Feira para empreendedoras tem 58 vagas abertas em Cariacica

Além da feira, a programação integra o 1º Prêmio Mulher Empreendedora de Cariacica, que vai reconhecer mulheres que se destacam por suas trajetórias e pela contribuição de seus negócios para o desenvolvimento econômico e social do município.





A seleção será feita por uma banca técnica, que escolherá a Mulher Empreendedora Destaque de Cariacica 2026 e duas finalistas de cada uma das 14 regiões administrativas, totalizando até 28 concorrentes à votação popular. O público escolherá uma ganhadora por região, somando 14 vencedoras regionais. Os resultados serão divulgados em 15 de novembro, durante o Cariacica Pra Elas.





A programação contará ainda com a 2ª Corrida Cariacica Pra Elas, marcada para 15 de novembro, com largada na Orla de Cariacica, em Porto de Santana, e chegada na Estação Cidadania-Esporte, em Nova Brasília.





As inscrições para a corrida começarão em 3 de novembro, às 15h, e a retirada dos kits será em 13 de novembro, das 10h às 19h, no Parque O Cravo e a Rosa. Para receber o kit, será necessário doar 2 kg de alimento não perecível e um pacote de absorventes femininos externos.