenhas (onde fica a Emef São Vicente de Paulo)
- Rua Doutor Azambuja (acesso à Rua Gama Rosa)
- Rua Gama Rosa (via de points noturnos do Centro da Cidade, como a Casa de Bamba)
- Rua Professor Baltazar (rua atrás da Catedral Metropolitana)
- Rua Pedro Palácios (via que interliga a Catedral Metropolitana ao Palácio Anchieta)
- Rua Comandante Duarte Carneiro (fundos do Palácio Anchieta)
- Viaduto Caramuru (na Cidade Alta)
- Rua Dom Fernando (ponta do Viaduto Caramuru)
- Rua São Francisco (rua atrás do antigo Fórum Criminal, na Cidade Alta)
- Rua Caramuru (embaixo do viaduto Caramuru)
A Guarda Municipal de Vitória informou que equipes estarão no local para auxiliar na organização e no fluxo de veículos durante o evento.