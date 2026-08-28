Acidente com 4 veículos deixa uma pessoa ferida no Contorno, em Cariacica

Um acidente envolvendo duas carretas, um caminhão e um ônibus deixou uma pessoa ferida na Rodovia do Contorno (BR 101), em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (28).





De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a ocorrência foi registrada às 6h28 no quilômetro 285 da rodovia. A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital.





Para o atendimento, foram acionados um veículo de inspeção, guincho e ambulância da concessionária, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trânsito chegou a ficar interrompido devido à colisão, mas a pista já havia sido desobstruída quando a equipe da concessionária chegou ao local. Equipes permaneciam na região para atendimento e apoio.





A reportagem procurou a PRF para obter mais detalhes sobre a dinâmica do acidente e, assim que houver retorno, a matéria será atualizada.