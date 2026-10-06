Como a guerra aumentou a violência sexual e os casamentos forçados de meninas e mulheres em Gaza

Embora os mercados de alimentos tenham reaberto, muitas pessoas não têm dinheiro para comprar os produtos disponíveis. A pobreza extrema e a fome continuam, e grande parte da população depende de doações. Quase todos os mais de 2 milhões de habitantes de Gaza foram expulsos de suas casas, e a maioria vive hoje em acampamentos de tendas em condições precárias ou em prédios danificados. Os serviços públicos entraram em colapso em grande parte, e os ataques aéreos israelenses continuaram apesar do cessar-fogo.