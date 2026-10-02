Vídeo de carteiro entregando propaganda do PT omite contexto sobre Mala Direta; entenda serviço

A postagem utiliza diversas técnicas de persuasão que buscam fazer com que o leitor acredite que os Correios estão realizando campanha política. A estratégia mais proeminente é o apelo emocional no início da publicação, com a expressão “Flagrante”. Esse recurso tem como objetivo provocar uma reação imediata no público, antes que ele verifique a informação.





Em seguida, a frase “Marquem o TSE até eles responderem!” introduz uma chamada para ação urgente, estimulando a mobilização imediata e o engajamento coletivo, que aumenta a circulação da postagem. Também é possível identificar a técnica de enquadramento narrativo, pois a legenda do post já direciona o público para uma interpretação específica, mesmo que o vídeo da publicação não ofereça todo o contexto necessário para afirmar se os Correios estão realizando propaganda política ou não.





Além disso, essa acusação também se relaciona com o viés de confirmação do público, levando pessoas que já possuem determinadas crenças políticas a aceitarem a narrativa sem exigir comprovação adicional. A postagem ainda explora a desconfiança institucional, ao sugerir que um órgão público estaria envolvido em uma prática irregular.





Fontes que consultamos: O Comprova utilizou a ferramenta de detecção de IA, Hive Moderation para ver a veracidade do vídeo. Além disso, contatamos os Correios e procuramos a campanha de Ricardo Coutinho e o autor da publicação. Ambos não responderam até a publicação deste texto.





Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.





Outras checagens sobre o tema:

O Comprova já verificou outros conteúdos que apresentavam informações descontextualizadas sobre os Correios, como publicações sobre o déficit da empresa e um empréstimo de R$ 20 bilhões. Em 2022, também investigou um caso semelhante, em que um carteiro foi acusado de distribuir material de campanha de forma ilegal, mas a apuração mostrou que se tratava do serviço de Mala Direta.





Notas da comunidade: O conteúdo investigado não possuía notas no X até a publicação deste texto.