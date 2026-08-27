Dupla é presa ao tentar furtar cabos de alta tensão em Vitória

Dois homens foram presos em flagrante na quarta-feira (26) enquanto tentavam furtar cabos de alta tensão no bairro Bento Ferreira, em Vitória. A dupla foi localizada após a Guarda Municipal e a Polícia Civil receberem vídeos de moradores da região que mostravam os suspeitos tentando cortar a fiação desde as primeiras horas da manhã.





As equipes foram acionadas pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e seguiram até o local, onde encontraram os dois homens. Um deles tem 43 anos. Durante a abordagem, foram apreendidos um alicate utilizado para cortar cabos de alta tensão e outras ferramentas que, segundo a Polícia Civil, seriam usadas no furto.





Os suspeitos foram detidos e encaminhados ao 2º Distrito Policial de Vitória, onde o flagrante foi formalizado. Os dois permaneceram à disposição da Justiça.