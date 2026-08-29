Carreta tombada interdita parte de pista da BR 101, em Aracruz

Uma carreta tombada na BR 101, em Aracruz, deixou um trecho parcialmente interditado na tarde deste sábado (29). O acidente aconteceu no km 183,8 entre os distritos de Jacupemba e Guaraná, na cidade do Litoral Norte do Espírito Santo. O motorista que dirigia o veículo não se feriu.





Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor perdeu o controle durante uma curva, levando o caminhão a bater num barranco antes de virar. A Ecovias Capixaba, concessionária da rodovia no Estado, atuou no atendimento à vítima.





Até o momento, a ocorrência continua em andamento com a faixa norte da pista interditada, com o tráfego fluindo por um desvio.