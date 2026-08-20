IA amplia fronteiras e cria novas oportunidades de investimentos

Os resultados do segundo trimestre de 2026 divulgados recentemente pela Google ilustram a velocidade dessa expansão. Segundo a empresa, seus modelos de inteligência artificial, como o Gemini, passaram a processar 22 bilhões de tokens por minuto por meio do uso direto de APIs pelos clientes. No primeiro trimestre de 2026, esse volume era de 16 bilhões de tokens por minuto; no quarto trimestre de 2025, de 10 bilhões; e, no terceiro trimestre de 2025, de 7 bilhões. Em apenas nove meses, a capacidade de processamento triplicou. O aumento dessa demanda por processamento ajuda a explicar porque os efeitos da inteligência artificial se espalham por diferentes setores da economia.