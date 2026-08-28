BR 447 deve ser entregue em dezembro de 2026 após saída de 7 famílias

A BR 447, que ligará a BR 262, em Viana, ao Porto de Capuaba, em Vila Velha, deve ser finalizada ainda neste ano. A previsão é do ministro dos Transportes, George Santoro, que informou que o governo federal aguarda a saída de sete famílias de áreas de risco, em um processo que envolve desapropriações. “Com elas cumprindo o prazo determinado pela Justiça, a gente consegue entregar a rodovia em dezembro deste ano”, afirmou Santoro.





Dos 60 dias estabelecidos para a saída dessas famílias, ainda restam 35, explicou o ministro. “O local é perigoso, com risco de deslizamento. Precisamos desligar tudo, parar a obra.” Ele disse ainda que as desapropriações vão ser pagas pela União, que também vai assumir os valores referentes à realocação dessas famílias.





“Nosso trabalho é sempre ouvir os moradores e, em obra urbana, ainda mais. Nós até mudamos o traçado da via por conta de uma escola, atendendo à demanda da comunidade. Agora, o mais importante é essas famílias saírem em segurança”, reforçou o ministro dos Transportes.