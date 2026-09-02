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Av. Mestre Álvaro

Poste atravessa para-brisa de carro em acidente na Serra e motorista sai ileso

Estrutura atingiu HB20 que seguia no sentido Cariacica após uma carreta bater em outro veículo

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 08:39

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

02 set 2026 às 08:39

Uma cena impressionante foi registrada após um acidente na Avenida Mestre Álvaro, nas proximidades de Alphaville, na Serra, na manhã desta quarta-feira (2). Um poste atravessou o para-brisa de um Hyundai HB20 e ficou na direção do motorista, que escapou sem ferimentos.


Segundo testemunhas, o acidente começou quando uma carreta atingiu um Hyundai Tucson. Com o impacto, o SUV rodou na pista e bateu em um poste. A estrutura caiu sobre o HB20, que seguia no sentido contrário da rodovia, em direção a Cariacica.

Imagens impressionantes mostram poste que perfurou para-brisas de veículo
Imagens impressionantes mostram poste que perfurou para-brisas de veículo Leitor A Gazeta e Oliveira Alves

A repórter da TV Gazeta Quézia Prado conversou com o motorista do HB20 e confirmou que ele não ficou ferido. A filha do condutor do Tucson informou que o pai também está bem, mas sentia dores na coluna e precisou receber atendimento.


Equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal da Serra estiveram no no local. Após o acidente, óleo se espalhou pela pista e os agentes utilizaram pó de serra para evitar novos acidentes. O tráfego foi totalmente liberado por volta das 10h30.


A Prefeitura da Serra destacou que a estrutura que caiu sobre o carro é um dos "postes salva-vidas" instalados ao longo da avenida. A proposta da tecnologia é que eles tombem e atenuem o impacto de uma colisão. 


Em entrevista à Rádio CBN Vitória, em dezembro do ano passado, o engenheiro responsável pela troca informou que o diferencial dessas estruturas está na forma como são instaladas. “O sistema permite que absorva a energia da batida, sem transferir essa força para o motorista ou para quem está no veículo. Isso é diferente dos postes tradicionais, que são rígidos e fixados diretamente no solo”, destacou Anderson Corsato. Leia mais clicando aqui

Atualização

02/09/2026

A versão anterior desta matéria informava que o acidente havia ocorrido na Rodovia do Contorno, mas o trecho, segundo a Prefeitura da Serra, é da Avenida Mestre Álvaro, que é municipalizada. O texto foi atualizado. 

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