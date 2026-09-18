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Em Civit I

Caminhão derruba poste e interdita rua na Serra

Estrutura caiu sobre o veículo e bloqueou a passagem; imagens mostram fila de carros e ônibus no trecho

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 17:52

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

18 set 2026 às 17:52

O trânsito na Rua Atalydes Moreira de Souza, em Civit I, na Serra, está interditado após um caminhão bater em um poste de energia e derrubar a estrutura por volta das 13h10 desta sexta-feira (18). O poste caiu sobre o veículo, que permaneceu atravessado na pista.


O gerente de inovação Guilherme Bastos presenciou a ocorrência e contou que a colisão aconteceu durante uma manobra do caminhão. Segundo ele, como o poste ficou apoiado sobre o veículo, o motorista não retirou o caminhão do local para evitar a queda da estrutura e o rompimento da fiação.


Desde então, a via está bloqueada para a passagem de veículos. Imagens mostram uma longa fila de carros e ônibus no trecho.


Guilherme informou que a EDP foi acionada, mas chegou somente às 16h. Devido à situação, ele precisou deixar o próprio carro na empresa onde trabalha. 


"Acredito que o poste estava em um ponto cego. Quando saiu de lá, a EDP estava cavando na base do poste para reposicionar. O meu carro ficou na empresa, que está a uns 500 metros atrás do acidente. Peguei carona com um amigo que estava com o carro estacionado depois do caminhão. Eu só busco na segunda-feira, pois moro em Vila Velha", detalhou o gerente de inovação.


A EDP informou que está apurando as informações. A Prefeitura da Serra informou que as equipes da Guarda Municipal estão no local organizando o trânsito e orientando os motoristas enquanto a concessionária de energia elétrica trabalha para solucionar a situação.

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