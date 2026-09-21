Domésticas do ES terão programa de capacitação e combate à exploração no trabalho

Duas em cada três trabalhadoras domésticas do Espírito Santo trabalham sem carteira assinada, segundo o Sindicato das Empregadas Domésticas do Estado (Sindomésticas/ES). Como tentativa de mudar esse quadro, a Assembleia Legislativa (Ales) aprovou o Projeto de Lei 154/2025, que cria o Programa Estadual de Valorização das Trabalhadoras Domésticas.





A proposta não cria direitos trabalhistas novos, já que a legislação sobre o tema é de competência exclusiva do governo federal. "Nos direitos trabalhistas, nada muda. A lei estadual não cria salário, férias, FGTS, jornada ou qualquer novo direito decorrente do contrato de trabalho. O que a lei estadual cria são mais políticas públicas para promover a valorização e a proteção social dessas trabalhadoras”, resume a advogada trabalhista e professora de Direito do Trabalho, Jeane Martins.





Na prática, o programa prevê capacitação profissional, divulgação de informação sobre direitos já existentes, articulação entre órgãos públicos e ações contra a exploração, o assédio e o trabalho análogo ao escravo.