Falência da Itapemirim: compradores vão à Justiça após leilão ter até lote que virou rua

Oito imóveis no Espírito Santo arrematados em um leilão da massa falida do Grupo Itapemirim são alvo de questionamentos na Justiça. Os bens ficam em Cachoeiro de Itapemirim e Anchieta, na Região Sul capixaba, e estão entre nove lotes contestados por compradores após o certame. Juntos, foram avaliados em R$ 3,58 milhões, segundo o edital.
As contestações envolvem principalmente alegações de dificuldade para localizar ou identificar os imóveis. Em quatro casos, o comprador chegou a pedir a desistência da arrematação. O único bem fora do Estado fica em Guarulhos, na Grande São Paulo, e é questionado sob a alegação de que o terreno teria sido objeto de uma permuta com a prefeitura e hoje faria parte de uma via pública.
A Mega Leilões, responsável pelo certame, confirmou à reportagem as manifestações dos arrematantes e ressaltou que as alegações ainda serão analisadas no processo. Até o momento, não houve decisão sobre os questionamentos.
Em Cachoeiro de Itapemirim, um comprador informou ter dificuldade para localizar ou identificar quatro imóveis arrematados: os lotes 127, 129, 131 e 135.
Em três deles, os próprios laudos de avaliação mencionados no edital registravam que não havia sido possível definir com exatidão as confrontações e o georreferenciamento das áreas.
O lote 127, avaliado em R$ 340 mil, corresponde a uma casa com terreno. Além da ressalva sobre confrontações e georreferenciamento, o edital informa que a matrícula original havia sido encerrada após a transferência do imóvel para outro cartório de Cachoeiro, ocorrida depois da elaboração do laudo.
Os outros dois são terrenos no bairro Boa Vista. O lote 129 tem 289 m² e foi avaliado em R$ 300 mil, enquanto o lote 131 tem 212 m² e avaliação de R$ 220 mil. Nos dois casos, os laudos também registraram a impossibilidade de definir exatamente as confrontações e o georreferenciamento das áreas.
Já o lote 135 é um terreno de 200 m² localizado na Rodovia Safra, avaliado em R$ 200 mil. Para esse imóvel, o trecho do laudo reproduzido no edital não apresenta a mesma ressalva sobre georreferenciamento.
Outro comprador foi além e pediu para desistir das arrematações de quatro imóveis, alegando que não conseguiu localizá-los. São os lotes 123, 124, 133 e 142.
O de maior valor entre todos os bens contestados é justamente um deles: o lote 123, terreno de 866,5 m² no bairro Boa Vista, em Cachoeiro, avaliado em R$ 890 mil. O laudo também registrava que não foi possível definir exatamente as confrontações e o georreferenciamento da área.
Também em Cachoeiro estão outros dois lotes: 124, terreno de 450 m² no bairro Amarelo, às margens da Rodovia Cachoeiro-Safra; e 142, uma área de 600 m² onde há uma casa de aproximadamente 80 m².
Já o lote 133 fica em Anchieta. O edital descreve o imóvel como uma garagem para ônibus voltada para a Praça Dom Helvécio, construída em terreno de Marinha.
O nono questionamento envolve uma situação diferente. O lote 126, em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi levado a leilão como um terreno de 300 m². A empresa que arrematou o imóvel alega que a área teria sido objeto de permuta com a Prefeitura de Guarulhos na década de 1990 e atualmente faria parte de uma via pública.
A Mega Leilões confirma que essa é a alegação apresentada pela arrematante, mas destaca que a questão ainda será analisada no processo.
O edital estabelecia que os imóveis seriam vendidos em caráter ad corpus e no estado em que se encontravam, sem garantias. Cabia aos interessados verificar as condições dos bens antes da alienação.
Os interessados também poderiam solicitar visitas, mas o documento informava que a entrada dependia da autorização de quem estivesse responsável pela guarda do imóvel e que a visitação “nem sempre será possível”. Independentemente da vistoria, o edital estabelecia que a arrematação seria por conta e risco do interessado.
Questionada sobre quais informações estavam disponíveis antes da compra, a Mega Leilões afirma ter disponibilizado as matrículas e os laudos de avaliação e que a situação de cada lote estava descrita no edital e no site do leilão. De acordo com a empresa, também havia a indicação de que se tratavam de áreas aproximadas.
O leilão terminou em 15 de julho, e o resultado foi apresentado à Justiça em 24 de julho. Conforme a Mega Leilões, ainda não houve decisão suspendendo, cancelando ou anulando definitivamente nenhuma das arrematações questionadas.
A decisão mais recente sobre os casos, publicada no último dia 8, abriu prazo para a manifestação da administradora judicial, que ainda não havia se pronunciado até a publicação desta reportagem. A leiloeira também informou que não foi intimada a se pronunciar sobre as alegações dos compradores.