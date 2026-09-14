Greve do Banco do Brasil chega ao fim, mas Caixa mantém paralisação no ES

Os funcionários do Banco do Brasil encerraram a greve e retornaram ao trabalho na maior parte do país, incluindo o Espírito Santo, nesta segunda-feira (14), após a aprovação da proposta de acordo coletivo feita pelo banco. Já os empregados da Caixa Econômica Federal rejeitaram a proposição apresentada pela instituição e seguem com a paralisação por tempo indeterminado.





A assembleia de votação da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2026-2028 do Banco do Brasil foi finalizada no último domingo (13). Ao todo, 76% dos presentes votaram pela aprovação da proposta e pelo encerramento da greve.





Além do Espírito Santo, estados que estavam em paralisação, como Maranhão, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, também decidiram aprovar o ACT e voltar às atividades. A paralisação continuará apenas em locais que rejeitaram a proposta, como em algumas localidades da Bahia.





Assinado por 245 entidades sindicais, o acordo estabelece reposição integral da inflação medida pelo INPC, além de aumento real de 0,6% nos próximos dois anos. Verbas como vale-alimentação, vale-refeição, PLR e auxílios também terão reajustes.





Já os bancários capixabas da Caixa recusaram nova proposta de acordo trabalhista com 90% dos votos. O Sindibancários/ES orientou a reprovação da negociação, por não atender às principais reivindicações da categoria.





A proposta da Convenção Coletiva de Trabalho da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) também foi novamente rejeitada por 85% dos presentes à assembleia. Cerca de 60 agências da Caixa permanecem fechadas em todo o Espírito Santo.