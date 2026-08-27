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Em Vitória

Dupla é presa ao tentar furtar cabos de alta tensão em Vitória

Publicado em

27 ago 2026 às 17:32

Dois homens foram presos em flagrante na quarta-feira (26) enquanto tentavam furtar cabos de alta tensão no bairro Bento Ferreira, em Vitória. A dupla foi localizada após a Guarda Municipal e a Polícia Civil receberem vídeos de moradores da região que mostravam os suspeitos tentando cortar a fiação desde as primeiras horas da manhã.


As equipes foram acionadas pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e seguiram até o local, onde encontraram os dois homens. Um deles tem 43 anos. Durante a abordagem, foram apreendidos um alicate utilizado para cortar cabos de alta tensão e outras ferramentas que, segundo a Polícia Civil, seriam usadas no furto.


Os suspeitos foram detidos e encaminhados ao 2º Distrito Policial de Vitória, onde o flagrante foi formalizado. Os dois permaneceram à disposição da Justiça.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Estradas

Motorista de carreta morre em acidente na BR 101 em Anchieta

Publicado em 27/08/2026 às 17:42
O homem ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos
Carreta tombou e motorista morreu preso às ferragens | Leitor A Gazeta
Um motorista morreu após se envolver em um acidente no km 350 da BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (27). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 15h50. O caminhoneiro ficou preso às ferragens e morreu no local. O nome dele não foi informado. 

Ainda segundo a PRF, não houve envolvimento de outro veículo no acidente. Por causa da ocorrência, uma faixa da BR 101, no sentido Vitória, foi interditada.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Prisão

Idoso de 85 anos condenado por estupro de vulnerável é preso em Cachoeiro

Publicado em 27/08/2026 às 17:41

Um idoso de 85 anos, condenado a 16 anos e oito meses de prisão por estupro de vulnerável, foi preso em cumprimento a um mandado de prisão em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na quarta-feira (26). 


O mandado foi cumprido por policiais da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, após solicitação da Superintendência de Polícia Regional Sul (SPRS). O condenado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.


Conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o nome do homem não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Estradas

Caminhão-tanque cai de ponte em Ibitirama no ES; veja vídeo

Publicado em 27/08/2026 às 17:07

Um caminhão-tanque caiu de uma ponte e foi parar dentro do Córrego Dantas, na região de Santa Marta, zona rural de Ibitirama, no Sul Espírito Santo, nesta quinta-feira (27). 

A reportagem tenta mais informações sobre o acidente com a Polícia Militar e com a empresa do veículo.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Homem é encontrado morto a tiros dentro de carroça em Vila Velha

Publicado em 27/08/2026 às 13:27
Yago Paradella Vicente, de 28 anos
Corpo de Yago Paradella Vicente, de 28 anos, foi encontrado dentro de carroça, no bairro Cristóvão Colombo Rede sociais

Um homem identificado como Yago Paradella Vicente, de 28 anos, foi encontrado morto a tiros dentro de uma carroça, no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (27). Segundo informações apuradas pela reportagem, a vítima estava em situação de rua e seria usuária de drogas.


Moradores da região encontraram o corpo de Yago. Segundo a polícia, ele foi atingido por cinco disparos. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do crime nem sobre a autoria.


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação informou que, por enquanto, não serão divulgados detalhes da investigação.


*Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Abordagem na BR 101

Motociclista atira contra PRF, luta com policial e foge para mata no Sul do ES

Publicado em 27/08/2026 às 09:24
PRF apreende arma e simulacro após confronto durante abordagem em Itapemirim
PRF apreende arma e simulacro após confronto durante abordagem em Itapemirim Divulgação/ PRF

Um motociclista atirou contra agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entrou em luta corporal com um dos policiais e fugiu para uma área de mata durante uma abordagem na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência aconteceu por volta das 23h40 desta quarta-feira (26), no km 415 da rodovia.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes faziam patrulhamento no pátio do Posto Shangrilá quando tentaram abordar o condutor de uma motocicleta Honda Today, que apresentava atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da equipe, o homem seguiu em direção à vegetação e efetuou dois disparos contra os policiais.


Na sequência, o suspeito entrou em luta corporal com um dos agentes, mas conseguiu fugir a pé para uma área de mata. Uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deixada no local permitiu que os policiais identificassem o homem. Foram realizadas buscas na região, mas ele não foi encontrado.


Durante a ocorrência, os policiais apreenderam um revólver Rossi calibre .22, com duas munições deflagradas, três picotadas e uma intacta, além de um simulacro de pistola, um celular e a motocicleta utilizada pelo suspeito.


Durante o cerco na região, os agentes também tentaram abordar uma Yamaha/FZ25 Fazer, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu. A motocicleta caiu em uma via vicinal no sentido de Marataízes. Os dois ocupantes abandonaram o veículo e fugiram.


