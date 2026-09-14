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Negociação trabalhista

Greve do Banco do Brasil chega ao fim, mas Caixa mantém paralisação no ES

Agências do BB voltam a abrir após acordo salarial ser aprovado pelos funcionários em assembleia; já bancários da Caixa Econômica rejeitaram proposta e se mantiveram em greve

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 15:52

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

14 set 2026 às 15:52
Cerca de 60 agências da Caixa estão fechadas em todo Estado
 Sérgio Cardoso/Sindibancários

Os funcionários do Banco do Brasil encerraram a greve e retornaram ao trabalho na maior parte do país, incluindo o Espírito Santo, nesta segunda-feira (14), após a aprovação da proposta de acordo coletivo feita pelo banco. Já os empregados da Caixa Econômica Federal rejeitaram a proposição apresentada pela instituição e seguem com a paralisação por tempo indeterminado.


A assembleia de votação da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2026-2028 do Banco do Brasil foi finalizada no último domingo (13). Ao todo, 76% dos presentes votaram pela aprovação da proposta e pelo encerramento da greve. 


Além do Espírito Santo, estados que estavam em paralisação, como Maranhão, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, também decidiram aprovar o ACT e voltar às atividades. A paralisação continuará apenas em locais que rejeitaram a proposta, como em algumas localidades da Bahia.


Assinado por 245 entidades sindicais, o acordo estabelece reposição integral da inflação medida pelo INPC, além de aumento real de 0,6% nos próximos dois anos. Verbas como vale-alimentação, vale-refeição, PLR e auxílios também terão reajustes.


Já os bancários capixabas da Caixa recusaram nova proposta de acordo trabalhista com 90% dos votos. O Sindibancários/ES orientou a reprovação da negociação, por não atender às principais reivindicações da categoria. 


A proposta da Convenção Coletiva de Trabalho da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) também foi novamente rejeitada por 85% dos presentes à assembleia. Cerca de 60 agências da Caixa permanecem fechadas em todo o Espírito Santo.

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