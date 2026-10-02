Vídeo de carteiro entregando propaganda do PT omite contexto sobre Mala Direta; entenda serviço

Ao contrário do que sugere uma publicação no X, os Correios não estão fazendo propaganda eleitoral do PT. A gravação registra uma pessoa com o uniforme da empresa entregando panfletos com o número 1313, de Ricardo Coutinho, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) a deputado federal pela Paraíba, e o post na rede social pede para que o público acione o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para intervenção.
No entanto, a entrega de material de campanha por meio dos Correios, não é irregular. A prática está prevista na Lei nº 6.538/78 e é realizada por meio do serviço de Mala Direta — inclusive, o próprio material entregue está identificado dessa forma — , segundo os Correios afirmou ao Comprova. A empresa declarou que o panfleto que o carteiro entregava é um “objeto postal regular, disponível a todos os clientes que sejam candidatos a cargos eletivos, partidos políticos, comitês eleitorais e agências de publicidade, para o envio de propaganda eleitoral e material relacionado à campanha”.
Ainda segundo a empresa, as peças de campanha devem ser identificadas no momento da postagem e seguir exigências estabelecidas pela Justiça Eleitoral. Os Correios também informaram que prestam serviços relacionados ao processo eleitoral, incluindo o transporte de urnas, mídias eletrônicas e materiais de apoio aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Dessa forma, ao contrário da narrativa da publicação, a entrega de propaganda eleitoral pelos Correios, quando realizada dentro das regras previstas em lei, constitui um serviço regular oferecido pela empresa.
A análise do Comprova não encontrou indícios de que o vídeo tenha sido gerado ou modificado por inteligência artificial (IA).
É um serviço dos Correios para enviar materiais impressos a várias pessoas ou endereços, geralmente com finalidade de divulgação. A empresa pode contratar a atividade para distribuir folhetos, catálogos, ofertas ou convites.
Em época de eleição, candidatos, partidos e comitês também podem usar o serviço para distribuir propaganda eleitoral, isso não significa que os Correios esteja realizando propaganda eleitoral, e sim prestando um serviço de distribuição.
Até 2 de outubro, a postagem já contava com 32,7 mil visualizações no X, e foi criada por um perfil com 98 mil seguidores nessa rede social; no Instagram, possui 52,8 mil seguidores. O usuário afirma ser jornalista e analista político. O usuário mantém, no X e Instagram, publicações contra o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT. Outras postagens expressam apoio político ao candidato Flávio Bolsonaro (PL).
O Comprova contatou o usuário através de seu Instagram e via e-mail, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.
A postagem utiliza diversas técnicas de persuasão que buscam fazer com que o leitor acredite que os Correios estão realizando campanha política. A estratégia mais proeminente é o apelo emocional no início da publicação, com a expressão “Flagrante”. Esse recurso tem como objetivo provocar uma reação imediata no público, antes que ele verifique a informação.
Em seguida, a frase “Marquem o TSE até eles responderem!” introduz uma chamada para ação urgente, estimulando a mobilização imediata e o engajamento coletivo, que aumenta a circulação da postagem. Também é possível identificar a técnica de enquadramento narrativo, pois a legenda do post já direciona o público para uma interpretação específica, mesmo que o vídeo da publicação não ofereça todo o contexto necessário para afirmar se os Correios estão realizando propaganda política ou não.
Além disso, essa acusação também se relaciona com o viés de confirmação do público, levando pessoas que já possuem determinadas crenças políticas a aceitarem a narrativa sem exigir comprovação adicional. A postagem ainda explora a desconfiança institucional, ao sugerir que um órgão público estaria envolvido em uma prática irregular.
Fontes que consultamos: O Comprova utilizou a ferramenta de detecção de IA, Hive Moderation para ver a veracidade do vídeo. Além disso, contatamos os Correios e procuramos a campanha de Ricardo Coutinho e o autor da publicação. Ambos não responderam até a publicação deste texto.
Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.
Outras checagens sobre o tema:
O Comprova já verificou outros conteúdos que apresentavam informações descontextualizadas sobre os Correios, como publicações sobre o déficit da empresa e um empréstimo de R$ 20 bilhões. Em 2022, também investigou um caso semelhante, em que um carteiro foi acusado de distribuir material de campanha de forma ilegal, mas a apuração mostrou que se tratava do serviço de Mala Direta.
Notas da comunidade: O conteúdo investigado não possuía notas no X até a publicação deste texto.
Investigação e verificação
Investigado por: GZH, Correio Braziliense e Programa de Residência do Projeto Comprova
Texto verificado por: A Gazeta, Correio de Carajás, Correio do Estado e Programa de Residência do Projeto Comprova
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