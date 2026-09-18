E o que vocês têm estudado no IDOR que pode ajudar esses professores?





Como instituição de ensino e pesquisa, nós fomos contatados para criar esse curso para professores. Mas, especificamente sobre o TDAH, nós temos duas linhas de pesquisa que envolvem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Uma delas, curiosamente, é sobre TDAH em idosos — pessoas que passaram a vida inteira com a condição. Avaliamos como elas estão hoje, principalmente se o sujeito sempre foi esquecido: como diferenciar isso de um início de Alzheimer, por exemplo? Se esse esquecimento está compatível ou não. A outra linha de pesquisa é a combinação do TDAH com o autismo, que é algo que pode ocorrer.





Falta preparo para diagnosticar essa condição?





É uma condição difícil de ser diagnosticada. Na verdade, justamente porque todo mundo pode ter alguns sintomas de TDAH, pode ser difícil dizer o quanto aquilo está em excesso. Então, acho que sim: a gente precisa ter uma melhor formação dos profissionais, inclusive na área de saúde.





O diagnóstico envolve muitos profissionais?





Esse diagnóstico pode ser feito por um único profissional, mas ele tem que ter múltiplas fontes de informação. Ele precisa de informações do próprio paciente (se for um adolescente ou adulto), dos pais e da escola (no caso de crianças e adolescentes). Ele tem que cruzar todas essas informações para chegar a um veredito final.





Muito tem se falado sobre os efeitos cognitivos do uso excessivo de telas por crianças e adolescentes. Quais são as consequências?





O que sabemos hoje em dia é que o abuso de telas se associa a vários problemas de atenção — e não só de atenção, mas também a problemas psicológicos, como ansiedade e depressão. Essa é uma realidade nova que não tínhamos anteriormente e que, muitas vezes, dificulta o diagnóstico de TDAH. Por outro lado, sabemos também que quem tem TDAH possui uma chance maior de fazer uso abusivo de telas. Portanto, pode ser um diagnóstico difícil de diferenciar em alguns casos.





O adulto pode desenvolver TDAH ou normalmente são casos que não foram diagnosticados corretamente antes?





Hoje em dia, a maioria dos pesquisadores não acredita que alguém possa passar a ter TDAH na vida adulta. A pessoa pode até ser diagnosticada apenas na idade adulta, mas ela precisa ter um histórico anterior que sugira que o TDAH já estava presente na infância ou adolescência.





Como o senhor observa esse "boom" nos diagnósticos hoje? Estamos vendo um aumento real nos casos de TDAH?





Na verdade, não. Quando realizados por pesquisadores em estudos epidemiológicos, os dados mostram que a prevalência — ou seja, o número proporcional de casos — é a mesma em diferentes países, continentes e etnias. Portanto, a taxa real se mantém constante. No entanto, esse fenômeno do autodiagnóstico já é outra história: trata-se de um movimento completamente diferente.





E qual é a visão do senhor sobre o uso de medicamentos para tratar essa condição?





O TDAH possui várias formas de abordagem. A primeira delas é a psicoeducação: ensinar o que é o transtorno, quais são os seus impactos e o que pode ser feito para enfrentá-lo. Essa é uma das etapas mais importantes e envolve, no caso de crianças e adolescentes, orientar os pais sobre a condição. A psicoeducação é a primeira parte; alguns pacientes podem ser tratados apenas com terapia, enquanto muitos outros necessitam de medicação. Portanto, o tratamento ideal costuma ser uma combinação de três pilares: psicoeducação, psicoterapia e, em muitos casos, a farmacoterapia (o uso de medicamentos).





*O jornalista viajou a convite da farmacêutica Apsen