Carreta tombada interdita parte de pista da BR 101, em Aracruz

Um adolescente de 17 anos, identificado como Thales
Gonçalves Rangel, morreu em um acidente de carro na madrugada deste sábado
(29), na BR 482, entre Guaçuí e o
distrito de Celina, em Alegre, na região do Caparaó capixaba. Segundo informações
apuradas no local pela Polícia Militar, o grupo de cinco pessoas seguia para uma
festa no município de Alegre.
O acidente aconteceu por volta de 1h20. As vítimas contaram
aos policiais que o motorista, que não foi identificado, teria perdido o controle da direção de
um Volkswagem Polo, atingido uma valeta às margens da via, rodado na pista e, depois,
bateu contra cercas. Com o impacto, três ocupantes teriam sido arremessados
para fora do automóvel durante o acidente.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram
o socorro das vítimas. Thales Gonçalves Rangel faleceu no local. Duas vítimas,
de 27 e 24 anos, foram encaminhadas em estado grave para atendimento médico em
Cachoeiro de Itapemirim, enquanto outras duas, de 26 e 23, foram socorridas
para o Pronto-Socorro de Guaçuí.
A perícia foi acionada e o veículo permaneceu fora da
pista, sem obstruir o trânsito. A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil disse que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela corporação.