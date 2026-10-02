Vídeo de Xuxa criticando declaração sobre menores é de 2022 e foi direcionado a Bolsonaro

A apresentadora Xuxa não gravou um vídeo criticando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, e pedindo para as pessoas não votarem nele, ao contrário do que afirma uma publicação no Instagram que também viralizou no Threads.
É falso o conteúdo do vídeo, que mescla imagens de Xuxa com trechos de declarações de Lula, atribuindo ao presidente “falas criminosas”. As imagens da apresentadora no vídeo são reais, porém, são de 2022, e o alvo das declarações dela era, na ocasião, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Por meio do Google Lens, o Comprova verificou que o vídeo original é de outubro de 2022, quando Xuxa Meneghel pronunciou-se sobre uma declaração do então presidente Bolsonaro, em que ele afirmou que “pintou um clima” com adolescentes venezuelanas em situação de vulnerabilidade.
Depois da repercussão do vídeo analisado pelo Comprova, a própria Xuxa se manifestou no Instagram e pediu aos seguidores que denunciassem caso encontrassem conteúdo falso com a sua imagem.
“Esse vídeo de 2022 foi pra colocar a minha indignação e nojo às falas do ex-presidente da República e, hoje, prisioneiro. Sou contra a homofobia, racismo, machismo, capacitismo e qualquer preconceito religioso, mas apoiar a exploração sexual de crianças e adolescentes, dizendo “que pintou um clima” ao ver uma menina de 13-14 anos, continua me dando nojo em 2026 e em qualquer ano da minha vida. Quem acreditou que eu poderia estar falando do nosso atual presidente não me conhece mesmo”, afirmou Xuxa.
O vídeo publicado no Instagram utilizou uma série de falas de Lula em eventos ao longo dos últimos anos. A mais recente foi uma declaração do presidente durante um discurso no final de setembro, em Belém, no Pará, sobre a prevenção do câncer de próstata.
Segundo registros do evento, o presidente comemorou a realização do que ele dizia ser a primeira cirurgia robótica para retirada de tumor na próstata pelo Sistema Única de Saúde (SUS), ocorrida no Pará. No contexto da fala, em que comemorou o feito, Lula criticava a resistência e o preconceito dos homens em relação ao exame de toque retal para a prevenção do câncer de próstata, utilizando os seguintes termos: “O homem não gosta de fazer teste de próstata. Ele não gosta de toque. As mulheres aprendem a tomar toque desde pequenas. O homem não, ele é cheio de trejeito. Ele não sabe que, quando ele tiver câncer de próstata, vão dar muito toque nele.”
A fala “mulheres aprendem a tomar toque desde pequenas” gerou reações da oposição, dizendo que ele estaria normalizando o abuso infantil, o que não é verdade. Depois da polêmica, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a remoção de publicações que descontextualizam a declaração.
Outro trecho do vídeo verificado em que o autor mostra falas de Lula é de um evento realizado em julho de 2024, durante a entrega de moradias do Minha Casa, Minha Vida, no Recife (PE). Na ocasião, o presidente mencionou a história de um homem contemplado com uma casa do programa e, ao relatar a história de amor do casal e revelar que o homem que recebeu a chave estava apaixonado pela esposa há 28 anos, Lula falou : “ele casou com a menina [a esposa] ela tinha 12 anos, e ele ainda está apaixonado por ela, há 28 anos”. Por causa desta fala, acabou criticado por opositores por uma suposta normalização da união entre adultos e menores de idade.
Outra frase de Lula destacada pelo vídeo é de 2022, durante participação no Flow Podcast, em meio à campanha para o segundo turno da eleição presidencial. O trecho mostra apenas Lula dizendo: “Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e, depois, virou homem” e associa a declaração a um caso de homofobia. Na fala completa, porém, o presidente falava sobre a propagação de desinformação na internet e criticava a estratégia de opositores políticos. Ele afirmou: “As coisas absurdas que eles inventam todos os dias não têm critérios. Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e, depois, virou homem. São capazes de dizer que vacas voam e que cavalo tem chifre e boi não tem”.
O vídeo analisado pelo Comprova descontextualiza uma fala em que Lula comenta a inclusão da foto de um homem negro sem dentes em uma revista que seria divulgada na Alemanha.
A postagem enganosa omite o trecho em que ele relata a própria reação: “Você não acha que isso é preconceito? Eu lembrei do Joãozinho Trinta (ex-carnavalesco da Beija-Flor): ‘Quem gosta de miséria é intelectual, pobre gosta de coisa boa’. Eu falei para ele: ‘Você pode anular essa revista, joga essa página fora e faz uma foto de um cara com dente’. E aí eu resolvi criar o Brasil Sorridente.”
Um trecho do vídeo que atribui ao presidente uma fala racista foi gravado em 2024, durante um evento na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo (SP). Na ocasião, Lula chamou atenção para a jovem Luiza Eduarda Leôncio, que estava no palco após ser premiada como destaque e melhor aprendiz da empresa, e afirmou: “uma afrodescendente assim gosta de um batuque de um tambor”.
Antes da fala, o presidente havia perguntado quem era a jovem e feito algumas suposições sobre sua presença no palco. Primeiro, disse que ela poderia ser cantora. Ao saber que não haveria apresentação musical, afirmou que ela poderia “batucar alguma coisa”. Em seguida, perguntou se ela era namorada de alguém, antes de descobrir que Luiza havia sido premiada por seu desempenho profissional e recebido um prêmio na Alemanha.
O vídeo foi publicado por um perfil no Instagram com cerca de 23,1 mil seguidores que divulga conteúdos conservadores e alinhados à direita, incluindo críticas à imprensa e à Igreja Católica.
O post cria um forte apelo emocional, especialmente por meio de referências a crianças, maternidade, culpa e indignação.
Ao declarar diretamente ‘não vote nesse homem’, o conteúdo tenta induzir o internauta a acreditar que Lula apoia a exploração sexual de crianças. Para isso, recorre a táticas como a inserção de um contexto falso e a seleção tendenciosa (cherry-picking) de trechos descontextualizados e justapostos.
A declaração descontextualizada da apresentadora recorre à tática de deslegitimação, ao estimular o público a pensar sob a lógica do “nós contra eles”, transformando a escolha eleitoral em um dever moral inegociável.
Fontes que consultamos: O Comprova realizou buscas em sites de notícias sobre o assunto, bem como pesquisou declarações da apresentadora Xuxa Meneghel feitas em outubro de 2022. Além disso, a equipe do Comprova entrou em contato com a assessoria da apresentadora, embora ela já tivesse se manifestado oficialmente em seu perfil no Instagram.
Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.
Outras checagens sobre o tema: O Comprova já havia checado um conteúdo em 2025 que distorcia a fala de Lula sobre fotografia de um homem negro, durante um evento em São Paulo. O Estadão Verifica publicou que Lula comentou sobre câncer de próstata em discurso, e não sobre abuso infantil, bem como a fala a que se refere a um homem sem dentes.
Investigação e verificação
Investigado por: A Gazeta, GZH, Correio do Estado e Programa de Residência do Projeto Comprova
Texto verificado por: Estadão, Correio de Carajás, Nexo e Programa de Residência do Projeto Comprova
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