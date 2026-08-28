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Desapropriação

BR 447 deve ser entregue em dezembro de 2026 após saída de 7 famílias

Ministro dos Transportes afirma que famílias vivem em áreas de risco e que União vai custear as desapropriações e a realocação

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 13:04

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

28 ago 2026 às 13:04
Rodovia BR 447 em Viana
A BR 447 liga os municípios de Viana, Cariacica e Vila Velha Fernando Madeira

A BR 447, que ligará a BR 262, em Viana, ao Porto de Capuaba, em Vila Velha, deve ser finalizada ainda neste ano. A previsão é do ministro dos Transportes, George Santoro, que informou que o governo federal aguarda a saída de sete famílias de áreas de risco, em um processo que envolve desapropriações. “Com elas cumprindo o prazo determinado pela Justiça, a gente consegue entregar a rodovia em dezembro deste ano”, afirmou Santoro.


Dos 60 dias estabelecidos para a saída dessas famílias, ainda restam 35, explicou o ministro. “O local é perigoso, com risco de deslizamento. Precisamos desligar tudo, parar a obra.” Ele disse ainda que as desapropriações vão ser pagas pela União, que também vai assumir os valores referentes à realocação dessas famílias.


“Nosso trabalho é sempre ouvir os moradores e, em obra urbana, ainda mais. Nós até mudamos o traçado da via por conta de uma escola, atendendo à demanda da comunidade. Agora, o mais importante é essas famílias saírem em segurança”, reforçou o ministro dos Transportes.

Acesso ao Cais de Capuaba

O trecho, que terá 4,33 quilômetros de extensão, será implantado da BR 262 até a Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha, facilitando o fluxo de carretas que seguem em direção ao Cais de Capuaba. Toda a extensão da via será em pista dupla, nos dois sentidos, além de incluir vias marginais e a construção de cinco obras especiais, como viadutos. O investimento total é de R$ 236 milhões, com recursos integralmente de origem federal.


Com a conclusão das obras, o acesso ao porto será facilitado, tanto pela diminuição do tempo de viagem quanto pela segregação entre o tráfego pesado e o urbano.

É uma obra que vai tirar milhões de toneladas de carga de dentro da Grande Vitória, um ganho incomensurável, principalmente no trânsito das cidades

George Santoro, ministro dos Transportes

A promessa de entrega para dezembro de 2026 é a mesma feita pelo Ministério dos Transportes no início deste ano, após o prazo anterior — conclusão em dezembro de 2025 — não ser cumprida. Essas não foram as primeiras promessas: em janeiro de 2024, o então ministro dos Transportes, Renan Filho, listou a via no Espírito Santo entre os 60 projetos previstos para serem entregues ou iniciados naquele ano.


Um ano antes, em 2023, a entrega da rodovia também foi anunciada, mas o governo federal só havia liberado 1,2 quilômetro de vias laterais até julho daquele ano, no trecho que liga os bairros São Francisco e Vila Betânia, nos municípios de Cariacica e Viana, respectivamente.

A ordem de serviço para a BR 447 foi em 2019, com previsão inicial de realizar toda a obra em até três anos. Mas, em 2022, o governo federal já explicava o desafio que enfrentava com a desapropriação dos mais de 300 imóveis previstos no projeto. Quatro anos atrás, ainda era necessário desapropriar 180 imóveis para seguir com a construção da rodovia.

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