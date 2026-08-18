Desvio será construído na BR 259 após interdição em João Neiva

Motoristas que precisam passar pela BR 259, em João Neiva, terão uma alternativa para evitar as rotas de desvio mais longas durante a interdição do viaduto sobre o Córrego Treviso Grande. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que vai construir um desvio ao lado da estrutura, com previsão de conclusão em até 15 dias.





O chamado bypass permitirá que o tráfego volte a passar pela própria BR 259 entre os quilômetros 0 e 106, mesmo com o viaduto interditado. A circulação, porém, será diferente da habitual, com velocidade reduzida e controle de tráfego, destaca o órgão.





Até que o desvio local fique pronto, os motoristas precisarão utilizar as rotas alternativas indicadas pelo DNIT para contornar o trecho interditado. A interdição do viaduto começa às 14h desta terça-feira (18), após avaliações técnicas identificarem uma falha estrutural na estrutura.





A medida é preventiva e, segundo o órgão, foi adotada para garantir a segurança de quem passa pelo local e das equipes que trabalham na área.