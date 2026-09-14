Como investir em tempos de instabilidade institucional

Todo ciclo eleitoral brasileiro traz consigo uma dose extra de ruído, e o momento atual não é exceção. Entre um resultado eleitoral que segue incerto e a sucessão de escândalos institucionais que têm ocupado as manchetes, é natural que o investidor sinta um impulso de cautela redobrada.





A pergunta que realmente importa, no entanto, não é se devemos reagir a esse cenário, mas como fazê-lo sem cair em decisões que, historicamente, custam caro.



Quando as manchetes ficam carregadas de incerteza, a reação mais comum é migrar tudo para o que parece seguro, e no Brasil isso quase sempre significa reforçar posições em CDBs e outras aplicações de renda fixa pós-fixada. Não há nada de errado em buscar segurança. O problema está na palavra "tudo".





Os juros altos no país são, de fato, um fenômeno notável em perspectiva global, mas essa notoriedade esconde uma armadilha silenciosa: a sensação de que renda fixa brasileira resolve tudo pode levar o investidor a ignorar riscos que vão além da rentabilidade nominal.