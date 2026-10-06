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Bahia

Médico de SP morre após deixar motel correndo em Salvador

Segundo a Polícia Civil, Vinicius Ramon Aguilera, de 35 anos, teria sofrido uma crise convulsiva

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 06:07

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

06 out 2026 às 06:07
O médico nutrólogo Vinicius Ramon Aguilera, 35, que morreu em Salvador no sábado (3) Reprodução/Vinicius Aguilera no Facebook

Um médico foi encontrado morto neste sábado, 3, em uma rua no bairro Jardim Armação, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, Vinicius Ramon Aguilera, de 35 anos, teria sofrido uma crise convulsiva.

Informações preliminares indicam que o médico saiu correndo de um motel onde mais dois homens estavam. Contudo, a informação ainda não foi confirmada pela investigação. A 9ª Delegacia Territorial apura a circunstâncias e a causa da morte.

Aguilera é médico nutrólogo formado pela Universidade de Ribeirão Preto e possui pós-graduação em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

O médico fundou o Instituto Aguilera, que reúne especialidades como nutrição, dermatologia, psicologia, e prestava atendimentos no Jardim Paulista, na zona oeste da capital paulista.

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