A motocicleta Honda Today, a arma, o simulacro e o celular foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim para as providências cabíveis. A outra motocicleta foi levada a um pátio conveniado.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Investigação

Suspeito de envolvimento em morte de homem carbonizado é preso no ES

Publicado em 26/08/2026 às 20:24
Corpo carbonizado é encontrado ao lado de moto em Ecoporanga
Corpo carbonizado encontrado ao lado de moto em Ecoporanga Leitor / A Gazeta

Um homem de 34 anos, suspeito de envolvimento na morte de Sílvio Soares Gomes, de 37 anos, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso nesta quarta-feira (26). O corpo da vítima foi encontrado carbonizado ao lado de uma moto, em 30 de junho, em uma área rural do município. 


Após receberem informações de que o investigado estaria seguindo de Vila Velha para Ecoporanga em um Volkswagen Gol branco, equipes das polícias Civil e Militar localizaram o suspeito em Barra de São Francisco. Durante a ação, um celular que estava com ele foi apreendido.


Segundo a Polícia Civil, o homem teria confessado participação no crime durante o cumprimento do mandado de prisão temporária. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco e, posteriormente, ao presídio. O caso segue em investigação.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Atenção ao golpe

Prefeitura alerta para golpe do falso atendimento do Cras em Cachoeiro

Publicado em 26/08/2026 às 18:49

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, emitiu um alerta nesta quarta-feira (26) sobre o golpe envolvendo falsos atendimentos dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), golpistas estariam se passando por representantes das unidades para obter dados pessoais e imagens dos moradores sob o pretexto de conceder benefícios.


A secretaria esclareceu que as equipes dos Cras não realizam esse tipo de abordagem e orientou os moradores a desconfiarem de pessoas que solicitem reconhecimento facial, senhas, códigos recebidos por SMS ou informações bancárias. Em caso de dúvida, a recomendação é procurar a unidade do Cras mais próxima ou entrar em contato diretamente com a Semdes.


Quem for vítima do golpe deve registrar um boletim de ocorrência. Caso informações bancárias tenham sido fornecidas aos criminosos, a orientação é também comunicar imediatamente a instituição financeira.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente

Motorista de carro fica ferido em colisão com caminhão na BR 101 em Linhares

Publicado em 26/08/2026 às 14:03
Segundo a PRF, o condutor do Ford Ka não conseguiu frear o veículo a tempo e bateu na traseira do caminhão, que estava parado na via.
Acidente aconteceu no km 15 da rodovia, na manhã desta quarta-feira (26) PRF | ES

Um homem ficou ferido após o carro que dirigia, um Ford Ka, bater na traseira de um caminhão-baú na BR-101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (26). O acidente aconteceu por volta das 11h10, no km 154 da rodovia.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), havia retenção no trecho provocada por uma colisão envolvendo duas carretas, na altura do distrito de Bebedouro. O motorista do Ford Ka não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira do caminhão, que estava parado na pista.


A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do homem.


Equipes da PRF permanecem no local para auxiliar na liberação da pista e orientar os motoristas. O trânsito está sendo liberado no sistema de pare e siga, e a corporação alerta para que os condutores redobrem a atenção devido à retenção e ao risco de novas colisões.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Carro vai parar debaixo de carreta com contêiner em Cariacica; vídeo

Publicado em 26/08/2026 às 12:16

Um carro foi parar debaixo de uma carreta que transportava um contêiner após uma colisão no bairro Campo Grande, em Cariacica, na Grande Vitória, na manhã desta quarta-feira (26). Um vídeo registrado por um motorista que passava pelo local mostra os dois veículos no meio da via.


Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre possíveis feridos. Imagens do Google Maps indicavam trânsito intenso no entorno do local após a colisão.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Acidente

Motorista fica ferido após carreta com gesso tombar na BR 101 em Itapemirim

Publicado em 26/08/2026 às 11:55
Motorista fica ferido após carreta tombar na BR 101 em Itapemirim
Motorista fica ferido após carreta tombar na BR 101 em Itapemirim Redes sociais

O motorista de uma carreta ficou ferido após o veículo carregado com placas de gesso tombar na BR 101, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 22h de terça-feira (25), no km 407,9 da rodovia. 


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista ficou preso na cabine e o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate. Equipes da Ecovias Capixaba também estavam no local, além de um bombeiro que estava de folga e parou para ajudar no atendimento.


De acordo com os Bombeiros, foi necessário expandir o painel da carreta e cavar parte do barranco, pois o braço direito da vítima estava preso entre a estrutura e a cabine do veículo. O motorista estava consciente durante o resgate.


Ele foi retirado e encaminhado com ferimentos leves para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada durante o atendimento da ocorrência.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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