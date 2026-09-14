TDAH em crianças: plataforma lança capacitação gratuita para professores

E foi com o objetivo de contribuir com a identificação precoce do TDAH e promover uma trajetória escolar mais inclusiva para crianças e adolescentes, que a farmacêutica a Apsen lançou no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, a trilha “TDAH Levado a Sério na Escola”.





Em formato totalmente on-line (twww.tdahlevadoaserio.com.br) a iniciativa permite que educadores de todo o Brasil participem da formação gratuita, voltada à identificação do TDAH e das principais comorbidades (como a Dislexia, por exemplo), além de apresentar e discutir estratégias cientificamente embasadas para manejo do TDAH na sala de aula. O projeto conta com o aval científico do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) e o apoio institucional da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).





"A gente sabe que o TDAH é o transtorno mais comum na infância, que acomete uma em cada 20 crianças, então é muito difícil que um professor não tenha um aluno com TDAH em sala de aula. Muitas vezes os pais ou responsáveis têm dificuldades em entender que o filho tem TDAH ", explica o psiquiatra Paulo Mattos.





O grande diferencial do curso é apresentar as estratégias que foram investigadas cientificamente e cujos resultados foram publicados na literatura especializada. Os professores recebem um certificado do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, uma instituição de ensino superior, após a avaliação que ocorre ao final do curso.





Como reconhecimento, as escolas que engajarem pelo menos 50% de seu corpo docente na trilha receberão o selo “Esta escola leva o TDAH a sério”. O conteúdo parte do entendimento de que a escola exerce papel fundamental na identificação precoce dos sinais do TDAH, formando o professor para ser um observador qualificado. As ferramentas oferecidas auxiliam na identificação de sinais que impactam o rendimento e o convívio social, sem rotular ou estigmatizar o aluno.





“O educador é, muitas vezes, o primeiro a notar que algo não vai bem. Esta trilha oferece o embasamento científico necessário para que o professor se torne um observador qualificado, capaz de identificar sinais precoces que comprometem o aprendizado e a saúde mental do aluno. Ao democratizarmos esse conhecimento, garantimos que a criança ou o adolescente chegue ao suporte especializado no tempo certo. Na saúde e na educação, o conhecimento é a base da inclusão”, explica o psiquiatra Paulo Mattos.