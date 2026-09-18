Falência da Itapemirim: compradores vão à Justiça após leilão ter até lote que virou rua

Oito imóveis no Espírito Santo arrematados em um leilão da massa falida do Grupo Itapemirim são alvo de questionamentos na Justiça. Os bens ficam em Cachoeiro de Itapemirim e Anchieta, na Região Sul capixaba, e estão entre nove lotes contestados por compradores após o certame. Juntos, foram avaliados em R$ 3,58 milhões, segundo o edital.





As contestações envolvem principalmente alegações de dificuldade para localizar ou identificar os imóveis. Em quatro casos, o comprador chegou a pedir a desistência da arrematação. O único bem fora do Estado fica em Guarulhos, na Grande São Paulo, e é questionado sob a alegação de que o terreno teria sido objeto de uma permuta com a prefeitura e hoje faria parte de uma via pública.





A Mega Leilões, responsável pelo certame, confirmou à reportagem as manifestações dos arrematantes e ressaltou que as alegações ainda serão analisadas no processo. Até o momento, não houve decisão sobre os questionamentos.