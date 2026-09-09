O ES cresceu, mas precisa transformar crescimento em desenvolvimento

O crescimento do PIB mostra que a economia produziu mais bens e serviços. Não informa, sozinho, como essa riqueza foi distribuída, quantos empregos de qualidade foram criados, quanto a produtividade avançou ou se a capacidade de crescimento futuro aumentou. Uma economia pode crescer rapidamente durante determinado período, impulsionada por commodities, investimentos de grande porte ou condições externas favoráveis, sem que esse movimento se traduza integralmente em ganhos permanentes de renda e bem-estar.





Essa distinção é particularmente importante no Espírito Santo. A economia capixaba possui elevada participação de atividades ligadas à produção de commodities, como petróleo, mineração, siderurgia, celulose, rochas ornamentais e café. São setores fundamentais, competitivos e capazes de gerar divisas, investimentos e receitas públicas. Entretanto, seu desempenho também está exposto a preços internacionais, decisões de grandes empresas e oscilações da economia mundial.





Isso significa que parte do crescimento pode decorrer de movimentos que não estão inteiramente sob o controle do Estado. Uma alta na produção de petróleo, uma boa safra ou a valorização de uma commodity podem elevar rapidamente o PIB. Da mesma forma, uma queda de preços, ou um problema climático, ou a desaceleração de um parceiro comercial pode inverter o cenário. O crescimento atual é relevante, mas sua sustentabilidade dependerá da capacidade de utilizar essa boa fase para reduzir vulnerabilidades.





É nesse ponto que surge uma pergunta essencial: a economia capixaba está apenas produzindo mais ou também está se tornando mais produtiva, diversificada e preparada para o futuro?





A diferença não é apenas conceitual. O crescimento baseado na ampliação do uso de recursos aumenta a produção por meio de mais trabalhadores, máquinas, terras ou matérias-primas. Já o crescimento da produtividade permite produzir mais valor com os mesmos recursos. É a produtividade que sustenta, no longo prazo, salários maiores, empresas competitivas e melhoria da renda por habitante sem gerar pressões permanentes sobre os custos.





O Espírito Santo precisa aproveitar o ciclo atual para ampliar os efeitos do crescimento sobre toda a estrutura econômica. Os grandes investimentos industriais e logísticos podem produzir encadeamentos com fornecedores locais, prestadores de serviços, empresas de tecnologia e pequenos negócios. Mas isso não acontece automaticamente. Sem mão de obra preparada, infraestrutura adequada, acesso a financiamento e capacidade empresarial, uma parcela importante das compras e dos empregos qualificados pode ser atendida por agentes de fora do Estado.





Transformar investimento em desenvolvimento exige políticas voltadas à integração das cadeias produtivas. Isso envolve mapear as necessidades das empresas que estão chegando, preparar fornecedores locais, apoiar processos de certificação, facilitar o acesso ao crédito e aproximar universidades, centros de pesquisa e setor produtivo. O objetivo não deve ser apenas receber uma nova planta industrial, mas aumentar a quantidade de valor que permanece e circula dentro da economia capixaba.





Também é necessário observar a qualidade dos empregos criados. Uma economia pode apresentar crescimento do PIB sem produzir aumento equivalente da renda da maior parte da população. Isso ocorre quando a expansão está concentrada em setores intensivos em capital, com elevada produção, mas geração relativamente limitada de postos de trabalho. Por isso, a avaliação da boa fase precisa considerar salários, formalização, produtividade do trabalho e possibilidades de progressão profissional.