Desvio será construído na BR 259 após interdição em João Neiva

Motoristas que precisam passar pela BR 259, em João Neiva, terão uma alternativa para evitar as rotas de desvio mais longas durante a interdição do viaduto sobre o Córrego Treviso Grande. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que vai construir um desvio ao lado da estrutura, com previsão de conclusão em até 15 dias.
O chamado bypass permitirá que o tráfego volte a passar pela própria BR 259 entre os quilômetros 0 e 106, mesmo com o viaduto interditado. A circulação, porém, será diferente da habitual, com velocidade reduzida e controle de tráfego, destaca o órgão.
Até que o desvio local fique pronto, os motoristas precisarão utilizar as rotas alternativas indicadas pelo DNIT para contornar o trecho interditado. A interdição do viaduto começa às 14h desta terça-feira (18), após avaliações técnicas identificarem uma falha estrutural na estrutura.
A medida é preventiva e, segundo o órgão, foi adotada para garantir a segurança de quem passa pelo local e das equipes que trabalham na área.
A construção do desvio não significa que o viaduto será liberado. A estrutura permanecerá interditada, ainda sem previsão, até que sejam concluídos os reparos necessários e as condições de segurança para o tráfego sejam confirmadas.
Desde a identificação da falha, equipes do DNIT realizam novas vistorias, levantamentos e estudos para avaliar as condições da estrutura e investigar as possíveis causas do problema. Enquanto o reparo não for concluído, o bypass deverá permitir que a BR 259 continue sendo utilizada no trecho, reduzindo a necessidade de deslocamento pelas rotas alternativas mais longas.
Para veículos de carga, ônibus e veículos de passeio com destino entre Colatina e a BR 101, a orientação é passar por Santa Teresa e São Roque do Canaã. Assim, ao chegar em Fundão, os motoristas devem seguir pelas rodovias ES 357 (em Povoação de Baunilha), ES 080 (entre Colatina, São Roque do Canaã e Santa Teresa) e ES 261 (entre Santa Teresa e Fundão). A rota aumenta a viagem em 36 km.
Para condutores entre Baixo Guandu e Fundão/BR 101, a opção apontada pelo DNIT é passar por Itaguaçu e Santa Teresa. A rota é formada pelas rodovias ES 446 (entre Colatina e Itaguaçu), ES 164 (entre Itaguaçu e Itarana), ES 261 (entre Itarana, Santa Teresa e Fundão).
Para o deslocamento entre Colatina e João Neiva, a alternativa indicada é passar por Linhares e pegar a ES 248. A rota aumenta a viagem em 74 km.
Carros e veículos de pequeno porte também podem circular em uma rota alternativa entre Colatina e João Neiva, com acesso pela BR 259, na altura do km 20, seguindo pelos distritos de Acioli e depois por Demétrio Ribeiro. Esse caminho tem restrições de peso e largura e conta com trecho de passagem de apenas um veículo por vez. A rota aumenta a viagem em 1,7 km.
Para deslocamentos entre Governador Valadares (MG) e Vitória, a alternativa indicada é o percurso pelas rodovias BR 116 e BR 262, passando por Manhuaçu (MG). A rota aumenta a viagem em 68 km.
(Com informações de Ana Muniz, de A Gazeta)