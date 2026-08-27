O corpo avisa antes de uma emergência? 7 sinais para procurar um médico imediatamente

Um desmaio pode ter causas relativamente simples, mas também pode estar relacionado a alterações cardíacas, neurológicas ou metabólicas. Por isso, perder a consciência sem uma explicação clara merece avaliação, principalmente quando o episódio acontece durante esforço físico ou é acompanhado por dor no peito, palpitações, falta de ar, convulsão, confusão após o episódio ou dificuldade para recuperar a consciência normalmente. A orientação é ainda mais importante quando o desmaio ocorre pela primeira vez ou se repete.