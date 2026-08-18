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Desvio será construído na BR 259 após interdição em João Neiva

Estrutura provisória deve ficar pronta em até 15 dias e permitirá que motoristas voltem a usar a própria rodovia; viaduto continuará interditado

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 13:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2026 às 13:09
Viaduto interditado na BR 259 em João Neiva

Motoristas que precisam passar pela BR 259, em João Neiva, terão uma alternativa para evitar as rotas de desvio mais longas durante a interdição do viaduto sobre o Córrego Treviso Grande. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que vai construir um desvio ao lado da estrutura, com previsão de conclusão em até 15 dias. 


O chamado bypass permitirá que o tráfego volte a passar pela própria BR 259 entre os quilômetros 0 e 106, mesmo com o viaduto interditado. A circulação, porém, será diferente da habitual, com velocidade reduzida e controle de tráfego, destaca o órgão.


Até que o desvio local fique pronto, os motoristas precisarão utilizar as rotas alternativas indicadas pelo DNIT para contornar o trecho interditado. A interdição do viaduto começa às 14h desta terça-feira (18), após avaliações técnicas identificarem uma falha estrutural na estrutura.


A medida é preventiva e, segundo o órgão, foi adotada para garantir a segurança de quem passa pelo local e das equipes que trabalham na área. 

Viaduto continuará interditado 
Viaduto interditado na BR 259 em João Neiva
Viaduto interditado na BR 259 em João Neiva Heriklis Douglas

A construção do desvio não significa que o viaduto será liberado. A estrutura permanecerá interditada, ainda sem previsão, até que sejam concluídos os reparos necessários e as condições de segurança para o tráfego sejam confirmadas. 


Desde a identificação da falha, equipes do DNIT realizam novas vistorias, levantamentos e estudos para avaliar as condições da estrutura e investigar as possíveis causas do problema. Enquanto o reparo não for concluído, o bypass deverá permitir que a BR 259 continue sendo utilizada no trecho, reduzindo a necessidade de deslocamento pelas rotas alternativas mais longas.

Veja as rotas alternativas

Para veículos de carga, ônibus e veículos de passeio com destino entre Colatina e a BR 101, a orientação é passar por Santa Teresa e São Roque do Canaã. Assim, ao chegar em Fundão, os motoristas devem seguir pelas rodovias ES 357 (em Povoação de Baunilha), ES 080 (entre Colatina, São Roque do Canaã e Santa Teresa) e ES 261 (entre Santa Teresa e Fundão). A rota aumenta a viagem em 36 km.

Mapa 01 | Rota alternativa após interdição da BR 259 em João Neiva

Para condutores entre Baixo Guandu e Fundão/BR 101, a opção apontada pelo DNIT é passar por Itaguaçu e Santa Teresa. A rota é formada pelas rodovias ES 446 (entre Colatina e Itaguaçu), ES 164 (entre Itaguaçu e Itarana), ES 261 (entre Itarana, Santa Teresa e Fundão).

Para o deslocamento entre Colatina e João Neiva, a alternativa indicada é passar por Linhares e pegar a ES 248. A rota aumenta a viagem em 74 km.

Mapa 02 | Rota alternativa após interdição da BR 259 em João Neiva

Carros e veículos de pequeno porte também podem circular em uma rota alternativa entre Colatina e João Neiva, com acesso pela BR 259, na altura do km 20, seguindo pelos distritos de Acioli e depois por Demétrio Ribeiro. Esse caminho tem restrições de peso e largura e conta com trecho de passagem de apenas um veículo por vez. A rota aumenta a viagem em 1,7 km.

Mapa 04 | Rota alternativa após interdição da BR 259 em João Neiva

Para deslocamentos entre Governador Valadares (MG) e Vitória, a alternativa indicada é o percurso pelas rodovias BR 116 e BR 262, passando por Manhuaçu (MG). A rota aumenta a viagem em 68 km.

Mapa 05 | Rota alternativa após interdição da BR 259 em João Neiva

(Com informações de Ana Muniz, de A Gazeta)

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