Ônibus do Transcol pega fogo na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Um ônibus do sistema Transcol pegou fogo na manhã desta quarta-feira (2), na Rodovia do Contorno (BR 101), na altura de Padre Mathias, em Cariacica. O coletivo fazia a linha 577 (Porto de Cariacica/T. Carapina, via Contorno).





Segundo informações do engenheiro civil Jonathan Rosa dos Santos, que passou pelo local, o motorista do coletivo contou que o problema começou quando ele percebeu que uma fumaça saía da região externa da caixa de marchas do ônibus. Os passageiros, aproximadamente 25, conseguiram sair do coletivo.





O incêndio aconteceu no sentido Serra. A pista precisou ser interditada para o trabalho do Corpo de Bombeiros. Uma equipe atuou na ocorrência, juntamente com equipes da Ecovias Capixaba e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Conforme a corporação, as chamas foram combatidas e extinas.





A pista foi liberada para tráfego por volta das 8h.





A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que o ônibus pegou fogo por conta de uma pane elétrica e que as causas do incidente serão investigadas.