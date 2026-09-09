Juros, dólar e eleições: os diferentes cenários para os investimentos

O raciocínio por trás dessa estratégia é bastante relevante para o investidor. Existem diferentes caminhos possíveis para o Brasil. Uma melhora da percepção fiscal e uma condução econômica mais favorável poderiam levar à queda dos juros, à valorização do real e à recuperação das empresas ligadas à economia doméstica. Por outro lado, uma deterioração fiscal ou maior incerteza política poderia manter os juros elevados, pressionar o câmbio e aumentar a volatilidade, cenário em que empresas exportadoras e investimentos internacionais tendem a oferecer uma proteção relativa.





Existe ainda um terceiro cenário: aquele em que a incerteza simplesmente permanece elevada por um período prolongado. Nesse ambiente, não necessariamente haverá uma grande crise, mas também pode existir pouco espaço para assumir riscos excessivamente concentrados em uma única direção. E é justamente aí que a diversificação ganha importância. Não se trata de escolher entre Brasil e exterior, Bolsa ou renda fixa, dólar ou real. Trata-se de combinar ativos que tenham comportamentos diferentes diante dos diversos cenários possíveis.





A renda fixa pode continuar desempenhando um papel importante enquanto os juros permanecerem elevados. A Bolsa brasileira mantém potencial de valorização caso haja uma melhora do ambiente econômico e fiscal. Investimentos internacionais e empresas com exposição ao dólar podem ajudar a proteger o patrimônio em um cenário de desvalorização do real. Títulos prefixados e indexados à inflação podem capturar oportunidades caso os juros futuros recuem, embora também estejam sujeitos à volatilidade.





No fim, a grande questão não é tentar prever qual será o resultado das eleições, quando os juros vão cair ou para onde o dólar irá. Essas variáveis não estão sob nosso controle. A composição da carteira está. Em um cenário no qual até grandes bancos globais estão reduzindo suas apostas direcionais sobre o Brasil, a diversificação ganha ainda mais relevância: em vez de tentar acertar qual cenário irá prevalecer, o investidor pode construir uma carteira preparada para atravessar diferentes futuros.