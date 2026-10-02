Feira para empreendedoras tem 58 vagas abertas em Cariacica

Já estão abertas as inscrições para a Feira Cariacica Pra Elas 2026. Serão selecionadas 58 mulheres para exposição e comercialização, de forma gratuita, de produtos durante o evento. O encontro será de 13 a 15 de novembro, no Parque Municipal O Cravo e a Rosa, em Nova Brasília.
O projeto faz parte do programa Cariacica Pra Elas. O intuito é valorizar as conquistas, reconhecer trajetórias, ampliar oportunidades e fortalecer o protagonismo das mulheres em Cariacica. O evento também marca a celebração do Dia do Empreendedorismo Feminino, comemorado em 19 de novembro.
Será fornecida apenas uma vaga para cada empreendedora, sendo pessoal e intransferível. Podem se inscrever mulheres com 18 anos ou mais, residentes em Cariacica, que desenvolvam atividade empreendedora, formal ou informal, e apresentem produtos compatíveis com a proposta da feira.
Serão 50 vagas para estandes nas categorias: moda, vestuário e acessórios; beleza, cosméticos e autocuidado; artesanato, decoração e economia criativa; gastronomia e produtos alimentícios; agricultura familiar; e produtos naturais.
Já para a praça de alimentação, foram abertas oito vagas, contemplando as categorias: refeições, massas, porções, pratos regionais e similares; hambúrgueres, sanduíches, salgados, espetinhos e similares; além de bolos, doces, sobremesas, chocolates, sorvetes e produtos semelhantes.
As inscrições serão realizadas desta sexta-feira (2) a 11 de outubro, por meio de formulário eletrônico da Prefeitura de Cariacica (clique aqui para acessar). As candidatas deverão informar dados pessoais e do empreendimento, além de apresentar informações sobre os produtos, participação em feiras e presença digital.
A seleção será feita por pontuação, considerando critérios como apresentação dos produtos, comercialização digital e experiência em eventos. A comissão será formada por representantes das Secretarias Municipais de Governo (Semgo) e da Mulher e Direitos Humanos (Semdeh).
Além da feira, a programação integra o 1º Prêmio Mulher Empreendedora de Cariacica, que vai reconhecer mulheres que se destacam por suas trajetórias e pela contribuição de seus negócios para o desenvolvimento econômico e social do município.
A seleção será feita por uma banca técnica, que escolherá a Mulher Empreendedora Destaque de Cariacica 2026 e duas finalistas de cada uma das 14 regiões administrativas, totalizando até 28 concorrentes à votação popular. O público escolherá uma ganhadora por região, somando 14 vencedoras regionais. Os resultados serão divulgados em 15 de novembro, durante o Cariacica Pra Elas.
A programação contará ainda com a 2ª Corrida Cariacica Pra Elas, marcada para 15 de novembro, com largada na Orla de Cariacica, em Porto de Santana, e chegada na Estação Cidadania-Esporte, em Nova Brasília.
As inscrições para a corrida começarão em 3 de novembro, às 15h, e a retirada dos kits será em 13 de novembro, das 10h às 19h, no Parque O Cravo e a Rosa. Para receber o kit, será necessário doar 2 kg de alimento não perecível e um pacote de absorventes femininos externos.