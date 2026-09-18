Vila Velha muda PDM e volta a liberar sombra de prédios na praia às 15h

Os prédios construídos na orla de Vila Velha agora poderão projetar sombra sobre a faixa de areia a partir das 15 horas – uma hora mais cedo do que o limite de 16 horas que vinha sendo adotado para novos empreendimentos.





A mudança nas regras de sombreamento está prevista na revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), promulgada pelo presidente da Câmara de Vila Velha, Osvaldo Maturano, em 14 de setembro, e publicada na edição de 16 de setembro do Diário Oficial do município.



Na prática, a alteração flexibiliza a regra de sombreamento adotada para a orla. O impacto sobre a altura dos novos edifícios, porém, depende da combinação desse critério com os demais parâmetros urbanísticos e ambientais previstos no PDM.





A reportagem questionou a Prefeitura de Vila Velha sobre os efeitos da mudança, incluindo qual poderá ser a altura máxima dos novos empreendimentos em diferentes pontos da orla. A administração municipal, no entanto, não disponibilizou fonte para entrevista nem respondeu aos questionamentos até a publicação desta reportagem.





Para entender a alteração, A Gazeta ouviu Heliomar Venancio, mestre em Arquitetura e Cidade. Segundo ele, a discussão sobre o sombreamento da orla não é exclusiva de Vila Velha e envolve interesses distintos: de um lado, o setor da construção civil, que busca maior aproveitamento dos terrenos; de outro, moradores, turistas e frequentadores das praias, que querem preservar a incidência de sol na faixa de areia.





Há ainda uma preocupação ambiental. A redução da incidência de luz pode afetar a vegetação de restinga, que depende da luminosidade para seu desenvolvimento.





O novo texto do PDM estabelece que será admitida a projeção de sombra sobre a faixa de areia a partir das 15h no solstício de inverno, período do ano em que os dias são mais curtos. Os demais parâmetros urbanísticos e ambientais continuam sendo exigidos.





Também foi mantida a necessidade de apresentação de estudos de impacto relacionados ao sombreamento da praia. A exigência é dispensada para edificações de até dois pavimentos e altura máxima de sete metros.





Outra mudança prevista na legislação diz respeito às sombras que já existem. Se a sombra projetada pelo novo empreendimento estiver totalmente contida em uma área que já seria sombreada por outra edificação, a restrição de sombreamento não será aplicada. Na prática, a análise considera a sombra adicional provocada pelo novo prédio.





As regras também variam conforme a distância em relação ao mar, admitindo a implantação de edificações com escalonamento de altura. Quanto mais afastado da orla, maior pode ser o potencial construtivo — permitindo prédios mais altos, desde que sejam respeitadas as demais exigências urbanísticas e os limites de sombreamento.