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Trânsito

Colisão entre ônibus e caminhão deixa 13 passageiros feridos na BR 259 em Colatina

Publicado em

18 set 2026 às 14:02
O caminhoneiro não ficou ferido
Acidente aconteceu na altura do km 58 da BR 259, por volta das 4h16 desta sexta-feira (18) Divulgação | PRF/ES

Treze passageiros de um ônibus ficaram feridos após uma colisão lateral com um caminhão na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (18). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 4h16, no km 58 da rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionadas.


De acordo com a PRF, um homem de 47 anos sofreu ferimentos moderados e os outros 12 passageiros tiveram ferimentos leves. Quatro vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Maternidade Sílvio Avidos (HMSA) e sete, ao Pronto Atendimento de São Silvano. As outras duas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. O motorista do caminhão não ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal orientou o trânsito no local.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a empresa responsável pelo fretamento do ônibus.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Entenda

MPF avalia medidas judiciais contra mudança em regra de sombra na orla de Vila Velha

Publicado em 18/09/2026 às 13:55

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) informou que a mudança no Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Velha, que altera as regras de sombreamento dos prédios na orlapode descumprir um acordo judicial firmado anteriormente. A mudança foi aprovada pela Câmara e promulgada nesta semana. O órgão afirmou que vai estudar as medidas judiciais cabíveis.


Pela nova regra, os novos empreendimentos poderão projetar sombra sobre a faixa de areia a partir das 15 horas – uma hora mais cedo do que o limite de 16 horas que vinha sendo adotado.


Em 2018, a Justiça Federal atendeu a um pedido do MPF-ES e proibiu a Prefeitura de Vila Velha de aprovar a construção de edifícios que projetassem sombra sobre a orla até as 17h — ou até as 18h durante o horário de verão, que vigorava à época. A decisão foi resultado de uma ação civil pública ajuizada em 2010.


Já em 2022, a Prefeitura de Vila Velha apresentou ao MPF um plano de contenção do sombreamento, posteriormente aprovado pela Justiça Federal. A regra estabeleceu que novos prédios não poderiam projetar sombra sobre a orla antes das 16h


Nesta sexta-feira (18), o MPF-ES informou que, “como a alteração da legislação aparentemente importa descumprimento do acordo judicial”, vai estudar as medidas judiciais cabíveis. 

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Crime

Três pessoas são presas por tráfico de drogas em Dores do Rio Preto, no ES

Publicado em 18/09/2026 às 13:08
Suspeitos e drogas foram levados para a delegacia de Alegre
Suspeitos e drogas foram encaminhados para delegacia de Alegre Crédito: Divulgação | PMES

Três pessoas foram presas por tráfico de drogas em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (17). Duas mulheres, de 38 e 26 anos, e um homem, de 58, foram autuados em flagrante pela Polícia Civil após uma ação da Polícia Militar. Um quarto suspeito, de 33 anos, foi detido, mas liberado após assinar um Termo Circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo pessoal.


Segundo a PM, a ocorrência começou durante um patrulhamento na BR 482, na entrada da cidade, e terminou em uma residência próxima ao cemitério local.


Durante o patrulhamento, os militares abordaram as duas mulheres e encontraram porções de cocaína. Na casa onde estavam, foram apreendidos cerca de 900 gramas de cocaína, 30 papelotes e uma pedra da droga, além de 720 gramas de maconha e 445 pedras de crack.


Também foram recolhidos R$ 617 em dinheiro, três celulares, duas balanças de precisão e materiais utilizados para embalar as drogas.


Os quatro foram encaminhados, junto com todo o material apreendido, para a 6ª Delegacia Regional de Alegre. Segundo a Polícia Civil, o homem de 58 anos e as duas mulheres foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.


Já o homem de 33 anos assinou o Termo Circunstanciado por posse de drogas para consumo pessoal e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Jardim América

Incêndio atinge casa e mobiliza evacuação de vizinhos em Cariacica; vídeo

Publicado em 18/09/2026 às 07:47

Um incêndio atingiu uma casa no bairro Jardim América, em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (18). Imagens que circularam pelas redes sociais (veja acima) mostram que as chamas se concentraram no segundo andar do ímóvel. 


Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o fogo começou após o morador do segundo andar, de aproximadamente 60 anos, queimar fios de cobre. Com o incêndio, as outras pessoas que viviam no sobrado saíram do local. Casas vizinhas também foram evacuadas devido à intensa fumaça.


Dois homens não conseguiram sair sozinhos da casa. Um deles foi resgatado com o auxílio de uma escada e levado para um hospital. O outro deixou o imóvel usando máscara e acompanhando pelo Corpo de Bombeiros. Ele não precisou de atendimento médico. 


Equipes dos bombeiros permanecem no local atuando no combate às chamas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) também foi acionado para prestar apoio. A ocorrência está em andamento.

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Duas apostas no ES acertam a quina da Mega-Sena e levam mais de R$ 30 mil

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Loteria

Duas apostas no ES acertam a quina da Mega-Sena e levam mais de R$ 30 mil

Publicado em 18/09/2026 às 06:27

Duas apostas feitas no Espírito Santo — Linhares e Serra — fizeram a quina da Mega-Sena e vão receber, cada, R$ 31.664,29. O prêmio principal, sorteado na noite de quinta (17), saiu para um bolão com nove cotas feito em Presidente Venceslau (SP). Os ganhadores receberão o prêmio de R$ 101.970.706,13.


Os números sorteados foram: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35.

Para o próximo concurso, no domingo (20), o prêmio principal está estimado em R$ 28 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (19), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Corrida Vports e Aquathlon

Veja as interdições no trânsito de Vitória para provas esportivas neste domingo (20)

Publicado em 17/09/2026 às 20:49

Quem for circular por Vitória na manhã deste domingo (20) deve redobrar a atenção. A capital receberá duas provas esportivas — o Aquathlon e a Corrida VPorts — que vão provocar interdições de vias, fechamento de acessos e redução de faixas na Enseada do Suá e ao longo da Avenida Beira-Mar.


As alterações começam ainda de madrugada, a partir das 3h, e seguem até o meio da manhã. Equipes da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) estarão distribuídas pelos principais pontos para orientar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.


Confira as mudanças previstas para cada prova:

Corrida inédita no Porto de Vitória e aquathlon, prova que combina natação e corrida, provocam bloqueios no trânsito. Confira a mudança das vias.
Corrida da Vports e prova de Aquathlon provocam mudanças na Av. Beira-Mar e na Enseada do Suá  Divulgação: Porto de Vitória
Aquathlon

As interdições relacionadas ao Aquathlon se concentram principalmente no entorno do Shopping Vitória e nos acessos à Ilha do Boi e à Curva da Jurema. A prova será realizada das 3h às 10h.


A largada e a chegada da prova serão realizadas na Rua Victor Civita, atrás do shopping, que ficará bloqueada durante o evento. A via é de mão única e desemboca na Rua Marília Scarton.


A Rua Marília Scarton também terá bloqueio no sentido de acesso à Avenida Américo Buaiz para quem sai da Ilha do Boi e da Curva da Jurema. Na altura do Monumento do Imigrante, ficarão fechados os acessos à Ilha do Boi, à Curva da Jurema e ao Shopping Vitória.


Com isso, motoristas que estiverem na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no sentido Centro-Camburi, e quiserem acessar o Shopping Vitória deverão utilizar a entrada sul, sob a Terceira Ponte, na primeira entrada depois da base tecnológica da Guarda Municipal, na Enseada do Suá.


Para sair da região da Ilha do Boi e da Curva da Jurema, a orientação é utilizar a Avenida José Miranda Machado, que margeia a Curva da Jurema e dá acesso à Avenida Américo Buaiz.


No restante do percurso do Aquathlon, não haverá alteração no fluxo de veículos. Na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na altura da Caixa Econômica e antes do Palácio do Café, porém, os corredores ocuparão uma faixa no sentido Camburi. A Guarda orienta os motoristas a reduzir a velocidade ao passar pelo trecho.

Corrida VPorts 

As mudanças provocadas pela Corrida VPorts começam por volta das 5h, com fechamento de faixas na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, entre o Centro e Jesus de Nazareth, e na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá. Todas as intervenções ocorrerão no sentido Centro-Camburi.


Às 6h30, horário previsto para a largada, a Rua Elias Miguel terá o sentido Centro-Camburi parcialmente interditado por cerca de 20 minutos.


Na Avenida Beira-Mar e na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, até a altura do HortoMercado, apenas uma faixa ficará liberada para o trânsito no sentido Centro-Camburi. As outras duas serão utilizadas pelos corredores.


No sentido contrário, em direção ao Centro, haverá uma invertão na altura da Arena Dom Bosco, já que uma das faixas será ocupada pelos atletas.


A previsão é que o fluxo na Beira-Mar volte ao normal às 9h, com o encerramento da corrida. Como rota alternativa, a Guarda recomenda que motoristas que saem de Cariacica, do Centro de Vitória, Forte São João, Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Bento Ferreira utilizem as avenidas Vitória e Cézar Hilal.


*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Erik Oakes.

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Camila Leão

Residente / [email protected]
Camila Leão
Polícia

Passageiro assalta taxista após viagem de São Mateus até Colatina

Publicado em 17/09/2026 às 19:48
Passageiro assalta taxista após viagem de São Mateus até Colatina
PM encontrou simulacro de arma de fogo perto do suspeito. Divulgação | Polícia Militar

Um homem de 33 anos foi detido após roubar um taxista que o levou de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, até Colatina, no Noroeste, nesta quinta-feira (17). À Polícia Militar, o motorista relatou que o crime ocorreu no bairro Maria das Graças, já em Colatina. Segundo ele, o passageiro anunciou o assalto com uma arma de fogo e levou um celular e R$ 500.


