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Mulheres comandam mais de 4 mil propriedades rurais no ES

Dado foi divulgado pelo IBGE; mulheres também buscam capacitação para atuar no campo

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 15:16

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

25 set 2026 às 15:16

As mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço no campo e já são responsáveis pela gestão de cerca de 4.500 propriedades rurais no Espírito Santo, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse cenário também se reflete em propriedades como a de Poliana Melotti, na zona rural de Colatina, no Noroeste do Estado.


A agricultora cria cerca de 500 galinhas que produzem, em média, 380 ovos por dia. As aves são criadas soltas, com cuidados que envolvem desde a alimentação até o bem-estar. "Elas podem sair para ciscar. Não usamos antibióticos porque prezamos pelo bem-estar dos animais e pelo nosso também, porque comemos o que é produzido por elas", contou.

Poliana Melotti cria galinhas na zona rural de Colatina
Poliana Melotti cria galinhas na zona rural de Colatina Heriklis Douglas
Mais mulheres em cursos do agro

Além da presença cada vez maior no campo, as mulheres vêm ampliando a participação em cursos voltados ao agronegócio. No campus Itapina do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), a maioria dos estudantes é formada por mulheres. 


A pedagoga da instituição Elisângela Madeiraafirmou que a presença feminina em cursos como Agronomia e Zootecnia aumentou nos últimos anos.


"Bem no início, majoritariamente era o público masculino dominando esses cursos. Essa realidade vem mudando ao longo dos anos. Hoje, 58% dos estudantes do campus são mulheres", disse.

Kailany Morosini e Andressa Sian estudam para trabalharem no campo
Kailany Morosini e Andressa Sian estudam para trabalharem no campo Hériklis Douglas/Célio Ferreira

A estudante de Zootecnia Kailany Morosini será a primeira da família a concluir um curso superior e já faz planos para o futuro. "É como se eu estivesse vivendo um sonho. É muito legal aprender tudo que o produtor precisa fazer para o alimento chegar às nossas casas", contou.


Outra estudante do instituto, Andressa Sian, também sonha em crescer profissionalmente dentro agronegócio e destaca a importância de reconhecer o trabalho das mulheres no campo.


"As mulheres que moram na roça não somente cuidam da casa. Elas ajudavam a apanhar um pouco de café e muito mais. Mulheres que estavam participando deste processo mas que não eram muito reconhecidas", destacou.


*Com informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta

Galinhas criadas na fazenda de Poliana Melotti, em Colatina
Galinhas criadas na fazenda de Poliana Melotti, em Colatina Hériklis Douglas

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