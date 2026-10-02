AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Vídeo de carteiro entregando propaganda do PT omite contexto sobre Mala Direta; entenda serviço
Projeto Comprova

Vídeo de carteiro entregando propaganda do PT omite contexto sobre Mala Direta; entenda serviço

Material de Ricardo Coutinho, candidato a deputado federal pela Paraíba, foi distribuído por meio de Mala Direta, serviço dos Correios disponível para campanhas eleitorais

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2026 às 18:08
Conteúdo investigado pelo Comprova
Conteúdo investigado pelo Comprova Projeto Comprova

Ao contrário do que sugere uma publicação no X, os Correios não estão fazendo propaganda eleitoral do PT. A gravação registra uma pessoa com o uniforme da empresa entregando panfletos com o número 1313, de Ricardo Coutinho, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) a deputado federal pela Paraíba, e o post na rede social pede para que o público acione o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para intervenção. 


No entanto, a entrega de material de campanha por meio dos Correios, não é irregular. A prática está prevista na Lei nº 6.538/78 e é realizada por meio do serviço de Mala Direta — inclusive, o próprio material entregue está identificado dessa forma — , segundo os Correios afirmou ao Comprova. A empresa declarou que o panfleto que o carteiro entregava é um “objeto postal regular, disponível a todos os clientes que sejam candidatos a cargos eletivos, partidos políticos, comitês eleitorais e agências de publicidade, para o envio de propaganda eleitoral e material relacionado à campanha”. 

Captura de tela do vídeo verificado mostra panfleto identificado como parte do serviço de Mala Direta, com entrega “não endereçada”
Captura de tela do vídeo verificado mostra panfleto identificado como parte do serviço de Mala Direta, com entrega “não endereçada” Projeto Comprova

Ainda segundo a empresa, as peças de campanha devem ser identificadas no momento da postagem e seguir exigências estabelecidas pela Justiça Eleitoral. Os Correios também informaram  que prestam serviços relacionados ao processo eleitoral, incluindo o transporte de urnas, mídias eletrônicas e materiais de apoio aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Dessa forma, ao contrário da narrativa da publicação, a entrega de propaganda eleitoral pelos Correios, quando realizada dentro das regras previstas em lei, constitui um serviço regular oferecido pela empresa.


A análise do Comprova não encontrou indícios de que o vídeo tenha sido gerado ou modificado por inteligência artificial (IA). 

O que é Mala Direta?

É um serviço dos Correios para enviar materiais impressos a várias pessoas ou endereços, geralmente com finalidade de divulgação. A empresa pode contratar a atividade para distribuir folhetos, catálogos, ofertas ou convites. 


Em época de eleição, candidatos, partidos e comitês também podem usar o serviço para distribuir propaganda eleitoral, isso não significa que os Correios esteja realizando propaganda eleitoral, e sim prestando um serviço de distribuição.

Verificação feita pelo Comprova
Verificação feita pelo Comprova Projeto Comprova
Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

Até 2 de outubro, a postagem já contava com 32,7 mil visualizações no X, e foi criada por um perfil com 98 mil seguidores nessa rede social; no Instagram, possui 52,8 mil seguidores. O usuário afirma ser jornalista e analista político. O usuário mantém, no X e Instagram, publicações contra o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT. Outras postagens expressam apoio político ao candidato Flávio Bolsonaro (PL).


O Comprova contatou o usuário através de seu Instagram e via e-mail, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. 

Por que as pessoas podem ter acreditado

A postagem utiliza diversas técnicas de persuasão que buscam fazer com que o leitor acredite que os Correios estão realizando campanha  política. A estratégia mais proeminente é o apelo emocional no início da publicação, com a expressão “Flagrante”. Esse recurso tem como objetivo provocar uma reação imediata no público, antes que ele verifique a informação.  


Em seguida, a frase “Marquem o TSE até eles responderem!” introduz uma chamada para ação urgente, estimulando a mobilização imediata e o engajamento coletivo, que aumenta a circulação da postagem. Também é possível identificar a técnica de enquadramento narrativo, pois a legenda do post já direciona o público para uma interpretação específica, mesmo que o vídeo da publicação não ofereça todo o contexto necessário para afirmar se os Correios estão realizando propaganda política ou não.


Além disso, essa acusação também se relaciona com o viés de confirmação do público, levando pessoas que já possuem determinadas crenças políticas a aceitarem a narrativa sem exigir comprovação adicional. A postagem ainda explora a desconfiança institucional, ao sugerir que um órgão público estaria envolvido em uma prática irregular. 


Fontes que consultamos: O Comprova utilizou a ferramenta de detecção de IA, Hive Moderation para ver a veracidade do vídeo. Além disso, contatamos os Correios e procuramos a campanha de Ricardo Coutinho e o autor da publicação. Ambos não responderam até a publicação deste texto. 


Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.


Outras checagens sobre o tema

O Comprova já verificou outros conteúdos que apresentavam informações descontextualizadas sobre os Correios, como publicações sobre o déficit da empresa e um empréstimo de R$ 20 bilhões. Em 2022, também investigou um caso semelhante, em que um carteiro foi acusado de distribuir material de campanha de forma ilegal, mas a apuração mostrou que se tratava do serviço de Mala Direta. 


Notas da comunidade: O conteúdo investigado não possuía notas no X até a publicação deste texto.


Investigação e verificação

Investigado por: GZH, Correio Braziliense e Programa de Residência do Projeto Comprova

Texto verificado por: A Gazeta, Correio de Carajás, Correio do Estado e Programa de Residência do Projeto Comprova


O Projeto Comprova é uma iniciativa colaborativa, apartidária e sem fins lucrativos liderada pela Abraji – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação para zelar pela integridade da informação que molda o debate público. O objetivo é oferecer à audiência uma compreensão clara e confiável dos acontecimentos e contribuir para a integridade do ambiente digital e para uma sociedade mais bem informada e resiliente à desinformação e a fraudes virtuais. A Gazeta faz parte dessa aliança.

Leia mais

Vídeo de carteiro entregando propaganda do PT omite contexto sobre Mala Direta; entenda serviço

Vídeo de Xuxa criticando declaração sobre menores é de 2022 e foi direcionado a Bolsonaro

Vídeo de Lula no Paraguai é usado fora de contexto para sugerir constrangimento na ONU

Entenda as regras para participação de candidatos em debates na TV

TSE decide derrubar notícias falsas sobre Nossa Senhora e Flávio Bolsonaro

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Comprova Projeto Comprova Fake news Correios
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições 2026: veja os horários dos shoppings da Grande Vitória no domingo
Imagem BBC Brasil
Os números que podem definir a eleição presidencial em primeiro turno — e os fatores que apontam contra isso
Imagem de destaque
Atividade física e saúde mental: confira os melhores exercícios para controlar o estresse e a ansiedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados