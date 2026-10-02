Vídeo de Xuxa criticando declaração sobre menores é de 2022 e foi direcionado a Bolsonaro

O vídeo publicado no Instagram utilizou uma série de falas de Lula em eventos ao longo dos últimos anos. A mais recente foi uma declaração do presidente durante um discurso no final de setembro, em Belém, no Pará, sobre a prevenção do câncer de próstata.





Segundo registros do evento, o presidente comemorou a realização do que ele dizia ser a primeira cirurgia robótica para retirada de tumor na próstata pelo Sistema Única de Saúde (SUS), ocorrida no Pará. No contexto da fala, em que comemorou o feito, Lula criticava a resistência e o preconceito dos homens em relação ao exame de toque retal para a prevenção do câncer de próstata, utilizando os seguintes termos: “O homem não gosta de fazer teste de próstata. Ele não gosta de toque. As mulheres aprendem a tomar toque desde pequenas. O homem não, ele é cheio de trejeito. Ele não sabe que, quando ele tiver câncer de próstata, vão dar muito toque nele.”





A fala “mulheres aprendem a tomar toque desde pequenas” gerou reações da oposição, dizendo que ele estaria normalizando o abuso infantil, o que não é verdade. Depois da polêmica, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a remoção de publicações que descontextualizam a declaração.





Outro trecho do vídeo verificado em que o autor mostra falas de Lula é de um evento realizado em julho de 2024, durante a entrega de moradias do Minha Casa, Minha Vida, no Recife (PE). Na ocasião, o presidente mencionou a história de um homem contemplado com uma casa do programa e, ao relatar a história de amor do casal e revelar que o homem que recebeu a chave estava apaixonado pela esposa há 28 anos, Lula falou : “ele casou com a menina [a esposa] ela tinha 12 anos, e ele ainda está apaixonado por ela, há 28 anos”. Por causa desta fala, acabou criticado por opositores por uma suposta normalização da união entre adultos e menores de idade.





Outra frase de Lula destacada pelo vídeo é de 2022, durante participação no Flow Podcast, em meio à campanha para o segundo turno da eleição presidencial. O trecho mostra apenas Lula dizendo: “Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e, depois, virou homem” e associa a declaração a um caso de homofobia. Na fala completa, porém, o presidente falava sobre a propagação de desinformação na internet e criticava a estratégia de opositores políticos. Ele afirmou: “As coisas absurdas que eles inventam todos os dias não têm critérios. Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e, depois, virou homem. São capazes de dizer que vacas voam e que cavalo tem chifre e boi não tem”.





O vídeo analisado pelo Comprova descontextualiza uma fala em que Lula comenta a inclusão da foto de um homem negro sem dentes em uma revista que seria divulgada na Alemanha.





A postagem enganosa omite o trecho em que ele relata a própria reação: “Você não acha que isso é preconceito? Eu lembrei do Joãozinho Trinta (ex-carnavalesco da Beija-Flor): ‘Quem gosta de miséria é intelectual, pobre gosta de coisa boa’. Eu falei para ele: ‘Você pode anular essa revista, joga essa página fora e faz uma foto de um cara com dente’. E aí eu resolvi criar o Brasil Sorridente.”





Um trecho do vídeo que atribui ao presidente uma fala racista foi gravado em 2024, durante um evento na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo (SP). Na ocasião, Lula chamou atenção para a jovem Luiza Eduarda Leôncio, que estava no palco após ser premiada como destaque e melhor aprendiz da empresa, e afirmou: “uma afrodescendente assim gosta de um batuque de um tambor”.





Antes da fala, o presidente havia perguntado quem era a jovem e feito algumas suposições sobre sua presença no palco. Primeiro, disse que ela poderia ser cantora. Ao saber que não haveria apresentação musical, afirmou que ela poderia “batucar alguma coisa”. Em seguida, perguntou se ela era namorada de alguém, antes de descobrir que Luiza havia sido premiada por seu desempenho profissional e recebido um prêmio na Alemanha.