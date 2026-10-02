AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Todas Elas

Feira para empreendedoras tem 58 vagas abertas em Cariacica

Participantes terão espaços gratuitos para apresentar e comercializar produtos durante três dias

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 15:21

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

02 out 2026 às 15:21
Empreendedorismo feminino, empreendedoras
Feira para empreendedoras será realizada de 13 a 15 de novembro, em Cariacica Magnific

Já estão abertas as inscrições para a Feira Cariacica Pra Elas 2026. Serão selecionadas 58 mulheres para exposição e comercialização, de forma gratuita, de produtos durante o evento. O encontro será de 13 a 15 de novembro, no Parque Municipal O Cravo e a Rosa, em Nova Brasília. 


O projeto faz parte do programa Cariacica Pra Elas. O intuito é valorizar as conquistas, reconhecer trajetórias, ampliar oportunidades e fortalecer o protagonismo das mulheres em Cariacica. O evento também marca a celebração do Dia do Empreendedorismo Feminino, comemorado em 19 de novembro.

Quais são as regras?

Será fornecida apenas uma vaga para cada empreendedora, sendo pessoal e intransferível. Podem se inscrever mulheres com 18 anos ou mais, residentes em Cariacica, que desenvolvam atividade empreendedora, formal ou informal, e apresentem produtos compatíveis com a proposta da feira. 


Serão 50 vagas para estandes nas categorias: moda, vestuário e acessórios; beleza, cosméticos e autocuidado; artesanato, decoração e economia criativa; gastronomia e produtos alimentícios; agricultura familiar; e produtos naturais.


Já para a praça de alimentação, foram abertas oito vagas, contemplando as categorias: refeições, massas, porções, pratos regionais e similares; hambúrgueres, sanduíches, salgados, espetinhos e similares; além de bolos, doces, sobremesas, chocolates, sorvetes e produtos semelhantes.

Como participar

As inscrições serão realizadas desta sexta-feira (2) a 11 de outubro, por meio de formulário eletrônico da Prefeitura de Cariacica (clique aqui para acessar). As candidatas deverão informar dados pessoais e do empreendimento, além de apresentar informações sobre os produtos, participação em feiras e presença digital. 


A seleção será feita por pontuação, considerando critérios como apresentação dos produtos, comercialização digital e experiência em eventos. A comissão será formada por representantes das Secretarias Municipais de Governo (Semgo) e da Mulher e Direitos Humanos (Semdeh). 

Empreendedorismo feminino

Além da feira, a programação integra o 1º Prêmio Mulher Empreendedora de Cariacica, que vai reconhecer mulheres que se destacam por suas trajetórias e pela contribuição de seus negócios para o desenvolvimento econômico e social do município. 


A seleção será feita por uma banca técnica, que escolherá a Mulher Empreendedora Destaque de Cariacica 2026 e duas finalistas de cada uma das 14 regiões administrativas, totalizando até 28 concorrentes à votação popular. O público escolherá uma ganhadora por região, somando 14 vencedoras regionais. Os resultados serão divulgados em 15 de novembro, durante o Cariacica Pra Elas.


A programação contará ainda com a 2ª Corrida Cariacica Pra Elas, marcada para 15 de novembro, com largada na Orla de Cariacica, em Porto de Santana, e chegada na Estação Cidadania-Esporte, em Nova Brasília. 


As inscrições para a corrida começarão em 3 de novembro, às 15h, e a retirada dos kits será em 13 de novembro, das 10h às 19h, no Parque O Cravo e a Rosa. Para receber o kit, será necessário doar 2 kg de alimento não perecível e um pacote de absorventes femininos externos.

Veja também 

No sentido da leitura, Manu Pedroso, Jack Rocha, Iriny Lopes e Capitã Andressa

ES é vergonha nacional em número de mulheres com mandatos. E quadro não deve mudar

Violência doméstica, relacionamento abusivo, lei maria da penha, assédio,

O STF acerta ao ampliar a proteção das mulheres contra a violência de gênero

Mulheres comandam 4.500 fazendas em todo o Espírito Santo

Mulheres comandam mais de 4 mil propriedades rurais no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mulher Prefeitura de Cariacica Feira Empreendedora Empreendedorismo Empreendedorismo Feminino Mulher Empreendedora Tá no Lucro - Empreendedorismo Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O Rei Leão – O Musical, de Luzivam Dourado
Musical “O Rei Leão” chega a Vitória neste domingo; ingressos a partir de R$40
Silva e Céu farão show no Festival Movimento Cidade, edição Eclipse
Movimento Cidade volta ao Centro Cultural Carmélia em novembro; programação ainda inclui Vila Velha
O padre Zaelton da Costa Nascimento, que está em Viana, será pároco na Glória, em Vila Velha
Escolhido o substituto do padre do ES que vai virar bispo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados