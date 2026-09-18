Colisão entre ônibus e caminhão deixa 13 passageiros feridos na BR 259 em Colatina

Treze passageiros de um ônibus ficaram feridos após uma colisão lateral com um caminhão na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (18). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 4h16, no km 58 da rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionadas.
De acordo com a PRF, um homem de 47 anos sofreu ferimentos moderados e os outros 12 passageiros tiveram ferimentos leves. Quatro vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Maternidade Sílvio Avidos (HMSA) e sete, ao Pronto Atendimento de São Silvano. As outras duas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. O motorista do caminhão não ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal orientou o trânsito no local.
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a empresa responsável pelo fretamento do ônibus.