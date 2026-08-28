Jovem é morto a machadadas após invadir imóvel em Conceição do Castelo

Um jovem de 24 anos, identificado como Daniel de Oliveira Colodino, foi morto a golpes de machado na manhã desta sexta-feira (28), no Centro de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele teria invadido o quarto de um imóvel e foi atingido pelo morador, que já o conhecia de uma invasão anterior. O suspeito foi detido no local.





De acordo com o registro da PM, o crime aconteceu em um prédio residencial no Centro do município. Aos policiais, o morador relatou que Daniel teria invadido o imóvel por um terreno baldio localizado nas laterais do prédio e começado a agredi-lo fisicamente.





Ainda segundo o relato do morador, ele pegou um machado e golpeou Daniel, que caiu desacordado e morreu no local.





Após o ocorrido, o homem foi para a frente do prédio e aguardou a chegada da polícia para se entregar. O proprietário do imóvel também foi procurado pelo inquilino, que contou ter matado o homem que, segundo ele, havia invadido seu quarto durante a madrugada.





Aos policiais, o morador afirmou ainda que conhecia a vítima "da rua" e que, cerca de 30 dias antes, Daniel teria furtado R$ 500 da residência. Segundo o relato, aproximadamente uma semana depois, a vítima teria retornado ao local acompanhada do irmão e exigido dinheiro sob ameaça de agressão. Diante da recusa, os dois teriam agredido o morador.





A Polícia Civil disse que o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde a ocorrência estava em andamento. O machado foi apreendido pela equipe de perícia, e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica.