Brasileiro é preso por se passar como agente do ICE em local de votação em Miami

Um homem brasileiro foi preso em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, neste domingo, 4, por se passar por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) e andar "agressivamente" em volta do campus da universidade Kendall, local que estava sendo utilizado para a votação da eleição presidencial brasileira. O Estadão não conseguiu localizar a defesa do homem.