Juros, dólar e eleições: os diferentes cenários para os investimentos

O mercado brasileiro entrou em um período de maior incerteza, especialmente com a aproximação das eleições de 2026. Recentemente, o Morgan Stanley reduziu sua recomendação para as ações brasileiras de overweight para equal-weight, adotando uma postura mais neutra. O movimento não representa, segundo o próprio banco, uma aposta em um determinado resultado eleitoral, mas reflete a combinação de incerteza fiscal, desaceleração da economia doméstica e dúvidas sobre a continuidade das políticas econômicas. O banco destaca que esses riscos são particularmente relevantes para empresas mais expostas ao mercado interno.
Ao mesmo tempo, o Morgan Stanley não abandonou a Bolsa brasileira. A mudança foi acompanhada por uma seleção mais defensiva dentro do mercado. Um exemplo é a inclusão da Suzano, que possui receitas fortemente relacionadas ao mercado externo e ao dólar, como uma forma de reduzir a vulnerabilidade da carteira a uma eventual desvalorização do real. O banco também passou a privilegiar empresas e setores que podem apresentar maior resiliência diante de um cenário doméstico mais desafiador.
O raciocínio por trás dessa estratégia é bastante relevante para o investidor. Existem diferentes caminhos possíveis para o Brasil. Uma melhora da percepção fiscal e uma condução econômica mais favorável poderiam levar à queda dos juros, à valorização do real e à recuperação das empresas ligadas à economia doméstica. Por outro lado, uma deterioração fiscal ou maior incerteza política poderia manter os juros elevados, pressionar o câmbio e aumentar a volatilidade, cenário em que empresas exportadoras e investimentos internacionais tendem a oferecer uma proteção relativa.
Existe ainda um terceiro cenário: aquele em que a incerteza simplesmente permanece elevada por um período prolongado. Nesse ambiente, não necessariamente haverá uma grande crise, mas também pode existir pouco espaço para assumir riscos excessivamente concentrados em uma única direção. E é justamente aí que a diversificação ganha importância. Não se trata de escolher entre Brasil e exterior, Bolsa ou renda fixa, dólar ou real. Trata-se de combinar ativos que tenham comportamentos diferentes diante dos diversos cenários possíveis.
A renda fixa pode continuar desempenhando um papel importante enquanto os juros permanecerem elevados. A Bolsa brasileira mantém potencial de valorização caso haja uma melhora do ambiente econômico e fiscal. Investimentos internacionais e empresas com exposição ao dólar podem ajudar a proteger o patrimônio em um cenário de desvalorização do real. Títulos prefixados e indexados à inflação podem capturar oportunidades caso os juros futuros recuem, embora também estejam sujeitos à volatilidade.
No fim, a grande questão não é tentar prever qual será o resultado das eleições, quando os juros vão cair ou para onde o dólar irá. Essas variáveis não estão sob nosso controle. A composição da carteira está. Em um cenário no qual até grandes bancos globais estão reduzindo suas apostas direcionais sobre o Brasil, a diversificação ganha ainda mais relevância: em vez de tentar acertar qual cenário irá prevalecer, o investidor pode construir uma carteira preparada para atravessar diferentes futuros.
Leia mais na coluna de João Pedro Prata