Capital humano: a próxima fronteira do Espírito Santo

O ponto de partida deve ser uma pergunta mais exigente: o que, de fato, os estudantes estão aprendendo e como isso os prepara para a vida produtiva e cidadã? O Espírito Santo precisa avançar em uma reforma curricular que dê centralidade à ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática — as habilidades STEAM. Não se trata de transformar toda formação em treinamento técnico. Trata-se de assegurar que os jovens dominem raciocínio lógico, leitura e comunicação, resolução de problemas, criatividade, cultura digital, colaboração e capacidade de aprender continuamente.





Essa transformação passa, inevitavelmente, pelos docentes. A política de formação continuada precisa deixar de ser uma sequência de cursos isolados, sem ligação clara com a sala de aula. O professor precisa de períodos regulares para treinamento, planejamento, observação de práticas eficazes e acompanhamento pedagógico. Isso exige reorganizar a carga horária e proteger um tempo de qualidade para o desenvolvimento profissional, em vez de concentrar toda a energia na administração da rotina.





Também é preciso avaliar se a formação está produzindo resultado. O treinamento deve ser seguido por métricas de aprendizagem, observação pedagógica e apoio direcionado onde houver dificuldade. Ao mesmo tempo, deve ser uma oportunidade de reconhecer quem entrega bons resultados e de identificar profissionais que necessitam de suporte adicional. Avaliar não significa punir automaticamente; significa criar responsabilidade, corrigir trajetórias e fazer com que o investimento público chegue ao aluno em forma de aprendizagem real.





Uma estratégia de capital humano, porém, não pode se limitar aos jovens que ainda estão na escola. O Estado precisará lidar com a transição de trabalhadores já inseridos no mercado, especialmente diante da automação de tarefas rotineiras. A resposta equivocada seria tentar impedir a tecnologia de avançar para preservar ocupações que podem desaparecer. A resposta inteligente é usar esse avanço para elevar produtividade e abrir espaço para funções melhor remuneradas.





Linhas de crédito voltadas à automação podem cumprir papel relevante se forem desenhadas com contrapartidas. Empresas que financiarem equipamentos, softwares ou inteligência artificial para automatizar rotinas poderiam apresentar planos de qualificação e realocação de trabalhadores. Em vez de trocar pessoas por máquinas, o objetivo seria deslocar trabalhadores de tarefas repetitivas para atividades de análise, relacionamento, manutenção, controle de qualidade, supervisão, vendas ou gestão. A tecnologia deve libertar tempo humano para funções em que julgamento, criatividade e interação fazem diferença.