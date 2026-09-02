Poste atravessa para-brisa de carro em acidente na Serra e motorista sai ileso

A repórter da TV Gazeta Quézia Prado conversou com o motorista do HB20 e confirmou que ele não ficou ferido. A filha do condutor do Tucson informou que o pai também está bem, mas sentia dores na coluna e precisou receber atendimento.





Equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal da Serra estiveram no no local. Após o acidente, óleo se espalhou pela pista e os agentes utilizaram pó de serra para evitar novos acidentes. O tráfego foi totalmente liberado por volta das 10h30.





A Prefeitura da Serra destacou que a estrutura que caiu sobre o carro é um dos "postes salva-vidas" instalados ao longo da avenida. A proposta da tecnologia é que eles tombem e atenuem o impacto de uma colisão.





Em entrevista à Rádio CBN Vitória, em dezembro do ano passado, o engenheiro responsável pela troca informou que o diferencial dessas estruturas está na forma como são instaladas. “O sistema permite que absorva a energia da batida, sem transferir essa força para o motorista ou para quem está no veículo. Isso é diferente dos postes tradicionais, que são rígidos e fixados diretamente no solo”, destacou Anderson Corsato. Leia mais clicando aqui.