De acordo com a PM, o suspeito foi localizado nas proximidades de uma residência. Perto do local, os militares encontraram um simulacro de arma de fogo e uma bolsa com diversos objetos. 


Ainda segundo a corporação, o homem forneceu inicialmente uma identidade falsa aos policiais, mas depois informou seu nome real e confessou o roubo.


O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Colatina. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência ainda está em andamento e mais informações serão divulgadas após a conclusão dos procedimentos.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Apreensão

140 kg de cocaína são encontrados em casco de navio no ES

Publicado em 17/09/2026 às 19:29
PF apreende 140 kg de cocaína escondidos no casco de navio no Espírito Santo
PF apreende 140 kg de cocaína escondidos no casco de navio no Espírito Santo Divulgação | PF

A Polícia Federal (PF) encontrou 140 quilos de cocaína escondidos no casco de um navio que estava na área de fundeio, onde embarcações aguardam para atracar no porto, no Espírito Santo, nesta quinta-feira (17). Segundo a corporação, a embarcação havia saído do Porto de Santos, em São Paulo, e seguiria para a Itália. 


A droga estava escondida na chamada caixa de mar, compartimento utilizado para a captação de água destinada à refrigeração dos motores. A fiscalização foi realizada após uma análise de risco relacionada ao transporte internacional de entorpecentes.


Durante uma inspeção subaquática, os agentes identificaram sinais de manipulação recente nas grades de proteção do compartimento. No local, foram encontradas cinco bolsas impermeáveis contendo o material.


A droga apreendida foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal para perícia. As investigações continuam para esclarecer como o entorpecente foi colocado na embarcação, identificar os responsáveis e apurar a origem e o destino da carga.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Trânsito

Motorista sai ileso após tombar caminhão na BR 101 em Anchieta

Publicado em 17/09/2026 às 18:37

Um caminhão tombou na BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (17). O veículo ficou às margens da rodovia e não interditou o tráfego no trecho.


A Ecovias Capixaba informou que acionou equipes para atender a ocorrência e que o motorista saiu ileso.


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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Trânsito

Vídeo: câmera registra colisão entre carreta e moto que matou jovem em Castelo

Publicado em 17/09/2026 às 15:43

Imagens de uma câmera de segurança obtidas por A Gazeta registraram o momento da colisão entre uma carreta e uma motocicleta que resultou na morte de Tiago Gabriel Santos da Silva, de 24 anos, na noite desta quarta-feira (16), em Castelo, no Sul do Espírito Santo.


O vídeo (veja acima) mostra a carreta fazendo uma conversão à direita e atingindo a motocicleta, ocupada pelo piloto e por Tiago, que estava na garupa. Na ocorrência, o jovem ficou preso entre as rodas do semirreboque e morreu no local. O piloto da moto sofreu ferimentos leves.


Segundo a Polícia Militar, o piloto da moto relatou que estava parado no semáforo, na faixa da direita, quando ocorreu a colisão. Já o motorista da carreta informou que, após a abertura do sinal, iniciou uma conversão à direita para entrar em uma rua lateral e percebeu a batida depois de concluir a manobra.


Os dois condutores fizeram teste do etilômetro, com resultado negativo, foram ouvidos na delegacia e liberados. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Castelo.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Em Serra Dourada

Confronto com a PM termina em morte na Serra

Publicado em 17/09/2026 às 14:48
Jucilei Luiz Fernandes, morto em confronto com a PM em Serra Dourada, na Serra
Jucilei Luiz Fernandes, morto em confronto com a PM em Serra Dourada, na Serra Divulgação | Polícia Militar

Um homem de 37 anos foi morto em um confronto com a Polícia Militar em Serra Dourada, na Serra, na tarde desta quinta-feira (17). O tenente Vendler relatou, em atendimento à imprensa, que policiais faziam patrulhamento na Rua Turquia, quando o suspeito saiu correndo em direção a uma região de mata ao avistar os militares. 


Durante a fuga, o homem teria atirado contra os PMs, assim como outros dois suspeitos que saíram da área de vegetação durante a ocorrência. Os militares revidaram os disparos. Já na área de mata, os policiais encontraram Jucilei Luiz Fernandes caído, com marca de tiro, próximo a um córrego. Foram apreendidos um carregador para 25 munições, além de porções de drogas, como crack, cocaína e maconha. O suspeito foi levado para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, onde morreu.


Segundo a PM, o homem era conhecido como "Ju de Menor" em Minas Gerais e como "Mineiro" no Espírito Santo. O tenente afirmou ainda que ele já teve passagem criminal por porte de arma. Os outros dois suspeitos não foram localizados. 

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer

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